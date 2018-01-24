أنقرة : لا نطمع بشبر واحد من الأراضي السورية

أردوغان يعلن مقتل مئات الكرد في عفرين وحماية الشعب تنفي

انقرة – ماهر اوغلو

اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مقتل 268 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية خلال الايام الاربعة الاولى من العملية االعسكرية التي يشنها الجيش التركي في مدينة عفرين السورية، مقابل مقتل 7 -8 من عناصر الجيش التركي والجيش الحر. واضاف (لا أطماع لنا في الأراضي السورية، ما يهمّنا هو تأسيس العدالة هناك وضمان عودة 3.5 ملايين سوري يعيشون في تركيا إلى أراضيهم). وأكد أن تركيا ستواصل (إفساد جميع المؤامرات على طول حدودنا بدءا من منبج). في المقابل نفى عضو هيئة الإعلام في الإدارة المحلية لعفرين إبراهيم إبراهيم سقوط مئات القتلى بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.وقال إبراهيم ردا على تصريحات أردوغان (طبيعي أن هناك قتلى بين وحدات حماية الشعب، لكن ليس كما يقول أردوغان، فهذا العدد غير صحيح).وأضاف (هناك عدد من القتلى لا يتجاوز الـ15 أو 20 قتيلا، أردوغان يكذب في كل شيء). وتابع إبراهيم أن (القوات الإرهابية التركية لم تدخل كيلومترا واحدا إلى أراضي عفرين، وليست هناك قوات تركية في عفرين، ولا في أي منطقة من مناطقها). من جهته، قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك أن (العملية العسكرية في عفرين تتعلق بالأمن الوطني لتركيا)، مؤكدا أن (أنقرة مهتمة بالحفاظ على وحدة أراضي سوريا ولا تهدف للتوغل ولا حتى لسنتمتر واحد). واضاف قائلاً على هامش مشاركته بمنتدى دافوس (لسنا على خلاف مع إخواننا الأكراد. ومن الواضح أن تركيا لديها مخاوفها المشروعة، لأننا نعتقد أن وحدات حماية الشعب هي جزء من حزب العمال الكردستاني الذي أرعب تركيا لعقود). وشدد شيمشك على القول أن (أنقرة مهتمة بالحفاظ على وحدة أراضي سوريا ولا تهدف للتوغل ولا حتى لسنتمتر واحد).بدوره، كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن تقديم نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون اقتراحاً بإقامة منطقة أمنية بامتداد 30 كيلومترا في سوريا.

واضاف أوغلو في تصريح إن (الولايات المتحدة لا تريد أن تواجه تركيا في شمال سوريا)، موضحاً انه قال لتيلرسون إنه (يجب الولايات المتحدة ان توقف الدعم المسلح لوحدات حماية الشعب السوري).

وواصلت المقاتلات والمدفعية التركية لليوم الخامس على التوالي عملية (غصن الزيتون) التي بدأت السبت الماضي بقصف مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين بريف حلب، تبعها في اليوم التالي عملية برية، فيما أعلنت الأمم المتحدة في تقرير لها أن خمسة آلاف شخص نزحوا من عفرين منذ بدء العملية العسكرية.