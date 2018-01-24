ترجيح بقاء السيسي مرشحاً وحيداً وعنان يواجهه عقوبة السجن 10 سنوات

القاهرة – مصطفى عمارة
تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاربعاء رسميا باوراق ترشحه لولاية رئاسية ثانية الى الهيئة الوطنية للانتخابات، بحسب ما افاد مصور من فرانس برس.
وقدمت حملة السيسي صباح الاربعاء الاوراق اللازمة للترشيح.
وكان السيسي، الذي انتخب في العام 2014 لولاية مدتها اربع سنوات، اعلن الجمعة الماضي نيته الترشح مجددا.
وبذلك يكون الرئيس المصري هو الوحيد الذي ترشح حتى الان للانتخابات المقرر اجراء دورتها الأولى على مدى ثلاثة أيام من 26 الى 28 اذار/مارس المقبل.
وخرج من المنافسة المرشحون الذين كان يمكن ان يشكلوا منافسين جديين في المعركة الانتخابية خصوصا رئيس الاركان الاسبق سامي عنان ورئيس الوزراء الاسبق احمد شفيق. وقالت صحيفة الاهرام الحكومية الاربعاء ان عنان احيل الى التحقيق امام القضاء العسكري فيما اعلنت السلطات مساء الثلاثاء قرارا بحظر نشر اي معلومات تتعلق بهذا التحقيق.
كما اعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات مساء الاثنين شطب اسم سامي عنان من قوائم الناخبين بعد بيان اصدره الجيش واكد فيه انه لايزال «ضابطا مستدعى» في الجيش وهو ككل العسكريين لا يحق له ممارسة حقوقه السياسية طالما مايزال منتسبا للقوات المسلحة.
واتهمت القيادة العامة عنان بمخالفة القواعد العسكرية والتحريض ضد الجيش والتزوير في اوراق رسمية.
واكد مصدر بالقضاء العسكري فى تصريحات خاصة للزمان ان الفريق سامى عنان يواجه تهمة عقوبتها السجن لمدة تتراوح بين 3 الى 10 سنوات هي التزوير فى اوراق رسمية حيث دوّن فى بطاقته انه محال الى المعاش بينما القانون العسكري ينص على انه لايزال فى الخدمة حيث يمكن استدعاؤه فى اي وقت حتى بعد بلوغه سن المعاش وان هذه القاعدة تسري على اعضاء المجلس العسكري منذ الثورة وتسليم السلطة فقط فيما اوضح محمد عطاالله الخبير بالشئون القانونية فى تصريح خاص عدم حصول سامى عنان على اي مستند بانهاء الخدمة العسكرية والذى يتوجب محاكمته عسكريا على تلك الجريمة ، واضاف انّ القرار الذي اتخذه مرسىي باقالة سامى عنان والمشير طنطاوي كان يجب ان يتبعه قرار تنفيذي من القوات المسلحة بعزله من منصبه .
اعضاء في البرلمان اكدوا انه اساء للوطن والشعب وقال اللواء يحيى الكدوانى وكيل لجنة الدفاع والامن القومى ان بيان الجيش يكشف حقيقة ماارتكبه من تزوير فى اوراق ومحررات رسمية ان الامر الذى يعد تدليسا صريحا يستوجب التحقيق معه امام الجهات المعنية فى المقابل اعلنت جملة سامى عنان وقف اعمالها حتى اشعار احر فيما اكدت حملة المرشح خالد على انها ستدرس الاحتمالات كافة لاتخاذ القرار المناسب بعد القاء القبض على سامي عنان .