الاتفاق حول المرحلة الإنتقالية لبريكست قبل نهاية آذار

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

توقع‭ ‬الوزير‭ ‬البريطاني‭ ‬لشؤون‭ ‬بريكست‭ ‬ديفيد‭ ‬ديفيس‭ ‬الاربعاء‭ ‬ابرام‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬حول‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬بعد‭ ‬انفصال‭ ‬بلده‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ (‬بريكست‭) ‬‮«‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬اذار‭/‬مارس‮»‬‭.‬

وصرح‭ ‬ديفيس‭ ‬اثناء‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬امام‭ ‬اللجنة‭ ‬النيابية‭ ‬لبريكست‭ ‬‮«‬اتوقع‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬اذار‭/‬مارس‮»‬‭.‬

ويفترض‭ ‬ان‭ ‬تنطلق‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬التي‭ ‬تستغرق‭ ‬عامين‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬الانفصال‭ ‬الرسمي‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2019،‭ ‬وان‭ ‬تجيز‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬أنظمة‭ ‬جديدة‭ ‬ضمن‭ ‬علاقتها‭ ‬الجديدة‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الـ27‭.‬

أثناء‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬‮«‬سنستخدم‭ ‬صيغا‭ ‬مطابقة‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬لقواعد‭ ‬السوق‭ ‬الموحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الجمركي‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الوزير‭ ‬الذي‭ ‬اضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬منظار‭ ‬الشركات‭ ‬سيبدو‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬مطابقا‮»‬‭. ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬بأن‭ ‬بلاده‭ ‬ستواصل‭ ‬الاعتراف‭ ‬بصلاحيات‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الاوروبية‭ ‬وستساهم‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬

وانتقد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬المحافظين‭ ‬هذه‭ ‬المقاربة،‭ ‬وقال‭ ‬النائب‭ ‬المؤيد‭ ‬لبريكست‭ ‬جيكوب‭ ‬ريس‭ ‬موغ‭ ‬‮«‬على‭ ‬مدى‭ ‬عامين‭ ‬سنكون‭ ‬دولة‭ ‬تابعة‮»‬‭ ‬للاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬

لكن‭ ‬وزير‭ ‬بريكست‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تجيز‭ ‬للبلاد‭ ‬بدء‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬اتفاقات‭ ‬تجارية،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يتعذر‭ ‬عليها‭ ‬اثناء‭ ‬عضويتها‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭. ‬تابع‭ ‬ديفيس‭ ‬ان‭ ‬طبيعة‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬بلده‭ ‬والأعضاء‭ ‬الـ27‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تحدد‭ ‬في‭ ‬بدء‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬نهايتها‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬جدوى‭ ‬في‭ ‬بدء‭ ‬مرحلة‭ ‬انتقالية‭ ‬خاتمتها‭ ‬مجهولة‮»‬‭. ‬كذلك‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬طمأنة‭ ‬المواطنين‭ ‬الاوروبيين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والذين‭ ‬سيستفيدون‭ ‬من‭ ‬معاملة‭ ‬خاصة‭ ‬أيا‭ ‬كانت‭ ‬خاتمة‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬بروكسل‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬أو‭ ‬بآخر‭ ‬سنجد‭ ‬حلا‭ ‬لهذه‭ ‬المسألة‭. ‬لكل‭ ‬القلقين‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬اقول‭ ‬‹لا‭ ‬عليكم›‮»‬‭ ‬معتبرا‭ ‬الامر‭ ‬‮«‬مسألة‭ ‬أخلاقية‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬مفاوضي‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬التقوا‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬الفائتة‭ ‬بنظرائهم‭ ‬الاوروبيين‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬استعدادا‭ ‬للتفاوض‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬مبدئيا‭.‬