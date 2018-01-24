أردوغان يصر على إتمام هجوم عفرين واتصالات مع بغداد لاطلاق عملية سنجار

أكراد سوريا يشعرون بتخلي الحلفاء عنهم
اسطنبول – بيروت- واشنطن – الزمان
أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاربعاء عزمه المضي قدما في العملية العسكرية ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من شمال سوريا وذلك قبل محادثات مرتقبة مع نظيره الاميركي دونالد ترامب. وصرح اردوغان في كلمة في انقرة «الجيش التركي والجيش السوري الحر يستعيدان السيطرة على عفرين بالتدريج … ستتواصل العملية حتى طرد آخر عنصر من هذا التنظيم الارهابي». فيما قالت مصادر تركية ان اتصالات جرت مع الجانب العراقي لتنسيق عملية عسكرية تدعمها تركيا بقوة في جبل سنجار لطرد حزب العمال الكردستاني من هناك .واوضحت المصادر ان بغداد يبدو انها تتداول مع الجانب الامريكي اربيل حول الامر . وادلى اردوغان بتصريحه قبل محادثة هاتفية في المساء مع ترامب من المفترض ان يعبر خلالها هذا الاخير عن القلق ازاء هجوم عفرين، بحسب مسؤولين اميركيين رفضوا الكشف عن هوياتهم.
واضاف المسؤولون ان الهجوم الجوي والبري الذي دخل الاربعاء يومه الخامس مع شن غارات جوية تركية جديدة، يمكن ان يضر بالحملة التي تقودها واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية. ومنذ انطلاق عملية عفرين السبت، اكتفت الولايات المتحدة بدعوة تركيا الى «ضبط النفس» لكن لهجتها بدات تتصاعد منذ الثلاثاء مع التحذير من مخاطر زعزعة الاستقرار في منطقة بعيدة عن المعارك نسبيا في النزاع السوري. وفي حين تصنف فيه انقرة وحدات حماية الشعب الكردية منظمة «ارهابية»، فإن هذه الوحدات تعتبر المكون الابرز لقوات سوريا الديموقراطية التي تضم فصائل كردية وعربية، وهي مدعومة اميركيا وتحارب تنظيم الدولة الاسلامية في سورياوتعرب ممثلة منطقة الادارة الذاتية الكردية السورية («روج آفا»)، في واشنطن سينام محمد عن خوفها على عائلتها في عفرين. وقالت للصحافيين في واشنطن «بالنسبة لنا، لدى الولايات المتحدة التزام أخلاقي بحماية الديموقراطية في هذه المنطقة».
وبالنسبة للقادة المحليين، تشكل منطقة «روج آفا» اختبارا للفدرالية الديموقراطية التي يمكن أن تصبح نموذجا يحتذى لبقية سوريا الغارقة في حرب أهلية. لكن تركيا ترى في المناطق التي يديرها الأكراد في شمال سوريا ممرا لإمداد «الإرهابيين» وقاعدة خلفية لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا منذ ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا والمدرج على لائحة الإرهاب لدى أنقرة وحلفائها الغربيين.
إلا أن سينام محمد أصرت على أنه لم يتم إطلاق «ولا رصاصة واحدة» من عفرين تجاه تركيا مشيرة إلى أن أي مشكلة لدى تركيا مع حزب العمال الكردستاني هي مسألة داخلية وليست عبر الحدود. وتتعاون قوات أميركية خاصة قوامها أكثر من ألفي عنصر مدعومة بغطاء جوي مع وحدات حماية الشعب الكردية تحت لواء قوات سوريا الديموقراطية شرق الفرات لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. كثفت وحدات حماية الشعب الكردية لدى شعورها بتخلي حليفها الاميركي عنها النداءات الى واشنطن من اجل ان تمارس ضغوطا على انقرة لوقف العملية العسكرية.
وشن اردوغان الاربعاء مجددا هجوما على هؤلاء المقاتلين قائلا انهم «متواطئون مع الحملة الصليبية الحديثة التي تتعرض لها منطقتنا».
ودعا المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين في مقابلة مع شبكة «سي ان ان» واشنطن الى «استعادة كل الاسلحة التي قدمتها الى مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في العامين الماضيين».
وتركزت الغارات الجوية التركية الاربعاء على المناطق الحدودية في شمال غرب وشمال شرق عفرين «لحمل المقاتلين الاكراد على التراجع وفتح الطريق امام تقدم بري»، بحسب مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن.
وتابع عبد الرحمن ان القوات التركية بدعم من فصائل سورية مؤيدة لانقرة لم تحرز سوى تقدم محدود في منطقة عفرين منذ بدء الهجوم.
ومضى يقول «بمجرد حصول تقدم والسيطرة على بلدة، يشن الاكراد هجوما مضادا ويستعيدون السيطرة عليها».
تعزيزات على الحدود
وشاهدت مراسلة لوكالة فرانس برس في بلدة كركخان الحدودية في جنوب تركيا صباح الاربعاء رتلا من الدبابات ومئات الجنود الاتراك على وشك عبور الحدود الى سوريا بينما سمع دوى قصف مدفعي في منطقة عفرين.
ومنذ السبت، قتل اكثر من 80 مقاتلا من وحدات حماية الشعب الكردية ومن المقاتلين السوريين المؤيدين لانقرة بالاضافة الى 28 مدنيا غالبيتهم في عمليات قصف تركية بحسب المرصد السوري، الا ان انقرة نفت التعرض لمدنيين.