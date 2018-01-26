تحديث في الهاتف تجنباً لإبطاء البطاريات

لوس‭ ‬انجلس‭ – ‬الزمان‭ : ‬البطاريات‭ ‬اهم‭ ‬عنصر‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الزبائن‭ ‬لعالم‭ ‬الهواتف‭ ‬عند‭ ‬الاختيار‭ ‬،‭ ‬وأمس‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬عن‭ ‬تحديثات‭ ‬ستنفذ‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬وعدها‭ ‬بالسماح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬بوقف‭ ‬تشغيل‭ ‬خاصية‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬تبطئ‭ ‬أجهزة‭ ‬أيفون‭ ‬عندما‭ ‬توشك‭ ‬البطاريات‭ ‬على‭ ‬النفاد‭. ‬كانت‭ ‬أبل‭ ‬قد‭ ‬أكدت‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬أن‭ ‬برمجيات‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬‮«‬أيفون6‭ ‬وأيفون‭ ‬6‭ ‬إس‭ ‬وأيفون‭ ‬إس‭.‬إي‮»‬‭ ‬معنية‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬مخاطر‭ ‬تقادم‭ ‬البطاريات‭ ‬قد‭ ‬تبطئ‭ ‬أداء‭ ‬الهاتف‭.‬وتواجه‭ ‬الشركة‭ ‬دعاوى‭ ‬قانونية‭ ‬بسبب‭ ‬المسألة‭ ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬تيم‭ ‬كوك‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬ستصدر‭ ‬تحديثا‭ ‬للبرمجيات‭ ‬يسمح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬بوقف‭ ‬تشغيل‭ ‬تلك‭ ‬الخاصية‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬نسخة‭ ‬تجريبية‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬التشغيل‭ (‬آي‭.‬أو‭.‬إس‭ ‬11‭.‬3‭) ‬ستشمل‭ ‬خصائص‭ ‬جديدة‭ ‬تظهر‭ ‬مدى‭ ‬كفاءة‭ ‬البطارية‭ ‬وتقدم‭ ‬توصية‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬البطارية‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬صيانة‭.‬

‭ ‬وسيكون‭ ‬بوسع‭ ‬المستخدمين‭ ‬أيضًا‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬خاصية‭ ‬إدارة‭ ‬الطاقة،‭ ‬التي‭ ‬تمنع‭ ‬الإغلاق‭ ‬المفاجئ،‭ ‬نشطة‭ ‬ويمكنهم‭ ‬اختيار‭ ‬تعطيلها‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الدقة‭ ‬متى‭ ‬سيصدر‭ ‬التحديث‭ ‬واكتفت‭ ‬بقول‭ ‬إنه‭ ‬سيتاح‭ ‬بعد‭ ‬الإصدار‭ ‬المزمع‭ ‬لنظام‭ ‬التشغيل‭ (‬آي‭.‬أو‭.‬إس‭ ‬11‭.‬3‭) ‬في‭ ‬الربيع‭.‬