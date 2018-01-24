زوجة ديفيد بيكهام في جلسة تصوير جريئة

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

خضعت‭ ‬مصممة‭ ‬الأزياء‭ ‬العالمية،‭ ‬فيكتوريا‭ ‬بيكهام،‭ ‬زوجة‭ ‬نجم‭ ‬الكرة‭ ‬الشهير‭ ‬ديفيد‭ ‬بيكهام،‭ ‬لجلسة‭ ‬تصوير‭ ‬خاصة‭ ‬بمجلة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الإسبانية‭.‬

صحيفة‭ ‬ديلي‭ ‬ميل‭ ‬البريطانية،‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬زوجة‭ ‬بيكهام،‭ ‬تتصدر‭ ‬غلاف‭ ‬عدد‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬للمجلة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أصبحت‭ ‬ماركتها‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬وأهم‭ ‬الماركات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وأكثرها‭ ‬رقيًا‭ ‬وأناقة،‭ ‬موضحة‭ ‬أنها‭ ‬حظيت‭ ‬بوقت‭ ‬ممتع‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬التصوير‭ ‬وهي‭ ‬تستعرض‭ ‬قوامها‭ ‬الممشوقوجسدها‭ ‬النحيل‭.‬

الصحيفة‭ ‬أضافت‭ ‬أن‭ ‬فيكتوريا‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬43‭ ‬عامًا،‭ ‬تألقت‭ ‬في‭ ‬فستان‭ ‬أحمر‭ ‬اللون،‭ ‬أبرز‭ ‬مرونتها‭ ‬ولياقتها،‭ ‬وكشفت‭ ‬عن‭ ‬ساقيها،‭ ‬مع‭ ‬انتعال‭ ‬زوج‭ ‬من‭ ‬الأحذية‭ ‬ذات‭ ‬الكعب‭ ‬العالي،‭ ‬من‭ ‬اللون‭ ‬الأخضر‭ ‬اللامع،‭ ‬ووصل‭ ‬سعر‭ ‬الحذاء‭ ‬إلى‭ ‬515‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬ويعد‭ ‬أحد‭ ‬التصميمات‭ ‬الفريدة‭ ‬التي‭ ‬امتاز‭ ‬بالبساطة‭ ‬والأناقة‭.‬