القهوة لحماية شبكية العين

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬ذكرت‭ ‬مواقع‭ ‬اخبارية‭ ‬طبية‭ ‬انه‭ ‬توصل‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬كويمبرا‭ ‬في‭ ‬البرتغال‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكافيين‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬التهاب‭ ‬شبكية‭ ‬العين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الإسكيمية‭ ‬أو‭ ‬نقص‭ ‬التروية‭. ‬بالتالي،‭ ‬فإن‭ ‬تناول‭ ‬قدحين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬القهوة‭ ‬يومياً‭ ‬هو‭ ‬سلوك‭ ‬صحي‭ ‬لحماية‭ ‬خلايا‭ ‬شبكية‭ ‬العين‭. ‬وأوضحت‭ ‬المسئولة‭ ‬عن‭ ‬الدراسة‭ ‬آنا‭ ‬راكيل‭ ‬سانتياجو‭ ‬أن‭ ‬الكافيين‭ ‬يزيد‭ ‬الأضرار‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الإسكيمية،‭ ‬لكنه‭ ‬يحفز‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬الخلايا‭ ‬الدبقية‭ ‬في‭ ‬الشبكية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الأضرار‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الالتهاب‭ ‬المسبب‭ ‬لنقص‭ ‬التروية‭. ‬وينتج‭ ‬الالتهاب‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬وصول‭ ‬الدم‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشبكية‭ ‬التي‭ ‬تحرم‭ ‬من‭ ‬الغذاء‭ ‬والأكسجين‭. ‬فيما‭ ‬نصح‭ ‬المركز‭ ‬الاتحادي‭ ‬للتغذية‭ ‬الأشخاص،‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬بتناول‭ ‬شاي‭ ‬الزنجبيل‭ ‬قبل‭ ‬الطعام،‭ ‬حيث‭ ‬يكفي‭ ‬استعمال‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬الزنجبيل‭ ‬بجحم‭ ‬اللوزة،‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬تقطعيها‭ ‬إلى‭ ‬أجزاء‭ ‬صغيرة‭ ‬وتركها‭ ‬لمدة‭ ‬عشرة‭ ‬دقائق‭.‬

وللاستمتاع‭ ‬بطعم‭ ‬أفضل‭ ‬لشاي‭ ‬الزنجبيل‭ ‬يمكن‭ ‬إضافة‭ ‬شريحة‭ ‬ليمون‭ ‬أو‭ ‬بعض‭ ‬العسل،‭ ‬ويعمل‭ ‬شاي‭ ‬الزنجبيل‭ ‬على‭ ‬تحفيز‭ ‬عملية‭ ‬الهضم‭ ‬ويمنع‭ ‬الشعور‭ ‬بالامتلاء‭. ‬ويمكن‭ ‬للأشخاص‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬تناول‭ ‬شاي‭ ‬الزنجبيل‭ ‬لفتح‭ ‬الشهية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مص‭ ‬بعض‭ ‬قطع‭ ‬الحلوى‭ ‬بطعم‭ ‬الزنجبيل‭ ‬قبل‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭.‬