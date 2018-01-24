أردوغان يصر على إتمام هجوم عفرين واتصالات مع بغداد لاطلاق عملية سنجار

أكراد سوريا يشعرون بتخلي الحلفاء عنهم

اسطنبول‭ – ‬بيروت‭- ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الاربعاء‭ ‬عزمه‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬ضد‭ ‬مقاتلي‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬محادثات‭ ‬مرتقبة‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭. ‬وصرح‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬انقرة‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬والجيش‭ ‬السوري‭ ‬الحر‭ ‬يستعيدان‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عفرين‭ ‬بالتدريج‭ … ‬ستتواصل‭ ‬العملية‭ ‬حتى‭ ‬طرد‭ ‬آخر‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬تركية‭ ‬ان‭ ‬اتصالات‭ ‬جرت‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي‭ ‬لتنسيق‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬تدعمها‭ ‬تركيا‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬سنجار‭ ‬لطرد‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬من‭ ‬هناك‭ .‬واوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬بغداد‭ ‬يبدو‭ ‬انها‭ ‬تتداول‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الامريكي‭ ‬اربيل‭ ‬حول‭ ‬الامر‭ . ‬وادلى‭ ‬اردوغان‭ ‬بتصريحه‭ ‬قبل‭ ‬محادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬في‭ ‬المساء‭ ‬مع‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬ان‭ ‬يعبر‭ ‬خلالها‭ ‬هذا‭ ‬الاخير‭ ‬عن‭ ‬القلق‭ ‬ازاء‭ ‬هجوم‭ ‬عفرين،‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤولين‭ ‬اميركيين‭ ‬رفضوا‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هوياتهم‭.‬

واضاف‭ ‬المسؤولون‭ ‬ان‭ ‬الهجوم‭ ‬الجوي‭ ‬والبري‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬الاربعاء‭ ‬يومه‭ ‬الخامس‭ ‬مع‭ ‬شن‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬تركية‭ ‬جديدة،‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يضر‭ ‬بالحملة‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬واشنطن‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭. ‬ومنذ‭ ‬انطلاق‭ ‬عملية‭ ‬عفرين‭ ‬السبت،‭ ‬اكتفت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بدعوة‭ ‬تركيا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬ضبط‭ ‬النفس‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬لهجتها‭ ‬بدات‭ ‬تتصاعد‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬المعارك‭ ‬نسبيا‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬تصنف‭ ‬فيه‭ ‬انقرة‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الوحدات‭ ‬تعتبر‭ ‬المكون‭ ‬الابرز‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬فصائل‭ ‬كردية‭ ‬وعربية،‭ ‬وهي‭ ‬مدعومة‭ ‬اميركيا‭ ‬وتحارب‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬سورياوتعرب‭ ‬ممثلة‭ ‬منطقة‭ ‬الادارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬السورية‭ (‬‮«‬روج‭ ‬آفا‮»‬‭)‬،‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬سينام‭ ‬محمد‭ ‬عن‭ ‬خوفها‭ ‬على‭ ‬عائلتها‭ ‬في‭ ‬عفرين‭. ‬وقالت‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التزام‭ ‬أخلاقي‭ ‬بحماية‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للقادة‭ ‬المحليين،‭ ‬تشكل‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬روج‭ ‬آفا‮»‬‭ ‬اختبارا‭ ‬للفدرالية‭ ‬الديموقراطية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬نموذجا‭ ‬يحتذى‭ ‬لبقية‭ ‬سوريا‭ ‬الغارقة‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭. ‬لكن‭ ‬تركيا‭ ‬ترى‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يديرها‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬ممرا‭ ‬لإمداد‭ ‬‮«‬الإرهابيين‮»‬‭ ‬وقاعدة‭ ‬خلفية‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬المحظور‭ ‬الذي‭ ‬يشن‭ ‬تمردا‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬تركيا‭ ‬والمدرج‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬لدى‭ ‬أنقرة‭ ‬وحلفائها‭ ‬الغربيين‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬سينام‭ ‬محمد‭ ‬أصرت‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬ولا‭ ‬رصاصة‭ ‬واحدة‮»‬‭ ‬من‭ ‬عفرين‭ ‬تجاه‭ ‬تركيا‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬مشكلة‭ ‬لدى‭ ‬تركيا‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬هي‭ ‬مسألة‭ ‬داخلية‭ ‬وليست‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭. ‬وتتعاون‭ ‬قوات‭ ‬أميركية‭ ‬خاصة‭ ‬قوامها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬عنصر‭ ‬مدعومة‭ ‬بغطاء‭ ‬جوي‭ ‬مع‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬تحت‭ ‬لواء‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬شرق‭ ‬الفرات‭ ‬لمواجهة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬كثفت‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬لدى‭ ‬شعورها‭ ‬بتخلي‭ ‬حليفها‭ ‬الاميركي‭ ‬عنها‭ ‬النداءات‭ ‬الى‭ ‬واشنطن‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬ان‭ ‬تمارس‭ ‬ضغوطا‭ ‬على‭ ‬انقرة‭ ‬لوقف‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭.‬

وشن‭ ‬اردوغان‭ ‬الاربعاء‭ ‬مجددا‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬هؤلاء‭ ‬المقاتلين‭ ‬قائلا‭ ‬انهم‭ ‬‮«‬متواطئون‭ ‬مع‭ ‬الحملة‭ ‬الصليبية‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬منطقتنا‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬ابراهيم‭ ‬كالين‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬ان‭ ‬ان‮»‬‭ ‬واشنطن‭ ‬الى‭ ‬‮«‬استعادة‭ ‬كل‭ ‬الاسلحة‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬الى‭ ‬مقاتلي‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‮»‬‭.‬

وتركزت‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬التركية‭ ‬الاربعاء‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬عفرين‭ ‬‮«‬لحمل‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاكراد‭ ‬على‭ ‬التراجع‭ ‬وفتح‭ ‬الطريق‭ ‬امام‭ ‬تقدم‭ ‬بري‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭.‬

وتابع‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬سورية‭ ‬مؤيدة‭ ‬لانقرة‭ ‬لم‭ ‬تحرز‭ ‬سوى‭ ‬تقدم‭ ‬محدود‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭.‬

ومضى‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬بمجرد‭ ‬حصول‭ ‬تقدم‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬بلدة،‭ ‬يشن‭ ‬الاكراد‭ ‬هجوما‭ ‬مضادا‭ ‬ويستعيدون‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‮»‬‭.‬

‭ ‬تعزيزات‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬

وشاهدت‭ ‬مراسلة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬كركخان‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬تركيا‭ ‬صباح‭ ‬الاربعاء‭ ‬رتلا‭ ‬من‭ ‬الدبابات‭ ‬ومئات‭ ‬الجنود‭ ‬الاتراك‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬عبور‭ ‬الحدود‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬بينما‭ ‬سمع‭ ‬دوى‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭.‬

ومنذ‭ ‬السبت،‭ ‬قتل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬مقاتلا‭ ‬من‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬ومن‭ ‬المقاتلين‭ ‬السوريين‭ ‬المؤيدين‭ ‬لانقرة‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬28‭ ‬مدنيا‭ ‬غالبيتهم‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬تركية‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬انقرة‭ ‬نفت‭ ‬التعرض‭ ‬لمدنيين‭.‬