زوجة ديفيد بيكهام في جلسة تصوير جريئة

لندن – الزمان
خضعت مصممة الأزياء العالمية، فيكتوريا بيكهام، زوجة نجم الكرة الشهير ديفيد بيكهام، لجلسة تصوير خاصة بمجلة في نسختها الإسبانية.
صحيفة ديلي ميل البريطانية، ذكرت أن زوجة بيكهام، تتصدر غلاف عدد شهر يناير الجاري للمجلة، وذلك بعدما أصبحت ماركتها التجارية من أشهر وأهم الماركات التجارية في العالم وأكثرها رقيًا وأناقة، موضحة أنها حظيت بوقت ممتع خلال جلسة التصوير وهي تستعرض قوامها الممشوقوجسدها النحيل.
الصحيفة أضافت أن فيكتوريا البالغة من العمر 43 عامًا، تألقت في فستان أحمر اللون، أبرز مرونتها ولياقتها، وكشفت عن ساقيها، مع انتعال زوج من الأحذية ذات الكعب العالي، من اللون الأخضر اللامع، ووصل سعر الحذاء إلى 515 جنيه إسترليني، ويعد أحد التصميمات الفريدة التي امتاز بالبساطة والأناقة.