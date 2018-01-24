العبادي يستثمر منتدى دافوس في التحشيد لمؤتمر المانحين بالكويت ويؤكد : العراق على أعتاب نهضة إقتصادية

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

استثمر رئيس الوزراء حيدر العبادي مشاركته بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي ليبدأ تحركات تهدف الى حشد الدعم لمؤتمر المانحين، المقرر عقده في الكويت الشهر المقبل، فضلاً عن السعي لكسب التأييد لخططه ومن بينها تدريب القوات الامنية داخل العراق. وأبلغ العبادي رؤساء أكبر الشركات العالمية الاستثمارية بأن الاقتصاد العراقي مقبل على نهوض وخلق فرص عمل. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان العبادي التقى امس الأربعاء في دافوس برؤساء أكبر الشركات العالمية الاستثمارية وكبار المستثمرين في مختلف المجالات لـ(حشد الدعم للعراق قبل اقامة مؤتمر إعادة الإعمار في العراق الذي سيعقد في الكويت). وبحسب البيان، فقد قدّم العبادي خلال اللقاء (رؤية العراق المستقبلية لتطوير جميع القطاعات والفرص الاستثمارية الكبيرة بعد ان تحقق الانتصار على عصابات داعش الارهابية واهمية إعمار واستقرار العراق) ، مشيراً الى ان (العراق اصبح قصة نجاح كبيرة تحققت بفضل وحدة العراقيين، واننا مقبلون على عملية نهوض في الاقتصاد العراقي وخلق فرص عمل). وفي اطار لقاءاته بالقادة والزعماء ألتقى العبادي بالملك الاردني عبد الله الثاني وبحث معه ( تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات، واوضاع المنطقة) بحسب بيان لمكتبه قال انه جرى خلال اللقاء (تأكيد دعم الاردن لوحدة العراق وأمنه واستقراره، وبالاخص بعد الانتصار الكبير الذي تحقق على عصابات داعش الارهابية).كما التقى العبادي امس بنظيره الايطالي باولو جنتليوني وبالمستشارة الالمانية انجيلا ميركل. وقبل ذلك التقى العبادي في دافوس بوزيرة الدفاع الألمانية اورسولا فون دير لاين التي اكدت له استمرار بلادها بتدريب القوات العراقية. وقال بيان لمكتب العبادي أن (اللقاء ناقش تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية استقرارها). ونقل البيان عن دي لاين تأكيدها (دعم بلادها لوحدة العراق واستقراره واستمرارها بتدريب القوات العراقية وسعيها لتعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات). من جهته، التقى ملك الأردن عبد الله الثاني برئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني امس. وناقش الجانبان عددا من القضايا التي تخص العلاقة بين الاردن وحكومة الاقليم.وفي وقت لاحق التقى البارزاني برئيس وزراء ارمينيا كارن كارابيتيان على هامش مشاركتهما في المنتدى . ويتألف وفد الإقليم الى المنتدى من البارزاني ونائبه قوباد الطالباني ومسؤولين آخرين.وكان البارزاني قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيجتمع مع العبادي ووزير النفط الاتحادي جبار اللعيبي على هامش المنتدى. وفي ما يتعلق بأعمال المنتدى وأجوائه، فقد تناوب القادة الاوربين الصعود على منصة المنتدى امس الاربعاء محاولين إبراز أنفسهم كقوة توازي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن يأتيهم ملوحاً بشعاره (أمريكا أولا). وتأتي مشاركة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالمنتدى غداة لقائه في باريس كبار قادة الأعمال في إطار مساعيه لتحقيق نهضة في الأعمال التجارية في فرنسا والعالم. من جهتها، تحتاج المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إلى تسوية مشكلاها المتعلقة بقيادتها في الداخل قبل رفع لواء وقيادة مقاومة ترامب الذي سيحضر المنتدى الاقتصادي العالمي غدا الجمعة.وتأخرت ميركل في تأكيد حضورها حيث كان عليها أن تجد حيزاً في خضم الجهود الجارية في بلادها لتشكيل حكومة جديدة بعدما خُذلت في انتخابات جرت في ايلول.وقال ريتشارد ايدلمان وهو رئيس شركة علاقات عامة بارز انه(ليس لدى ميركل حكومة حتى الآن وإن ماكرون هو محط الأنظار). ورأت صحيفة (هاندلسبلات) الاقتصادية الألمانية بأن (ميركل ذهبت إلى دافوس بيدين مكبلتين)، مشيرة الى أن المستشارة ستضطر إلى (البقاء في ظل ماكرون وترامب).في الجهة المقابلة، فإن ماكرون في وضع مريح بعد ان نجح في تمرير إصلاحات تتعلق بقوانين العمل والضرائب في بلاده.وكتبت جودي ديمبسي من معهد كارنيغي أوربا للأبحاث انه (قد ولى الزمن الذي كانت فيه ميركل تفترض أن أوربا ستمضي قدما تحت قيادتها وليس تحت قيادة ضعيفة جدا في فرنسا).وأضافت أن (ماكرون غير بشكل جذري الديناميكية والوتيرة وتطلعات الاتحاد الأوربي). وقد حظي ماكرون خلال لقائه قادة الاعمال بإهتمام رؤساء شركات مثل فيسبوك وغوغل التي أعلنت عن استثمارات كبيرة في فرنسا. ونظم مناهضون للرأسمالية مسيرات في عدد من المدن السويسرية احتجاجا على مشاركة ترامب .وحشد المتظاهرون احتجاجهم تحت شعارات مثل (ترامب غير مرحب به)، و(حطموا المنتدى الاقتصادي العالمي).كما نظم مئات المحتجين مسيرات في ساحات جنيف ولوزان وفريبورج، ورفعوا في جنيف لافتات كتب عليها (العنصري … المتحامل على النساء … الرأسمالي).واقتحم نحو 20 متظاهرا السياج الأمني للوصول إلى مركز المؤتمرات في دافوس وهم يهتفون (امحوا المنتدى الاقتصادي العالمي)، قبل أن تفرقهم الشرطة التي أكدت أن عدد المتظاهرين في زوريخ وحدها بلغ ألفي شخص. وانضم إلى التظاهرة ناشطون ضد العولمة ومدافعون عن البيئة إضافة إلى اعضاء منظمات كردية وفلسطينية. في المقابل، قال البيت الأبيض ان ترامب يهدف إلى أن يكون في دافوس (أفضل مروج للولايات المتحدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار ومستوى المعيشة بالنسبة للمواطنين الأمريكيين)، بحسب مستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية غاري كوهين الذي اضاف (سنذهب إلى المنتدى الاقتصادي العالمي لمشاركة قصة الرئيس ترامب الاقتصادية ولنقول للعالم إن أمريكا منفتحة على الأعمال).

وتابع أن اجندة ترامب(حررت الاقتصاد الأمريكي) ، موضحاً أن شعار (أمريكا أولا لا يعني أن أمريكا وحدها، فعندما ننمو، ينمو العالم وعندما ينمو العالم ننمو نحن)، على حد تعبيره. وبعد وقت قصير من وصوله إلى السلطة، أعلن ترامب انسحاب واشنطن من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الموقعة في عام 2015 فيما هدد مرارا بالانسحاب من اتفاق التبادل الحر في أمريكا الشمالية .

ورأى خبراء ان الأوروبيين سيهيمنون على الساحة في دافوس بعدما أعلنت الهند وكندا عن مواقف رافضة لسياسة ترامب الحمائية. ودافع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب افتتاح المنتدى اول امس الثلاثاء عن التجارة الحرة.وفي وقت لاحق ، ألقى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بثقله ، محتفيا بإعلان اتفاق تجارة جديد لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ انضوت تحته 11 دولة لاستبدال الاتفاق الذي انسحب منه ترامب العام الماضي. وتحدث عدد آخر من قادة الاتحاد الأوربي امس من بينهم رئيس الوزراء الايطالي باولو جنتيلوني الذي تستعد بلاده للانتخابات العامة بعد أقل من أسبوعين ،ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الذي تسعى بلاده إلى النهوض من خلال برنامج الانقاذ الدولي اثر أزمتها المالية، كما شارك في جلسة نقاش تتناول إعادة الاستقرار إلى منطقة المتوسط. وتحدث كذلك ملك اسبانيا فيليبي السادس، الذي تواجه بلاده أزمة سياسية جراء مطالبة إقليم كاتالونيا.بالاستقلال. وتلقي اليوم الخميس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كلمتها وهي تواجه أسئلة بشأن مستقبل علاقات لندن التجارية في ظل مغادرتها الاتحاد الأوربي.