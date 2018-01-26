انتخاب المغرب عضواً في مجلس السلم والأمن الأفريقي

اديس‭ ‬ابابا‭ – ‬الرباط‭ -‬الزمان‭ :‬‭ ‬‭ ‬انتخب‭ ‬المغرب‭ ‬الجمعة‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬السلم‭ ‬والامن‭ ‬التابع‭ ‬للاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المغربية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬المنظمة‭ ‬الافريقية‭ ‬اثر‭ ‬غياب‭ ‬منذ‭ ‬1984‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬الصحراوية‭ ‬الديموقراطية‮»‬‭. ‬واثر‭ ‬تصويت‭ ‬للمجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬في‭ ‬اديس‭ ‬ابابا‭ ‬عشية‭ ‬قمة‭ ‬الاحد‭ ‬والاثنين،‭ ‬حصل‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬المقعد‭ ‬المخصص‭ ‬لشمال‭ ‬افريقيا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬عشرة‭ ‬مقاعد‭ ‬تم‭ ‬تجديدها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لولاية‭ ‬تستمر‭ ‬عامين،‭ ‬علما‭ ‬بان‭ ‬المجلس‭ ‬يضم‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬عضوا‭.‬

وافادت‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭ ‬ان‭ ‬المغرب‭ ‬كان‭ ‬المرشح‭ ‬الوحيد‭ ‬لهذا‭ ‬المقعد‭.‬

وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬وزع‭ ‬على‭ ‬الصحافيين‭ ‬في‭ ‬اديس‭ ‬ابابا‭ ‬‮«‬تم‭ ‬انتخاب‭ ‬المغرب‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬السلم‭ ‬والامن‮»‬‭ ‬بتاييد‭ ‬39‭ ‬صوتا‭ ‬وامتناع‭ ‬16‭. ‬ويتوقع‭ ‬ان‭ ‬تصادق‭ ‬جمعية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الانتخاب‭ ‬رسميا‭ ‬الاثنين‭.‬

وقبل‭ ‬التصويت،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المغربي‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ان‭ ‬ترشح‭ ‬بلاده‭ ‬يندرج‭ ‬‮«‬في‭ ‬اطار‭ ‬عودة‭ ‬المغرب‭ ‬الى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الافريقي‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬ان‭ ‬ينضم‭ ‬المغرب‭ ‬الى‭ ‬مختلف‭ ‬هيئات‭ ‬المنظمة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬ان‭ ‬للمغرب‭ ‬مساهمة‭ ‬مهمة‭ ‬ومعروفة‭ ‬ومعترفا‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬افريقيا‮»‬‭.‬

وتعزز‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬السلم‭ ‬والامن‭ ‬حضور‭ ‬المغرب‭ ‬داخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬بعد‭ ‬اطلاقه‭ ‬حملة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬واسعة‭ ‬لاستعادة‭ ‬دوره‭ ‬الافريقي‭ ‬وكذلك‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مواقف‭ ‬داعمة‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭.‬

وكانت‭ ‬المملكة‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬في‭ ‬1984‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬قبول‭ ‬عضوية‭ ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬الصحراوية‭ ‬الديموقراطية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اعلنتها‭ ‬جبهة‭ ‬بوليساريو‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭.‬

ولم‭ ‬تعلن‭ ‬في‭ ‬اديس‭ ‬ابابا‭ ‬أسماء‭ ‬الدول‭ ‬الاخرى‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬انتخابها‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬السلم‭ ‬والامن‭.‬