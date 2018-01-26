مسرحية الذباب

لؤي زهرة
« المشهد الاول ، المكان اوربا، الزمان نهاية الشتاء ، المسرح غابة «يدخل شيخ الذباب ويرتقي ربوة من الارض وحوله زمرة من افراد حمايته ، ويخطب هاتفا : أخواني الذباب ، يا أبناء جلدتي ، لقد سئمنا من العيش في هذه البلاد الكافرة ، التي لا تراعي الله فينا ، انهم اناس مجرمون لا يرفقون بنا نحن معشر الذباب ، فمبيداتهم تلاحقنا في كل مكان والنظافة في كل شبر من هذه الارض حتى مزابلهم نظيفة ومعقمة ، اننا نكاد نفنى وننقرض ، ولا نستطيع العيش في هذه الاجواء البائسة ، وقد اوصانا ابائنا اذا ضاقت بنا السبل اوحل بنا الدمار بأن نتوجه الى جنة الله في الارض الى حيث الفردوس والنعيم يقال لها ارض السواد ومملكة الاحلام ففيها حكومة لا ترفع الازبال ، ولا تكافح الذباب ، الغذاء فيها في كل مكان ، فهلموا بنا نرحل عن هذه البلاد الكافرة الى بلد الرحمة والايمان حيث الغذاء والدواء والهواء والهناء .
« تخرج ذبابة من عشيرة تسي تسي ، فتقول : سيدي شيخ الذباب هل نخبر اخواننا البعوض بهذا الأمر ؟ «
فيجيبها شيخ الذباب : الذباب أحسنتم وبارك الله فيكم ، نعم يا ابنة العم فهناك في ارض الاحلام الكثير من المستنقعات والبرك وحافات المياه والمياه الآسنة والمجاري الطافحة والازبال المتراكمة تكفي للجميع ، ومثلما يقول المثل « لقمة هنية تكفي ميه « لا سيما وان صيفهم على الابواب فهلموا بنا الى جنة الخلد حيث مأمننا من الارض حيث السعادة الابدية .
« يهتف الجميع : هيا بنا الى ارض الاحلام ، ويطير الذباب مع حركات راقصة مبتهجا بخلاصه من بلاد الكفار النظيفة «
المشهد الثاني « يصل الذباب الى الفردوس ، يهتف شيخ الذباب وهو يرتقي ربوة من الازبال وحوله ياكل الذباب « : الحمد لله لقد وصلنا بسلام الى الارض الموعودة ، انظروا ما أجملها من ارض ، حقا انها أرض الأحلام ، هي جنة الله الموعودة ، انظروا يا أخواتي الذباب ، افرحوا واسبشروا فالطعام في كل مكان ، هنا المحبة والسلام ولا احد يعترضكم ، لا احد يحاربكم في عيشتكم ، انهم مسالمون ، ولديهم حكومة لا يظلم عندها احد ، فاحمدوا الله كثيرا وكلوا من رزقه ، وانتم يا اصدقائنا البعوض ، انتشروا في هذه الارض حيث المستنقعات وامتصوا دماء البشر حلالا طيبا «
وهنا يدخل الذباب من كل مكان وهو يحمد الله ثم يرتقي شيخ الذباب ربوة عالية من المزابل ويهتف قائلا : اللهم احفظ قادة هذا البلد
« تهتف الجموع « : آمين
شيخ الذباب : اللهم سدد على الدرب خطاهم
جموع الذباب : آمين
شيخ الذباب : اللهم احفظهم ذخرا وسندا لنا
جموع الذباب : آمين
شيخ الذباب : اللهم اخذل اعدائهم وانصرهم دوما وابدا .
جموع الذباب : آمين
شيخ الذباب : اللهم ارحمهم كما رحمونا ولا تجعلهم يفكرون بالنظافة ابدا .
جموع الذباب : آمين .
ويصفق الذباب والبعوض وهو يطوف راقصا حول المسرح
…. ويغلق ستار ….