مضار التوقف المفاجيء عن شرب القهوة للمدمنين عليها

لندن‭ – ‬الزمان‭ : ‬ادمان‭ ‬شرب‭ ‬القهوة‭ ‬يشبه‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬الادمانات‭ ‬ويحتاج‭ ‬الى‭ ‬ترو‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬للاقلاع‭ ‬عنه‭ . ‬و‭ ‬يعتمد‭ ‬الكثيرون‭ ‬على‭ ‬القهوة‭ ‬كمشروب‭ ‬أساسي‭ ‬يساعدهم‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬يومهم‭ ‬بنشاط‭ ‬وحيوية‭. ‬وتشير‭ ‬بعض‭ ‬الدراسات‭ ‬إلى‭ ‬فوائد‭ ‬القهوة،‭ ‬فيما‭ ‬تحذر‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬مضار‭ ‬زيادة‭ ‬استهلاك‭ ‬الكافيين‭. ‬أما‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬تناول‭ ‬هذا‭ ‬المشروب‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬فيمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الأعراض‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تظهر‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الفرد،‭ ‬ومنها‭: ‬وتشكل‭ ‬نسبة‭ ‬الإصابة‭ ‬بآلام‭ ‬الرأس‭ ‬بعد‭ ‬التوقف‭ ‬النهائي‭ ‬عن‭ ‬شرب‭ ‬القهوة‭ ‬نسبة‭ ‬50‭%‬‭. ‬إذ‭ ‬يواجه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬الصداع‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬تخليهم‭ ‬عن‭ ‬القهوة‭ ‬التي‭ ‬اعتادوا‭ ‬على‭ ‬شربها‭ ‬صباح‭ ‬كل‭ ‬يوم‭.‬

في‭ ‬حال‭ ‬اعتاد‭ ‬الدماغ‭ ‬والجسم‭ ‬على‭ ‬جرعة‭ ‬من‭ ‬القهوة‭ ‬كل‭ ‬صباح،‭ ‬فإن‭ ‬حرمانه‭ ‬منها‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬شعور‭ ‬بالتعب‭ ‬السريع‭ ‬والمزمن‭.‬

‭- ‬التشتت‭ ‬وفقدان‭ ‬التركيز

إذا‭ ‬أدمنت‭ ‬على‭ ‬الكافيين‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬واستعنت‭ ‬به‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬النعاس،‭ ‬فإن‭ ‬انقطاعك‭ ‬النهائي‭ ‬عن‭ ‬شرب‭ ‬القهوة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬فقدان‭ ‬التركيز،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬يمثل‭ ‬خطورة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬سائقي‭ ‬السيارات‭ ‬والطيارين‭.‬

‭- ‬الإمساك

تعمل‭ ‬القهوة‭ ‬كمنبه‭ ‬للجهاز‭ ‬الهضمي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إفراغ‭ ‬الأمعاء‭ ‬في‭ ‬الصباح‭. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة،‭ ‬فإن‭ ‬الغياب‭ ‬النهائي‭ ‬للكافيين‭ ‬سوف‭ ‬ينجم‭ ‬عنه‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الخمول‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي،‭ ‬ولو‭ ‬لبعض‭ ‬الوقت‭.‬

‭- ‬القيء‭ ‬والغثيان

التخلي‭ ‬نهائيا‭ ‬عن‭ ‬القهوة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يثير‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الغثيان‭ ‬والتقيؤ‭ ‬لدى‭ ‬البعض،‭ ‬وهي‭ ‬صفة‭ ‬تترافق‭ ‬مع‭ ‬حالة‭ ‬الانقطاع‭ ‬النهائي‭ ‬عن‭ ‬الكافيين‭.‬

‭- ‬فقدان‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والاختلاط‭ ‬مع‭ ‬الآخرين

لا‭ ‬تلم‭ ‬نفسك‭ ‬لانخفاض‭ ‬إنتاجيتك‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬فالحرمان‭ ‬من‭ ‬القهوة‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬الاندفاعية‭ ‬ويثبط‭ ‬الدافع‭ ‬لمعاشرة‭ ‬الناس‭.‬

‭- ‬الكآبة

إن‭ ‬التوقف‭ ‬النهائي‭ ‬عن‭ ‬شرب‭ ‬القهوة‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حدوث‭ ‬تقلبات‭ ‬في‭ ‬المزاج‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الكآبة‭ ‬والشعور‭ ‬بالقلق‭.‬