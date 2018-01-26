نفائس الفن الاسلامي مهددة بالغرق في متحف اللوفر

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

أغلق‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬طابقه‭ ‬السفلي‭ ‬الخاص‭ ‬بعرض‭ ‬الفن‭ ‬الإسلامي‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬ارتفاع‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬منسوب‭ ‬مياه‭ ‬نهر‭ ‬السين،‭ ‬جراء‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬استمرت‭ ‬لأسابيع‭. ‬ووصل‭ ‬المنسوب‭ ‬إلى‭ ‬الذروة‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬أو‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ ‬أخرى‭ ‬متوقعة‭ ‬هطلت‭ ‬الخميس

وغمرت‭ ‬المياه‭ ‬طرق‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬النهر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬وزاد‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬لمستوى‭ ‬مرتفع‭ ‬جداً‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬مرور‭ ‬المراكب‭ ‬النهرية‭ ‬أسفل‭ ‬الجسور‭ ‬القديمة‭ ‬المحيطة‭ ‬بكاتدرائية‭ ‬نوتردام‭.‬

وتم‭ ‬توجيه‭ ‬النصح‭ ‬إلى‭ ‬السياح‭ ‬والسكان‭ ‬المحليين‭ ‬بالابتعاد‭ ‬عن‭ ‬ضفاف‭ ‬النهر‭ ‬خشية‭ ‬الغرق‭ ‬بفعل‭ ‬دوامات‭ ‬المياه،‭ ‬ورست‭ ‬مراكب‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬النهر‭ ‬وبدت‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬عالقة‭ ‬وسط‭ ‬نهر‭ ‬أكثر‭ ‬اتساعاً‭.‬

وأغلقت‭ ‬ست‭ ‬محطات‭ ‬للقطارات‭ ‬تقع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬النهر‭ ‬ومنها‭ ‬محطة‭ ‬سان‭ ‬ميشيل‭ ‬بالحي‭ ‬اللاتيني‭ ‬الذي‭ ‬يجتذب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬السياح‭.‬

وقرر‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر،‭ ‬وهو‭ ‬أقدم‭ ‬متحف‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وتضم‭ ‬كنوزه‭ ‬لوحة‭ (‬موناليزا‭) ‬للرسام‭ ‬ليوناردو‭ ‬دا‭ ‬فينشي‭ ‬وتمثال‭ ‬فينوس‭ ‬دي‭ ‬ميلو،‭ ‬إغلاق‭ ‬قاعة‭ ‬العرض‭ ‬بالطابق‭ ‬السفلي‭ ‬كإجراء‭ ‬احترازي‭ ‬لأن‭ ‬جزءا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المبنى‭ ‬مجاور‭ ‬لنهر‭ ‬السين‭.‬

وقال‭ ‬المتحف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تراقب‭ ‬وحدة‭ ‬لإدارة‭ ‬الأزمات‭ ‬الموقف‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬المتحف‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬تلحق‭ ‬أضرار‭ ‬بالمبنى‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬عندنا‭ ‬جرى‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬مشابهة‭ ‬خشية‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬المياه‭ ‬الفيضان‭ ‬أضراراً‭ ‬بمعروضات‭ ‬المتحف‭.‬

وتوقع‭ ‬خبراء‭ ‬الأرصاد‭ ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬الفيضان‭ ‬منسوب‭ ‬مياه‭ ‬النهر‭ ‬ستة‭ ‬أمتار‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬المجمل‭.‬

ومع‭ ‬زيادة‭ ‬المنسوب‭ ‬بواقع‭ ‬سنتيمتر‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬اثنين‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬وصل‭ ‬الارتفاع‭ ‬إلى‭ ‬5‭.‬24‭ ‬متر‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬مساء‭ (‬1200‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭) ‬أمس‭.‬