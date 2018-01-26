السفيرالامريكي يعلن مشاركة مئات الشركات في اعمار العراق

بغداد – شيماء عادل

اعلن السفير الامريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان عن مشاركة اكثر من 400 شركة عالمية في مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق الذي سيعقد في شباط المقبل.وقال سيليمان في بيان خلال لقائه امس وزير التخطيط سلمان الجميلي ان (بلاده ستكون داعمة بقوة لمؤتمر الكويت وحشد الدول للحصول على الدعم المطلوب للعراق),اضاف ان ( هناك اكثر من 400 شركة عالمية بينها اكثر من مئة شركة امريكية كبيرة مستعدة للمشاركة بالمؤتمر والدخول والاستثمار في العراق),من جانبه قال الجميلي ان (الحكومة العراقية اكملت استعداداتها لعقد المؤتمر اذ سيتم عرض الوثيقة الوطنية لاعادة اعمار المناطق المحررة اضافة الى تقرير شامل بحجم وتقييم الاضرار التي لحقت بتلك المناطق وملف يمثل الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق),واشار إلى ان (مرحلة اعادة الاعمار ستعتمد بنحو كبير على الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ), داعيا( الدول الصديقة ومنها الولايات المتحدة الامريكية الى تقديم الدعم للعراق في عمليات اعادة الاعمار بمستوى الدعم الذي قدمته خلال مرحلة الحرب ضد الارهاب).