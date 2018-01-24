وزارة النفط لـ (الزمان) : روسنفت الروسية تتحمّل تبعات عقود الإستثمار مع كردستان

بغداد – شيماء عادل

عدت وزارة النفط العقود التي توقع خارج اطار الحكومة الاتحادية غير قانونية وتتحمل الشركات تبعات ذلك. وقال مصدر في الوزارة لـ (الزمان) امس ان (الوزارة لا تمتلك معلومات عن العقود التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركة الروسية بشأن الاستثمار في الحقول النفطية ولاسيما ان اي عقد يوقع خارج اطار الوزارة يعد غير قانوني)،لافتا الى (تحمل الجهات التي وقعت العقد التبعات القانونية كافة). واكد الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ان بغداد في حل من العقود التي وقعتها الشركة مع الاقليم .وقال العلاق في تصريح امس ان (الحكومة في حل من اية التزامات مترتبة على هذا الاتفاق الموقع بين الشركة وحكومة الاقليم)،واضاف ان (الشركات ربما سببت الحرج لنفسها قبل أن تحرج الآخرين،ونأمل أن يتم حل المشكلات بطريقة صحيحة). من جهة اخرى كشفت الوزارة عن احصائية الصادرات النفطية عبر شركة سومو للشهر الماضي. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان امس إن (مجموع الصادرات النفطية المتحققة خلال الشهر الماضي وبحسب الاحصائية الصادرة من سومو بلغ 109 ملايين و573 ألف و817 برميلاً)،لافتا الى ان (نسبة الإيرادات المتأتية من النفط بلغت أكثر من 6 مليارات و503 مليون و692 ألف دولار)،واوضح جهاد ان (معدل سعر البرميل الواحد بلغ 59,35 دولاراً)،وتابع ان (عدد الشركات التي تعاقدت معها سومو بلغت 38 شركة ومن جنسيات مختلفة). وجهزت الوزارة الفي اسرة نازحة من الطائفة الايزيدية في قضاء سنجار باحتياجاتها من النفط الابيض .وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسير انه ( تنفيذا لتوجيهات الوزير جبار علي اللعيبي قامت ملاكات الشركة بتجهيز 200 لتر من النفط الابيض مجانا الى العوائل النازحة في جبل سنجار)، مشيرا الى ان (عملية التجهيز تمت بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين وفرع الشركة في محافظة نينوى)،موضحا ان (الوزارة تحرص على توفير احتياجات المواطنين من المنتجات النفطية بالاضافة الى اعادة تاهيل المنشآت النفطية التي تضررت بسبب الاعمال التخريبية التي قام بها داعش).

من جانب اخر دعا نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي امس الى معالجة الاوضاع في كركوك بهدوء وتروٍ،بعيداً عن ردود الافعال الآنية والتصعيد الاعلامي. واضاف خلال استقباله محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري ان (مسؤولية استقرار المدينة تقع على عاتق جميع طياف وشرائح كركوك بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية التي يجب ان تتحمل العبء الاكبر). ونقل بيان لمكتب علاوي تلقته(الزمان) امس عنه قوله خلال اللقاء،ان (الاستقرار في كركوك لن يتحقق الا وفق حل وطني خالص يسهم في ترسيخ التعايش المشترك بين ابنائها بعيداً عن المحاصصة)، مؤكداً (اهمية اعتماد الحوار سبيلاً وحيداً لحل المشاكل وفق اسس المواطنة والعدالة)،مشددا على ان (تعزيز التعاون بين ابناء المحافظة من جهة ومع ادارتها من جهة اخرى كفيل بالحفاظ على التنوع الذي يميز كركوك والذي نطمح جميعاً لديمومته). وبحث الجانبان الاوضاع الامنية في المحافطة وسبل الحفاظ على الامن والاستقرار فيها،بالاضافة الى الجانب الخدمي والمشاكل والمعوقات التي تواجه ادارة المحافظة في هذا الجانب وسبل تذليلها.