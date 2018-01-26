القهوة لحماية شبكية العين

لندن – الزمان
ذكرت مواقع اخبارية طبية انه توصل باحثون من جامعة كويمبرا في البرتغال إلى أن الكافيين يساعد على تخفيف التهاب شبكية العين في حالة الإسكيمية أو نقص التروية. بالتالي، فإن تناول قدحين أو ثلاثة من القهوة يومياً هو سلوك صحي لحماية خلايا شبكية العين. وأوضحت المسئولة عن الدراسة آنا راكيل سانتياجو أن الكافيين يزيد الأضرار الناتجة عن الإسكيمية، لكنه يحفز في الوقت ذاته الخلايا الدبقية في الشبكية التي تواجه الأضرار الناتجة عن الالتهاب المسبب لنقص التروية. وينتج الالتهاب عن عدم وصول الدم لمنطقة الشبكية التي تحرم من الغذاء والأكسجين. فيما نصح المركز الاتحادي للتغذية الأشخاص، الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي بتناول شاي الزنجبيل قبل الطعام، حيث يكفي استعمال قطعة من الزنجبيل بجحم اللوزة، بحيث يتم تقطعيها إلى أجزاء صغيرة وتركها لمدة عشرة دقائق.
وللاستمتاع بطعم أفضل لشاي الزنجبيل يمكن إضافة شريحة ليمون أو بعض العسل، ويعمل شاي الزنجبيل على تحفيز عملية الهضم ويمنع الشعور بالامتلاء. ويمكن للأشخاص كبار السن تناول شاي الزنجبيل لفتح الشهية، من خلال مص بعض قطع الحلوى بطعم الزنجبيل قبل تناول الطعام.