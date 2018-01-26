العثورعلى ممنوعات في حقيبة سفر شيرين

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

عثر‭ ‬أمن‭ ‬مطار‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬على‭ ‬35‭ ‬قرصا‭ ‬مخدرا‭ ‬لعقار‭ “‬الزاناكس‭” ‬المحظور‭ ‬حيازته‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬في‭ ‬حقيبة‭ ‬تابعة‭ ‬للمطربة‭ ‬شيرين‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬أثناء‭ ‬سفرها‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭. ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الانباء‭ ‬غير‭ ‬المؤكدة‭ ‬تنتشر‭ ‬حول‭ ‬خطوبة‭ ‬شيرين‭ ‬مع‭ ‬حسام‭ ‬احد‭ ‬اقرب‭ ‬اصدقائها‭ .‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مصرية‭ ‬أنه‭ ‬أثناء‭ ‬إنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬سفر‭ ‬المطربة‭ ‬شيرين‭ ‬على‭ ‬الطائرة‭ ‬المصرية‭ ‬المتجهة‭ ‬إلى‭ ‬باريس،‭ ‬أظهرت‭ ‬الخدمة‭ ‬المعنية‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬الحقائب‭ ‬وجود‭ ‬أقراص‭ ‬داخل‭ ‬حقيبة‭ ‬السفر‭ ‬الخاصة‭ ‬بها،‭ ‬وبمراجعتها‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬لعقار‭ “‬زاناكس‭” ‬المخدر‭ ‬والمدرج‭ ‬على‭ ‬جدول‭ “‬2‭” ‬المحظور‭ ‬حيازته،‭ ‬وعددها‭ ‬35‭ ‬قرصا‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬سؤال‭ ‬المطربة‭ ‬شيرين‭ ‬قدمت‭ ‬شهادة‭ ‬طبية‭ ‬رسمية،‭ ‬تفيد‭ ‬بالسماح‭ ‬لها‭ ‬بتناول‭ ‬تلك‭ ‬الأقراص‭ ‬لعلاج‭ ‬الاكتئاب،‭ ‬لتسمح‭ ‬لها‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بالسفر‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سبق‭ ‬وأن‭ ‬منع‭ ‬المخرج‭ ‬خالد‭ ‬يوسف‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬لحيازته‭ ‬هذا‭ ‬العقار،‭ ‬وإحالته‭ ‬للنيابة‭ ‬التي‭ ‬أفرجت‭ ‬عنه‭ ‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬شهادة‭ ‬طبية‭ ‬بأن‭ ‬العقار‭ ‬لزوجته‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬تعليمات‭ ‬طبية‭.‬