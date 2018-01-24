علاج الكوليسترول وتصلب الشرايين بتكنولوجيا النانو

واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬

استخدم‭ ‬باحثون‭ ‬أمريكيون‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬النانو‭ ‬وأداة‭ ‬تعديل‭ ‬الجينات‭ ‬‮«‬كريسبر‭ ‬كاس‭ ‬9‮»‬‭ ‬لتعطيل‭ ‬جين‭ ‬رئيسي‭ ‬مرتبط‭ ‬بالكوليسترول‭ ‬في‭ ‬خلايا‭ ‬كبد‭ ‬الفئران،‭ ‬وهو‭ ‬تقدم‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬وسائل‭ ‬جديدة‭ ‬لتصحيح‭ ‬الجينات‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬الكوليسترول‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬الكبد‭.‬

وتعني‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬النانو‭ ‬تصميم‭ ‬ومعالجة‭ ‬مواد‭ ‬أصغر‭ ‬من‭ ‬عرض‭ ‬شعرة‭ ‬الإنسان‭ ‬بآلاف‭ ‬المرات‭.‬

وقال‭ ‬دانيال‭ ‬أندرسون‭ ‬البروفيسور‭ ‬المساعد‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬الكيمياوية‭ ‬في‭ ‬‮«‬معهد‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬للتكنولوجيا‮»‬‭ ‬ومؤلف‭ ‬الدراسة‭: ‬‮«‬أظهرنا‭ ‬أنك‭ ‬تستطيع‭ ‬صنع‭ ‬جسيمات‭ ‬متناهية‭ ‬الصغر‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬لتعديل‭ ‬الحامض‭ ‬النووي‭ ‬الوراثي‭ ‬‮»‬دي‭. ‬إن‭. ‬إيه‮«‬‭ ‬في‭ ‬كبد‭ ‬الحيوان‭ ‬البالغ‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬ومحدد‮»‬‭.‬

وتبشر‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬دورية‭ ‬‮«‬نيشتر‭ ‬بايوتكنولوجي‮»‬‭ ‬بإمكانية‭ ‬تعديل‭ ‬الجينات‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬ومنها‭ ‬جين‭ ‬‮«‬بي‭. ‬سي‭. ‬إس‭. ‬كيه‭. ‬9‮»‬‭ ‬المنظم‭ ‬للكوليسترول‭. ‬وحاول‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬تطوير‭ ‬وسيلة‭ ‬آمنة‭ ‬وفعالة‭ ‬لتوفير‭ ‬المكونات‭ ‬المطلوبة‭ ‬للأداة‭ ‬الجينية‭ ‬كريسبر‭_‬كاس‭_‬9،‭ ‬وهي‭ ‬أشبه‭ ‬بالمقص‭ ‬الجزيئي‭ ‬الذي‭ ‬يستطيع‭ ‬انتقاء‭ ‬وإبعاد‭ ‬الجينات‭ ‬المعيبة‭ ‬وإحلالها‭ ‬بغيرها‭ ‬من‭ ‬الحامض‭ ‬النووي‭ ‬الوراثي‭.‬

وفي‭ ‬تجارب‭ ‬تستهدف‭ ‬جين‭ ‬‮«‬بي‭. ‬سي‭. ‬إس‭. ‬كيه‭. ‬9‮»‬‭ ‬أثبتت‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الجديدة‭ ‬فعالية‭ ‬كبيرة‭ ‬وقضت‭ ‬على‭ ‬الجين‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ % ‬من‭ ‬خلايا‭ ‬الكبد‭.‬

وقال‭ ‬الباحثون‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يوجد‭ ‬أثر‭ ‬لبروتين‭ ‬‮«‬بي‭. ‬سي‭. ‬إس‭. ‬كيه‭. ‬9‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬صنعه‭ ‬الجين‭ ‬في‭ ‬الفئران‭ ‬المعالجة‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬انخفاضا‭ ‬بنسبة‭ ‬35‭ % ‬في‭ ‬إجمالي‭ ‬معدل‭ ‬الكوليسترول‭.‬

ويمكن‭ ‬لمستويات‭ ‬الكوليسترول‭ ‬المرتفعة‭ ‬أن‭ ‬تسد‭ ‬الشرايين‭ ‬وتسبب‭ ‬انخفاضاً‭ ‬في‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الإصابة‭ ‬بأزمة‭ ‬قلبية‭ ‬أو‭ ‬جلطة‭.‬