ضجة في لبنان بعد تقارير عن تجسس ألكتروني ضخم يمتد لعشرين دولة

بيروت‭- ‬الزمان‭ : ‬يدور‭ ‬جدل‭ ‬ومخاوف‭ ‬في‭ ‬اوساط‭ ‬لبنانية‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬تورط‭ ‬جهات‭ ‬رسمية‭ ‬او‭ ‬شبه‭ ‬رسمية‭ ‬باكبر‭ ‬عملية‭ ‬تجسس‭ ‬الكتروني‭ ‬طالت‭ ‬وزراء‭ ‬واعلاميين‭ ‬ورجال‭ ‬دين‭ . ‬فيما‭ ‬حثت‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬واعلامية‭ ‬الأربعاء‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬على‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬أكدت‭ ‬قيام‭ ‬أحد‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬بعملية‭ ‬تجسس‭ ‬الكترونية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬طالت‭ ‬آلاف‭ ‬الاشخاص‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬دولة‭. ‬وحذر‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬المعلوماتية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬للتجسس‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬تتسلل‭ ‬إلى‭ ‬الأجهزة‭ ‬المحمولة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تحميل‭ ‬تطبيقات‭ ‬مزيفة‭ ‬تحاكي‭ ‬برمجيات‭ ‬للمحادثة‭ ‬الفورية‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬واتساب‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬معدو‭ ‬الدراسة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬الكترونيك‭ ‬فرونتير‭ ‬فاونديشن‮»‬‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬لوك‭ ‬أوت‮»‬‭ ‬أنهم‭ ‬اكتشفوا‭ ‬‮«‬بنية‭ ‬تحتية‮»‬‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬مخصصة‭ ‬لأنشطة‭ ‬القرصنة‭ ‬المعلوماتية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬دارك‭ ‬كاراكال‮»‬‭. ‬وأعربوا‭ ‬عن‭ ‬اعتقادهم‭ ‬بأن‭ ‬مقر‭ ‬هذه‭ ‬الشبكة‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬تابع‭ ‬للمديرية‭ ‬العامة‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬بيروت‭. ‬و‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬اعتبرت‭ ‬ثماني‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬وإعلامية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬على‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬عملية‭ ‬تجسس‭ ‬سرية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالمديرية‭ ‬العامة‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬اللبناني‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬نائبة‭ ‬مديرة‭ ‬قسم‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬البيان‭ ‬لمى‭ ‬فقيه،‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬صحّت‭ ‬الادعاءات،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬التجسس‭ ‬يشكل‭ ‬استهزاء‭ ‬بحق‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬الخصوصية‭ ‬ويهدد‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬والرأي‮»‬‭. ‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬الزمان‭)‬بقيوأضافت‭ ‬‮«‬على‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬أن‭ ‬تنهي‭ ‬فوراً‭ ‬أي‭ ‬مراقبة‭ ‬مستمرة‭ ‬تنتهك‭ ‬قوانين‭ ‬البلاد‭ ‬أو‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وأن‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الجسيمة‭ ‬للخصوصية‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬المنظمات‭ ‬الموقعة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬هيومن‭ ‬رايتش‭ ‬ووتش،‭ ‬مركز‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحريات‭ ‬الإعلامية‭ ‬والثقافية‭ (‬سكايز‭) ‬ومنظمة‭ ‬سمكس‭ ‬والمركز‭ ‬اللبناني‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وبيّنت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬بيانات‭ ‬بحجم‭ ‬هائل‭ ‬مقدر‭ ‬بمئات‭ ‬الغيغابايت‭ ‬سرقت‭ ‬من‭ ‬آلاف‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬محامين‭ ‬وناشطين‭ ‬واعلاميين‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬بلداً‭.‬

وتمت‭ ‬عمليات‭ ‬الاختراق‭ ‬عبر‭ ‬تطبيقات‭ ‬مزيفة،‭ ‬كانت‭ ‬تسمح‭ ‬بمجرد‭ ‬تحميلها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستخدم‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬الكاميرا‭ ‬والمايكروفون‭ ‬في‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭. ‬ويمكن‭ ‬عندها‭ ‬للبرمجية‭ ‬التجسسية‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬المخزنة‭.‬

وشملت‭ ‬تلك‭ ‬البيانات‭ ‬رسائل‭ ‬نصية‭ ‬وسجلات‭ ‬المكالمات‭ ‬والمواقع‭ ‬المتصفحة‭ ‬والتسجيلات‭ ‬الصوتية‭.‬

وترك‭ ‬المشغلون‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬متاحة‭ ‬علناً‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الانترنت‭ ‬المفتوحة،‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شانه‭ ‬بحسب‭ ‬فقيه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يعرض‭ ‬خصوصية‭ ‬الناس‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬مبرر‭ ‬للمراقبة‭ ‬التعسفية‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬الطين‭ ‬بلّة‭ ‬هو‭ ‬ترك‭ ‬بيانات‭ ‬الناس‭ ‬الخاصة‭ ‬مكشوفة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬التجسس،‭ ‬لم‭ ‬ينف‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬اللبناني‭ ‬اللواء‭ ‬عباس‭ ‬ابراهيم‭ ‬بالمطلق‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬العملية‭. ‬وقال‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬أقوياء‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬الدرجة‮»‬‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التقرير‭ ‬مبالغ‭ ‬فيه‭ ‬للغاية‭ ‬ونحن‭ ‬لا‭ ‬نملك‭ ‬هذه‭ ‬القدرات‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬نهاد‭ ‬المشنوق‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬مبالغة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ (..) ‬ليس‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬لكنه‭ ‬منفوخ‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬