الاتفاق حول المرحلة الإنتقالية لبريكست قبل نهاية آذار

لندن- الزمان
توقع الوزير البريطاني لشؤون بريكست ديفيد ديفيس الاربعاء ابرام اتفاق مع الاتحاد الاوروبي حول المرحلة الانتقالية بعد انفصال بلده عن الاتحاد الاوروبي (بريكست) «قبل نهاية شهر اذار/مارس».
وصرح ديفيس اثناء جلسة استماع امام اللجنة النيابية لبريكست «اتوقع ان يتم ذلك قبل نهاية شهر اذار/مارس».
ويفترض ان تنطلق المرحلة الانتقالية التي تستغرق عامين في موعد الانفصال الرسمي المقرر في 29 اذار/مارس 2019، وان تجيز للمملكة المتحدة التكيف مع أنظمة جديدة ضمن علاقتها الجديدة مع الدول الـ27.
أثناء تلك المرحلة «سنستخدم صيغا مطابقة الى حد كبير لقواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي»، بحسب الوزير الذي اضاف «من منظار الشركات سيبدو كل شيء مطابقا». كما ذكر بأن بلاده ستواصل الاعتراف بصلاحيات محكمة العدل الاوروبية وستساهم في ميزانية الاتحاد الاوروبي.
وانتقد عدد من النواب المحافظين هذه المقاربة، وقال النائب المؤيد لبريكست جيكوب ريس موغ «على مدى عامين سنكون دولة تابعة» للاتحاد الاوروبي.
لكن وزير بريكست شدد على ان هذه الفترة يجب ان تجيز للبلاد بدء مفاوضات مع دول أخرى على اتفاقات تجارية، الامر الذي يتعذر عليها اثناء عضويتها في الاتحاد. تابع ديفيس ان طبيعة العلاقة بين بلده والأعضاء الـ27 في المستقبل يجب ان «تحدد في بدء الفترة الانتقالية وليس في نهايتها»، موضحا «لا جدوى في بدء مرحلة انتقالية خاتمتها مجهولة». كذلك حرص على طمأنة المواطنين الاوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة والذين سيستفيدون من معاملة خاصة أيا كانت خاتمة المفاوضات مع بروكسل.
وقال «بشكل أو بآخر سنجد حلا لهذه المسألة. لكل القلقين بهذا الشأن اقول ‹لا عليكم›» معتبرا الامر «مسألة أخلاقية».
وشدد على ان مفاوضي المملكة المتحدة التقوا في الاسابيع الفائتة بنظرائهم الاوروبيين في بروكسل استعدادا للتفاوض على اتفاق بريكست النهائي في اذار/مارس مبدئيا.