لبنان يتهم إسرائيل بتفجير استهدف مسؤولاً فلسطينياً في صيدا

بيروت‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬

اتهمت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬اللبنانية‭ ‬الجمعة‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬التفجير‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬مسؤولاً‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صيدا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭.‬

وأصيب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬بجروح‭ ‬جراء‭ ‬تفجير‭ ‬سيارته‭ ‬بعبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صيدا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬ولا‭ ‬يعد‭ ‬حمدان‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬السياسية‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬وليس‭ ‬معروفاً‭ ‬اعلامياً‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مصدراً‭ ‬أمنياً‭ ‬فلسطينياً‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صيدا‭ ‬قال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إن‭ ‬حمدان‭ ‬‮«‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الأمني‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬ويرتبط‭ ‬عمله‭ ‬بالداخل‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭ ‬تحديداً‭.‬

وأعلن‭ ‬المكتب‭ ‬الاعلامي‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬اللبناني‭ ‬نهاد‭ ‬المشنوق‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شعبة‭ ‬المعلومات‭ ‬انهت‭ ‬التحقيق‭ ‬وأصبح‭ ‬لديها‭ ‬سيناريو‭ ‬كامل‭ ‬بالوقائع‭ ‬والأسماء‭ ‬والأدوار‭ ‬في‭ ‬التحقيق‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬تمكنها‭ ‬‮«‬من‭ ‬استعادة‭ ‬أحد‭ ‬الضالعين‭ ‬الأساسيين‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭ ‬والذي‭ ‬اعترف‭ ‬بأنه‭ ‬مكلف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الاسرائيلية‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬البيان،‭ ‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬‮«‬وسائل‭ ‬اتصال‭ ‬متطورة‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬ومراسلات‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬مشغليه‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬أعلنت‭ ‬بعد‭ ‬وقوع‭ ‬التفجير‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المؤشرات‭ ‬الأولية‭ ‬تميل‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬أصابع‭ ‬صهيونية‭ ‬خلف‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الاجرامي‮»‬‭.‬

ونجم‭ ‬التفجير‭ ‬وفق‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬عن‭ ‬‮«‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬زنتها‭ ‬حوالى‭ ‬500‭ ‬غرام‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المتفجرة،‭ ‬داخلها‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬الكرات‭ ‬الحديدية‮»‬‭.‬

وتُعد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬أعداء‭ ‬إسرائيل‭ ‬وخاضت‭ ‬ضدها‭ ‬ثلاث‭ ‬حروب‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2008،‭ ‬كما‭ ‬تصنف‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬ارهابية‮»‬‭.‬

وتتخذ‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مقراً‭ ‬ولها‭ ‬وجود‭ ‬تنظيمي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بينها‭ ‬لبنان‭.‬

وشهدت‭ ‬مدينة‭ ‬صيدا‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2006‭ ‬اعتداء‭ ‬بسيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬الاخوين‭ ‬محمود‭ ‬ونضال‭ ‬مجذوب،‭ ‬وهما‭ ‬قياديان‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الاسلامي‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

وحكمت‭ ‬محكمة‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2010‭ ‬باعدام‭ ‬عنصر‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬قوى‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬بجرم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬ومشاركته‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬اغتيال‭ ‬الأخوين‭ ‬مجذوب‭.‬

وتعد‭ ‬مدينة‭ ‬صيدا‭ ‬ثالث‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬لبنان،‭ ‬ويحاذيها‭ ‬مخيم‭ ‬عين‭ ‬الحلوة‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أكثر‭ ‬المخيمات‭ ‬كثافة‭ ‬سكانية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ويعرف‭ ‬عنه‭ ‬ايواؤه‭ ‬مجموعات‭ ‬جهادية‭ ‬وخارجين‭ ‬عن‭ ‬القانون،‭ ‬ومجموعات‭ ‬عسكرية‭ ‬متعددة‭ ‬المرجعية‭.‬

ويعيش‭ ‬في‭ ‬المخيم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬54‭ ‬ألف‭ ‬لاجئ‭ ‬فلسطيني‭ ‬مسجلين‭ ‬لدى‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة،‭ ‬انضم‭ ‬اليهم‭ ‬آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬