كم يحتاج الانسان من الملح يومياً وماذا يحصل عند زيادة الكمية ؟

فيينا – الزمان
قالت مجلة «وومان» النمساوية أن الملح من العناصر الهامة لأجسامنا، إذ من دونه لن تستطيع خلية من خلايا جسمنا أن تعيش، كما أن متوسط محتوى الملح في أجسامنا يتكون من حوالي 200 غرام من الملح أو كما يسمى كيميائياً، كلوريد الصوديوم. من دون الصوديوم لن يستطيع القلب أن ينبض، وسوف تصاب الأعصاب بالشلل، كما ستتوقف عن العمل كل من الدورة الدموية والتمثيل الغذائي والنشاط العضلي، فضلا عن أن كلوريد الصوديوم ضروري لعملية الهضم. ويؤدي حصول الجسم على أقل من 2 غرام من الملح في اليوم إلى انخفاض تركيز الملح فيه وعدم الشعور بالعطش، وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف. إذا حصل الجسم على كمية كبيرة من الملح فسيضطر للتخلص من كلوريد الصوديوم الزائد، ولكن هذا يؤدي إلى خسارة كبيرة في نسبة الماء، ومن ثم يشعر المرء بالمزيد من العطش، وشرب الكثير من الماء، وعلى الرغم من أن ذلك لا يبدو سيئا في حد ذاته، إلا أن زيادة استهلاك الملح بشكل دائم يزيد من تخزين المياه في الجسم، ما يترتب عليه زيادة في الوزن، والأهم من ذلك كله، إمكانية تلف وظيفة الكلى.
ما الأطعمة المحتوية على الملح؟
وبالإضافة إلى ذلك تؤدي زيادة إمداد الجسم بالملح إلى ارتفاع ضغط الدم، والذي يمكن أن ترفع مرة أخرى من مستويات هرمون التوتر، وعلى المدى الطويل يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية أو السكتات الدماغية. تتراوح الكمية المناسبة بين 2 إلى أربعة غرامات من الملح في اليوم ويفضل الاعتماد على الملح الطبيعي، ولصحة القلب يجب أن يكون النظام الغذائي منخفض الملح. يتم الحصول على نحو 75 من استهلاكنا اليومي من ملح الطعام من الأطعمة المصنعة مثل الخبز واللحوم والجبن، كما تزيد نسبة الملح في الوجبات الجاهزة مثل البيتزا والمعكرونة مع الصلصة.
هل يمكن معرفة محتوى الملح في الوجبات الجاهزة؟
في الغالب لا يشار إلى كمية الملح على العبوات ولكن يشار إلى محتوى الصوديوم، وعليك أن تضرب هذه القيمة في 2.5 لمعرفة كمية الملح في المنتجات الغذائية. الأعشاب هي بديل صحي للملح، ويمتاز البصل والفلفل الحار والثوم والليمون والكركم والكاري بجانب مذاق التوابل بتعزيز جهاز المناعة ومكافحة الفيروسات.