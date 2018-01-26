مسرحية الذباب

لؤي زهرة

‮«‬‭ ‬المشهد‭ ‬الاول‭ ‬،‭ ‬المكان‭ ‬اوربا،‭ ‬الزمان‭ ‬نهاية‭ ‬الشتاء‭ ‬،‭ ‬المسرح‭ ‬غابة‭ ‬‮«‬يدخل‭ ‬شيخ‭ ‬الذباب‭ ‬ويرتقي‭ ‬ربوة‭ ‬من‭ ‬الارض‭ ‬وحوله‭ ‬زمرة‭ ‬من‭ ‬افراد‭ ‬حمايته‭ ‬،‭ ‬ويخطب‭ ‬هاتفا‭ : ‬أخواني‭ ‬الذباب‭ ‬،‭ ‬يا‭ ‬أبناء‭ ‬جلدتي‭ ‬،‭ ‬لقد‭ ‬سئمنا‭ ‬من‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البلاد‭ ‬الكافرة‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تراعي‭ ‬الله‭ ‬فينا‭ ‬،‭ ‬انهم‭ ‬اناس‭ ‬مجرمون‭ ‬لا‭ ‬يرفقون‭ ‬بنا‭ ‬نحن‭ ‬معشر‭ ‬الذباب‭ ‬،‭ ‬فمبيداتهم‭ ‬تلاحقنا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬والنظافة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شبر‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الارض‭ ‬حتى‭ ‬مزابلهم‭ ‬نظيفة‭ ‬ومعقمة‭ ‬،‭ ‬اننا‭ ‬نكاد‭ ‬نفنى‭ ‬وننقرض‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬نستطيع‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاجواء‭ ‬البائسة‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬اوصانا‭ ‬ابائنا‭ ‬اذا‭ ‬ضاقت‭ ‬بنا‭ ‬السبل‭ ‬اوحل‭ ‬بنا‭ ‬الدمار‭ ‬بأن‭ ‬نتوجه‭ ‬الى‭ ‬جنة‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الارض‭ ‬الى‭ ‬حيث‭ ‬الفردوس‭ ‬والنعيم‭ ‬يقال‭ ‬لها‭ ‬ارض‭ ‬السواد‭ ‬ومملكة‭ ‬الاحلام‭ ‬ففيها‭ ‬حكومة‭ ‬لا‭ ‬ترفع‭ ‬الازبال‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬تكافح‭ ‬الذباب‭ ‬،‭ ‬الغذاء‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬،‭ ‬فهلموا‭ ‬بنا‭ ‬نرحل‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬البلاد‭ ‬الكافرة‭ ‬الى‭ ‬بلد‭ ‬الرحمة‭ ‬والايمان‭ ‬حيث‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬والهواء‭ ‬والهناء‭ . ‬

‮«‬‭ ‬تخرج‭ ‬ذبابة‭ ‬من‭ ‬عشيرة‭ ‬تسي‭ ‬تسي‭ ‬،‭ ‬فتقول‭ : ‬سيدي‭ ‬شيخ‭ ‬الذباب‭ ‬هل‭ ‬نخبر‭ ‬اخواننا‭ ‬البعوض‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر‭ ‬؟‭ ‬‮«‬‭ ‬

فيجيبها‭ ‬شيخ‭ ‬الذباب‭ : ‬الذباب‭ ‬أحسنتم‭ ‬وبارك‭ ‬الله‭ ‬فيكم‭ ‬،‭ ‬نعم‭ ‬يا‭ ‬ابنة‭ ‬العم‭ ‬فهناك‭ ‬في‭ ‬ارض‭ ‬الاحلام‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المستنقعات‭ ‬والبرك‭ ‬وحافات‭ ‬المياه‭ ‬والمياه‭ ‬الآسنة‭ ‬والمجاري‭ ‬الطافحة‭ ‬والازبال‭ ‬المتراكمة‭ ‬تكفي‭ ‬للجميع‭ ‬،‭ ‬ومثلما‭ ‬يقول‭ ‬المثل‭ ‬‮«‬‭ ‬لقمة‭ ‬هنية‭ ‬تكفي‭ ‬ميه‭ ‬‮«‬‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وان‭ ‬صيفهم‭ ‬على‭ ‬الابواب‭ ‬فهلموا‭ ‬بنا‭ ‬الى‭ ‬جنة‭ ‬الخلد‭ ‬حيث‭ ‬مأمننا‭ ‬من‭ ‬الارض‭ ‬حيث‭ ‬السعادة‭ ‬الابدية‭ . ‬

‮«‬‭ ‬يهتف‭ ‬الجميع‭ : ‬هيا‭ ‬بنا‭ ‬الى‭ ‬ارض‭ ‬الاحلام‭ ‬،‭ ‬ويطير‭ ‬الذباب‭ ‬مع‭ ‬حركات‭ ‬راقصة‭ ‬مبتهجا‭ ‬بخلاصه‭ ‬من‭ ‬بلاد‭ ‬الكفار‭ ‬النظيفة‭ ‬‮«‬‭ ‬

المشهد‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬‭ ‬يصل‭ ‬الذباب‭ ‬الى‭ ‬الفردوس‭ ‬،‭ ‬يهتف‭ ‬شيخ‭ ‬الذباب‭ ‬وهو‭ ‬يرتقي‭ ‬ربوة‭ ‬من‭ ‬الازبال‭ ‬وحوله‭ ‬ياكل‭ ‬الذباب‭ ‬‮«‬‭ : ‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬لقد‭ ‬وصلنا‭ ‬بسلام‭ ‬الى‭ ‬الارض‭ ‬الموعودة‭ ‬،‭ ‬انظروا‭ ‬ما‭ ‬أجملها‭ ‬من‭ ‬ارض‭ ‬،‭ ‬حقا‭ ‬انها‭ ‬أرض‭ ‬الأحلام‭ ‬،‭ ‬هي‭ ‬جنة‭ ‬الله‭ ‬الموعودة‭ ‬،‭ ‬انظروا‭ ‬يا‭ ‬أخواتي‭ ‬الذباب‭ ‬،‭ ‬افرحوا‭ ‬واسبشروا‭ ‬فالطعام‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬،‭ ‬هنا‭ ‬المحبة‭ ‬والسلام‭ ‬ولا‭ ‬احد‭ ‬يعترضكم‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬احد‭ ‬يحاربكم‭ ‬في‭ ‬عيشتكم‭ ‬،‭ ‬انهم‭ ‬مسالمون‭ ‬،‭ ‬ولديهم‭ ‬حكومة‭ ‬لا‭ ‬يظلم‭ ‬عندها‭ ‬احد‭ ‬،‭ ‬فاحمدوا‭ ‬الله‭ ‬كثيرا‭ ‬وكلوا‭ ‬من‭ ‬رزقه‭ ‬،‭ ‬وانتم‭ ‬يا‭ ‬اصدقائنا‭ ‬البعوض‭ ‬،‭ ‬انتشروا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الارض‭ ‬حيث‭ ‬المستنقعات‭ ‬وامتصوا‭ ‬دماء‭ ‬البشر‭ ‬حلالا‭ ‬طيبا‭ ‬‮«‬‭ ‬

وهنا‭ ‬يدخل‭ ‬الذباب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬وهو‭ ‬يحمد‭ ‬الله‭ ‬ثم‭ ‬يرتقي‭ ‬شيخ‭ ‬الذباب‭ ‬ربوة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬المزابل‭ ‬ويهتف‭ ‬قائلا‭ : ‬اللهم‭ ‬احفظ‭ ‬قادة‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬

‮«‬‭ ‬تهتف‭ ‬الجموع‭ ‬‮«‬‭ : ‬آمين‭ ‬

شيخ‭ ‬الذباب‭ : ‬اللهم‭ ‬سدد‭ ‬على‭ ‬الدرب‭ ‬خطاهم‭ ‬

جموع‭ ‬الذباب‭ : ‬آمين‭ ‬

شيخ‭ ‬الذباب‭ : ‬اللهم‭ ‬احفظهم‭ ‬ذخرا‭ ‬وسندا‭ ‬لنا‭ ‬

جموع‭ ‬الذباب‭ : ‬آمين‭ ‬

شيخ‭ ‬الذباب‭ : ‬اللهم‭ ‬اخذل‭ ‬اعدائهم‭ ‬وانصرهم‭ ‬دوما‭ ‬وابدا‭ . ‬

جموع‭ ‬الذباب‭ : ‬آمين‭ ‬

شيخ‭ ‬الذباب‭ : ‬اللهم‭ ‬ارحمهم‭ ‬كما‭ ‬رحمونا‭ ‬ولا‭ ‬تجعلهم‭ ‬يفكرون‭ ‬بالنظافة‭ ‬ابدا‭ . ‬

جموع‭ ‬الذباب‭ : ‬آمين‭ . ‬

ويصفق‭ ‬الذباب‭ ‬والبعوض‭ ‬وهو‭ ‬يطوف‭ ‬راقصا‭ ‬حول‭ ‬المسرح‭ ‬

‭…. ‬ويغلق‭ ‬ستار‭ ….‬