قتيلان و13 جريحاً في اطلاق نار داخل مدرسة بولاية أميركية

واشنطن‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فتح‭ ‬طالب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬النار‭ ‬داخل‭ ‬مدرسته‭ ‬الثانوية‭ ‬بولاية‭ ‬كنتاكي‭ ‬الاميركية،‭ ‬ما‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬مراهقَين‭ ‬اثنين‭ ‬واصابة‭ ‬13‭ ‬اخرين،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬اعتقاله‭ ‬ووضعه‭ ‬قيد‭ ‬الاحتجاز‭.‬

ومطلق‭ ‬النار‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬15‭ ‬عاما،‭ ‬ونفذ‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬ثانوية‭ ‬مارشال‭ ‬ببلدة‭ ‬بينتون‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كنتاكي‭ ‬غرب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وقُتل‭ ‬طالبان‭ ‬بنفس‭ ‬العمر‭ ‬فيما‭ ‬أصيب‭ ‬13‭ ‬اخرون‭ ‬باطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتعرض‭ ‬خمسة‭ ‬آخرون‭ ‬لجروح‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الذعر‭ ‬التي‭ ‬اعقبت‭ ‬الهجوم،‭ ‬بحسب‭ ‬شرطة‭ ‬ولاية‭ ‬كنتاكي‭. ‬واضافت‭ ‬الشرطة‭ ‬ان‭ ‬الجرحى‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬و18‭ ‬عاما‭.‬

وسارع‭ ‬الطلاب‭ ‬الى‭ ‬الهرب‭ ‬بعد‭ ‬سماع‭ ‬الطلقات‭ ‬النارية،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬المحلية،‭ ‬فيما‭ ‬فرض‭ ‬طوق‭ ‬امني‭ ‬على‭ ‬المدرسة‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ ‬الانباء‭ ‬عن‭ ‬الحادثة‭.‬ونقل‭ ‬الطلاب‭ ‬بالحافلات‭ ‬الى‭ ‬مدرسة‭ ‬مجاورة‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬الاهالي‭ ‬لاصطحابهم،‭ ‬بحسب‭ ‬الصحيفة‭ ‬المحلية‭ ‬تريبيون‭-‬كوريير‭.‬

وأوضحت‭ ‬الشرطة‭ ‬ان‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬‮«‬خطرة‭ ‬لكن‭ ‬مستقرة‮»‬‭ ‬وجريح‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬‮«‬مستقرة‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬اعتقال‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬‮«‬بدون‭ ‬عنف‮»‬‭ ‬وستوجه‭ ‬له‭ ‬تهمتا‭ ‬القتل‭ ‬ومحاولة‭ ‬القتل،‭ ‬بحسب‭ ‬حاكم‭ ‬الولاية‭ ‬مات‭ ‬بيفن‭.‬

وقضت‭ ‬طالبة‭ ‬تبلغ‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬بينما‭ ‬اصيب‭ ‬طالب‭ ‬اخر‭ ‬بالرصاص‭ ‬وتوفي‭ ‬لاحقا‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭.‬

وقال‭ ‬ريك‭ ‬ساندرز‭ ‬رئيس‭ ‬شرطة‭ ‬كنتاكي‭ ‬‮«‬بدأت‭ ‬الوقائع‭ ‬الساعة‭ ‬07‭,‬57‭ (‬13‭,‬57‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬،‭ ‬عندما‭ ‬دخل‭ ‬طالب‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬المدرسة‭ ‬الثانوية‭ ‬حاملا‭ ‬مسدسا‭ ‬وبدأ‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.‬

اضاف‭ ‬‮«‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬اول‭ ‬اتصال‭ (‬برقم‭ ‬الطوارئ‭) ‬911‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬07‭,‬59‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬ساندرز‭ ‬ان‭ ‬‮«‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬كان‭ ‬أول‭ ‬الواصلين‮»‬‭ ‬قام‭ ‬باعتقال‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭.‬

وكانت‭ ‬شرطة‭ ‬الولاية‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬‮«‬لتعليم‭ ‬الطلاب‭ ‬والهيئة‭ ‬التعليمية‭ ‬كيفية‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬اطلاق‭ ‬نار،‭ ‬والجميع‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الثانوية‭ ‬تصرفوا‭ ‬بالشكل‭ ‬المناسب‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ساندرز‭.‬

وقت‭ ‬الهجوم‭ ‬كان‭ ‬يتواجد‭ ‬في‭ ‬الثانوية‭ ‬أحد‭ ‬عناصر‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬وهو‭ ‬موكل‭ ‬الامن‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭.‬

وقال‭ ‬ساندرز‭ ‬‮«‬ان‭ ‬الضابط‭ ‬الموكل‭ ‬هذه‭ ‬المدرسة‭ ‬شهد‭ ‬وقتا‭ ‬عصيبا‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‮»‬‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يعطي‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬الضابط‭.‬

وقال‭ ‬الحاكم‭ ‬بيفن‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬‮«‬مأساة‭ ‬هائلة‭ ‬وتظهر‭ ‬الالم‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬يصعب‭ ‬تصديق‭ ‬حدوث‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬صغير‭ ‬متماسك‭ ‬مثل‭ ‬مقاطعة‭ ‬مارشال‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬مجموعة‭ ‬تسعى‭ ‬لخفض‭ ‬حوادث‭ ‬العنف‭ ‬المرتبطة‭ ‬باطلاق‭ ‬النار،‭ ‬تعود‭ ‬آخر‭ ‬حادثة‭ ‬لاطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬كنتاكي‭ ‬الى‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2014‭ ‬عندما‭ ‬قام‭ ‬طالب‭ ‬باطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬طالب‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬ردهة‭ ‬مدرسة‭ ‬فيرن‭ ‬غرين‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬لويسفيل‭.‬

وتسجل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حوادث‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭ ‬جماعي‭ ‬بينها‭ ‬حادثتين‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬اسفرتا‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬العشرات‭.‬

في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬فتح‭ ‬مسلح‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬حفل‭ ‬موسيقي‭ ‬من‭ ‬فندق‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬مما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬58‭ ‬شخصا،‭ ‬فيما‭ ‬هاجم‭ ‬آخر‭ ‬كنيسة‭ ‬في‭ ‬تكساس‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬التالي‭ ‬موقعا‭ ‬26‭ ‬قتيلا‭.‬

وموضوع‭ ‬الاسلحة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تثير‭ ‬خلافات‭ ‬وانقسامات‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الاميركية‭.‬

ومعظم‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬يؤيدون‭ ‬فرض‭ ‬رقابة‭ ‬على‭ ‬الاسلحة‭ ‬كوسيلة‭ ‬لخفض‭ ‬الحوادث‭ ‬الدامية،‭ ‬فيما‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجمهوريين‭ — ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬‮«‬الجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬للأسلحة‭ ‬النارية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬اقوى‭ ‬لوبي‭ ‬للأسلحة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ — ‬يعارضون‭ ‬القيود‭ ‬على‭ ‬امتلاك‭ ‬الاسلحة‭ ‬النارية،‭ ‬ويقولون‭ ‬ان‭ ‬مواطنين‭ ‬مسلحين‭ ‬سيكونون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬انفسهم‭ ‬بشكل‭ ‬افضل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حصول‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭.‬