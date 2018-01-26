كم يحتاج الانسان من الملح يومياً وماذا يحصل عند زيادة الكمية ؟

‭ ‬فيينا‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬وومان‮»‬‭ ‬النمساوية‭ ‬أن‭ ‬الملح‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الهامة‭ ‬لأجسامنا،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬دونه‭ ‬لن‭ ‬تستطيع‭ ‬خلية‭ ‬من‭ ‬خلايا‭ ‬جسمنا‭ ‬أن‭ ‬تعيش،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬محتوى‭ ‬الملح‭ ‬في‭ ‬أجسامنا‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬200‭ ‬غرام‭ ‬من‭ ‬الملح‭ ‬أو‭ ‬كما‭ ‬يسمى‭ ‬كيميائياً،‭ ‬كلوريد‭ ‬الصوديوم‭. ‬من‭ ‬دون‭ ‬الصوديوم‭ ‬لن‭ ‬يستطيع‭ ‬القلب‭ ‬أن‭ ‬ينبض،‭ ‬وسوف‭ ‬تصاب‭ ‬الأعصاب‭ ‬بالشلل،‭ ‬كما‭ ‬ستتوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية‭ ‬والتمثيل‭ ‬الغذائي‭ ‬والنشاط‭ ‬العضلي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬كلوريد‭ ‬الصوديوم‭ ‬ضروري‭ ‬لعملية‭ ‬الهضم‭. ‬ويؤدي‭ ‬حصول‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬غرام‭ ‬من‭ ‬الملح‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬تركيز‭ ‬الملح‭ ‬فيه‭ ‬وعدم‭ ‬الشعور‭ ‬بالعطش،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الإصابة‭ ‬بالجفاف‭. ‬إذا‭ ‬حصل‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الملح‭ ‬فسيضطر‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬كلوريد‭ ‬الصوديوم‭ ‬الزائد،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬الماء،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يشعر‭ ‬المرء‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬العطش،‭ ‬وشرب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الماء،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬سيئا‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬استهلاك‭ ‬الملح‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬تخزين‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬الجسم،‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الوزن،‭ ‬والأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬كله،‭ ‬إمكانية‭ ‬تلف‭ ‬وظيفة‭ ‬الكلى‭.‬

ما‭ ‬الأطعمة‭ ‬المحتوية‭ ‬على‭ ‬الملح؟

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬تؤدي‭ ‬زيادة‭ ‬إمداد‭ ‬الجسم‭ ‬بالملح‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ترفع‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬هرمون‭ ‬التوتر،‭ ‬وعلى‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬النوبات‭ ‬القلبية‭ ‬أو‭ ‬السكتات‭ ‬الدماغية‭. ‬تتراوح‭ ‬الكمية‭ ‬المناسبة‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬غرامات‭ ‬من‭ ‬الملح‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ويفضل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الملح‭ ‬الطبيعي،‭ ‬ولصحة‭ ‬القلب‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬منخفض‭ ‬الملح‭. ‬يتم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬75‭ ‬من‭ ‬استهلاكنا‭ ‬اليومي‭ ‬من‭ ‬ملح‭ ‬الطعام‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬المصنعة‭ ‬مثل‭ ‬الخبز‭ ‬واللحوم‭ ‬والجبن،‭ ‬كما‭ ‬تزيد‭ ‬نسبة‭ ‬الملح‭ ‬في‭ ‬الوجبات‭ ‬الجاهزة‭ ‬مثل‭ ‬البيتزا‭ ‬والمعكرونة‭ ‬مع‭ ‬الصلصة‭.‬

هل‭ ‬يمكن‭ ‬معرفة‭ ‬محتوى‭ ‬الملح‭ ‬في‭ ‬الوجبات‭ ‬الجاهزة؟

في‭ ‬الغالب‭ ‬لا‭ ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬كمية‭ ‬الملح‭ ‬على‭ ‬العبوات‭ ‬ولكن‭ ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬محتوى‭ ‬الصوديوم،‭ ‬وعليك‭ ‬أن‭ ‬تضرب‭ ‬هذه‭ ‬القيمة‭ ‬في‭ ‬2‭.‬5‭ ‬لمعرفة‭ ‬كمية‭ ‬الملح‭ ‬في‭ ‬المنتجات‭ ‬الغذائية‭. ‬الأعشاب‭ ‬هي‭ ‬بديل‭ ‬صحي‭ ‬للملح،‭ ‬ويمتاز‭ ‬البصل‭ ‬والفلفل‭ ‬الحار‭ ‬والثوم‭ ‬والليمون‭ ‬والكركم‭ ‬والكاري‭ ‬بجانب‭ ‬مذاق‭ ‬التوابل‭ ‬بتعزيز‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفيروسات‭.‬