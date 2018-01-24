ترجيح بقاء السيسي مرشحاً وحيداً وعنان يواجهه عقوبة السجن 10 سنوات

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

تقدم‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬الاربعاء‭ ‬رسميا‭ ‬باوراق‭ ‬ترشحه‭ ‬لولاية‭ ‬رئاسية‭ ‬ثانية‭ ‬الى‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للانتخابات،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬مصور‭ ‬من‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وقدمت‭ ‬حملة‭ ‬السيسي‭ ‬صباح‭ ‬الاربعاء‭ ‬الاوراق‭ ‬اللازمة‭ ‬للترشيح‭.‬

وكان‭ ‬السيسي،‭ ‬الذي‭ ‬انتخب‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬لولاية‭ ‬مدتها‭ ‬اربع‭ ‬سنوات،‭ ‬اعلن‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬نيته‭ ‬الترشح‭ ‬مجددا‭.‬

وبذلك‭ ‬يكون‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬هو‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬ترشح‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬للانتخابات‭ ‬المقرر‭ ‬اجراء‭ ‬دورتها‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬الى‭ ‬28‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬

وخرج‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬المرشحون‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يشكلوا‭ ‬منافسين‭ ‬جديين‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ ‬الانتخابية‭ ‬خصوصا‭ ‬رئيس‭ ‬الاركان‭ ‬الاسبق‭ ‬سامي‭ ‬عنان‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسبق‭ ‬احمد‭ ‬شفيق‭. ‬وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬الاهرام‭ ‬الحكومية‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬عنان‭ ‬احيل‭ ‬الى‭ ‬التحقيق‭ ‬امام‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬فيما‭ ‬اعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قرارا‭ ‬بحظر‭ ‬نشر‭ ‬اي‭ ‬معلومات‭ ‬تتعلق‭ ‬بهذا‭ ‬التحقيق‭.‬

كما‭ ‬اعلنت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للانتخابات‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬شطب‭ ‬اسم‭ ‬سامي‭ ‬عنان‭ ‬من‭ ‬قوائم‭ ‬الناخبين‭ ‬بعد‭ ‬بيان‭ ‬اصدره‭ ‬الجيش‭ ‬واكد‭ ‬فيه‭ ‬انه‭ ‬لايزال‭ ‬‮«‬ضابطا‭ ‬مستدعى‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬وهو‭ ‬ككل‭ ‬العسكريين‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬ممارسة‭ ‬حقوقه‭ ‬السياسية‭ ‬طالما‭ ‬مايزال‭ ‬منتسبا‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭.‬

واتهمت‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬عنان‭ ‬بمخالفة‭ ‬القواعد‭ ‬العسكرية‭ ‬والتحريض‭ ‬ضد‭ ‬الجيش‭ ‬والتزوير‭ ‬في‭ ‬اوراق‭ ‬رسمية‭.‬

واكد‭ ‬مصدر‭ ‬بالقضاء‭ ‬العسكري‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الفريق‭ ‬سامى‭ ‬عنان‭ ‬يواجه‭ ‬تهمة‭ ‬عقوبتها‭ ‬السجن‭ ‬لمدة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬هي‭ ‬التزوير‭ ‬فى‭ ‬اوراق‭ ‬رسمية‭ ‬حيث‭ ‬دوّن‭ ‬فى‭ ‬بطاقته‭ ‬انه‭ ‬محال‭ ‬الى‭ ‬المعاش‭ ‬بينما‭ ‬القانون‭ ‬العسكري‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬لايزال‭ ‬فى‭ ‬الخدمة‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬استدعاؤه‭ ‬فى‭ ‬اي‭ ‬وقت‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬بلوغه‭ ‬سن‭ ‬المعاش‭ ‬وان‭ ‬هذه‭ ‬القاعدة‭ ‬تسري‭ ‬على‭ ‬اعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬منذ‭ ‬الثورة‭ ‬وتسليم‭ ‬السلطة‭ ‬فقط‭ ‬فيما‭ ‬اوضح‭ ‬محمد‭ ‬عطاالله‭ ‬الخبير‭ ‬بالشئون‭ ‬القانونية‭ ‬فى‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬عدم‭ ‬حصول‭ ‬سامى‭ ‬عنان‭ ‬على‭ ‬اي‭ ‬مستند‭ ‬بانهاء‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬والذى‭ ‬يتوجب‭ ‬محاكمته‭ ‬عسكريا‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الجريمة‭ ‬،‭ ‬واضاف‭ ‬انّ‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬اتخذه‭ ‬مرسىي‭ ‬باقالة‭ ‬سامى‭ ‬عنان‭ ‬والمشير‭ ‬طنطاوي‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يتبعه‭ ‬قرار‭ ‬تنفيذي‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بعزله‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ .‬

‭ ‬اعضاء‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬اكدوا‭ ‬انه‭ ‬اساء‭ ‬للوطن‭ ‬والشعب‭ ‬وقال‭ ‬اللواء‭ ‬يحيى‭ ‬الكدوانى‭ ‬وكيل‭ ‬لجنة‭ ‬الدفاع‭ ‬والامن‭ ‬القومى‭ ‬ان‭ ‬بيان‭ ‬الجيش‭ ‬يكشف‭ ‬حقيقة‭ ‬ماارتكبه‭ ‬من‭ ‬تزوير‭ ‬فى‭ ‬اوراق‭ ‬ومحررات‭ ‬رسمية‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬الذى‭ ‬يعد‭ ‬تدليسا‭ ‬صريحا‭ ‬يستوجب‭ ‬التحقيق‭ ‬معه‭ ‬امام‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬اعلنت‭ ‬جملة‭ ‬سامى‭ ‬عنان‭ ‬وقف‭ ‬اعمالها‭ ‬حتى‭ ‬اشعار‭ ‬احر‭ ‬فيما‭ ‬اكدت‭ ‬حملة‭ ‬المرشح‭ ‬خالد‭ ‬على‭ ‬انها‭ ‬ستدرس‭ ‬الاحتمالات‭ ‬كافة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬المناسب‭ ‬بعد‭ ‬القاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬سامي‭ ‬عنان‭ .‬