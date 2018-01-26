القمر يشهد ظاهرة كونية فريدة نهاية الشهر الجاري

بغداد – تمارا عبد الرزاق

سيشهد العالم في نهاية شهر كانون الثاني الحالي ظاهرة فلكية نادرة ، يطلق عليها العلماء اسم القمر الأزرق الدامي العملاق. وقالت مراصد فلكية في بيان امس ان (هذا الحدث النادر يجمع 3 ظواهر للقمر في الوقت نفسه، وهو حدث شهده العالم آخر مرة قبل 152 عاما وكما يوحي الاسم، فإن القمر الأزرق الدامي العملاق عبارة عن قمر أزرق وقمر دام وعملاق، وهذا الحدث شهده العالم آخر مرة في 31 اذار عام 1866),واضاف البيان ان ( القمر هنا لن يكون أزرقا ، لكن التسمية في العادة تطلق على ظاهرة فلكية تعني أن القمر يكتمل مرتين في شهر واحد، وفي هذه الحالة سبق للقمر أن ظهر مكتملا في الثاني من هذا الشهر وهو ما سيحدث في الحادي والثلاثين من الشهر نفسه),تابع البيان ان ( البعض يطلق على ظاهرة القمر الأزرق هذه أيضا اسم قمر الذئب وكذلك سيكون هذا القمر المكتمل أحمر أو مائل للحمرة وذلك بسبب حدوث ظاهرة الخسوف، وذلك بسبب وقوع الأرض بين القمر والشمس، أو ما يعرف بظاهرة الاقتران الكوكبي، حيث سيغطي ظل الأرض القمر، غير أن هذه الظاهرة ستشهدها بعض المناطق في العالم ), واشار البيان ان ( القمر سيكون عملاقا، وهي الحالة التي تحدث عندما يكون القمر في أقرب مدار إلى الأرض، بحيث يصبح أكبر حجما وأكثر سطوعا), واضاف ان (السكان في كل من أستراليا ونيوزيلندا ووسط وشرق آسيا وإندونيسيا وألاسكا وهاواي وأنحاء من أميركا الشمالية يمكنهم مشاهدة الظاهرة ).