برلمانية تحذر من وجود قوات امريكية في العراق

بغداد – قصي منذر

دعت النائبةعن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي رئيس الوزراء حيدر العبادي الى توضيح سبب وجود القواعد الأمريكية داخل العراق، مشيرة الى أن وجود القوات تثيران هناك اجندة امريكية مضرة بالعراق مشابهة للاجندة الداعشية. وقالت العوادي في بيان أنه (ما قيمة الاتفاق بين العراق وامريكا الذي على أثره اجليت القوات الأمريكية من العراق اذا كانت هذه القواعد موجودة، وما فائدة هذه القواعد التي أصبحت في كل مكان في البلد، والتي توحي على أنها ليست مؤقتة), واضافت، أن (حجة وجودقوات الأمريكية في العراق انتفت بعد الانتصار العراقي الكبير على داعش الارهابي)، مشيرة إلى أن (تواجد هذه القوات في العراق يثير المخاوف بوجود أجندة امريكية اخرى مضرة بالعراق مشابهة للاجندة الداعشية التي ولدت من الفكر الامريكي وبتنفيذ من تركيا وبعض الدول الخليجية),وتابعت العوادي (هل الحكومة مقتنعة بتواجد هذه القواعد داخل العراق ؟ وهل مقتنعة أن القوات الأمريكية تساعد العراق في حربه ضد داعش؟) ,وعبرت العوادي (عن قناعتها بأن وجود القوات لتغير التضاريس السياسية للمنطقة حسب المقاسات الأمريكية للسيطرة على موارد وخيرات شعوبها وحماية الكيان الصهيوني، وهذا الأمر واضح واعترف به الكثير من المراقبين الأمريكيين وكذلك أثبتته المعلومات الدراسات والبحوث التي خرجت من كبريات الجامعات الأمريكية ومراكز الدراسات), وطالبت من العبادي ان (كون له وقفة تاريخية شجاعة بمطالبة القوات الأمريكية بالجلاء الفوري من العراق تنفيذا للاتفاق الذي ابرم في فترة ولاية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وانسحاب القوات الامريكية من العراق).وكان تقرير لموقع غلوبال ريسيرج الأمريكي، كشف عن وجود 800 قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في العالم، من بينها ست قواعد في العراق.