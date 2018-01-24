وزير الداخلية يأمر بإعتقال مسربي معلومات بشأن عصابة مخدرات

ضبط متهميّن بحوزتهما زئبقاً أحمر في بغداد

بغداد – محمد الصالحي

اوقفت وزارة الداخلية مدير مركز شرطة المثنى وعددا من الضباط على خلفية تهريب موظف كان مسجونا في المركز، فيما قرر الوزير قاسم الاعرجي تكريم فريق العمل الذي القى القبض على ثلاثة متهمين وبحوزتهم مادة الحشيشة والحبوب المخدرة. وقال الاعرجي في بيان امس انه (امرنا بتكريم فريق العمل الذي القى القبض على ثلاثة متهمين وبحوزتهم مادة الحشيشة والحبوب المخدرة). واضاف انه (شددنا على اتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحق الذين يخالفون القانون مهما تكن صفتهم او انتماءاتهم واكدنا عدم الرضوخ لأية ضغوطات من اي جهة كانت والتقيد بالقانون والتعليمات). وتابع الوزير (امرنا بتوقيف المسؤولين عن تسريب صور المتهمين والتقرير الخاص بالحادث قبل اكتمال مراحل التحقيق وان القيام بالنشر هو مخالفة قانونية واضحة وصريحة).وافاد مصدر ، بان المحققين في قضية عصابة المخدرات التي ضبطت في بغداد وكان من ضمنهم نجل محافظ النجف تتعرض لضغوطات كبيرة لتغيير افادة المتهمين. وكشف مصدر أمني عن القاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات بينهم نجل محافظ النجف، في منطقة السيدية ببغداد .الى ذلك قال المتحدث باسم الوزارة سعد معن، في بيان امس ان (مفارز الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات ضبطت مادة الزئبق الأحمر مجهولة الكمية بحوزة متهمين اثنين ضمن جانب الرصافة ببغداد).واضاف انه (تم تنفيذ العملية بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود أشخاص يتاجرون بهذه المادة الممنوعة وعلى اثرها تم نصب كمين وضبطهم بالجرم المشهود، حيث اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية الاصولية). وافاد مصدر امني في وقت سابق بأن عجلة هربت موظفا في وزارة الزراعة كان مسجونا بمركز شرطة في بغداد. وذكر ان الموظف محتجز بأمر قضائي صادر عن هيئة النزاهة لاتهامه بأختلاس اموال من وزارة الزراعة. وأعلنت هيئة النزاهة، عن إيقافها هدر مبلغ مليار دينار ونصف المليار وضبط 53 متهما، خلال عمليات ضبط نفذتها في كمرك الصفرة بمحافظة ديالى. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس إن (ملاكات الهيئة نفذت 14 عملية ضبط أسفر عنها استرجاع ذلك المبلغ وضبط العدد المذكور من المتهمين فضلا عن ضبطها سبع شاحنات محملة بمشروبات كحولية وأدوية مهربة دون استيفاء رسومها الكمركية، وتسع شاحنات محملة بأنابيب مجار، ولم يتم تحديد قيمة مبالغها، إضافةً إلى ضبط وصولات قطع مبالغ مالية بحوزة عددٍ من المتهمين يتم من خلالها استيفاء أجورٍ من سائقي العجلات والادِعاء بعائديتها إلى مجلس محافظة ديالى.وأشارت إلى أنه تمت إحالة الأوراق التحقيقية لعدد من المتهمين إلى محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في بغداد، وأحِيل عددٌ آخر منهم إلى محكمة تحقيق الخالص ومكتب الجريمة الاقتصاديـة والمالية في الخالص). وفي البصرة قال مصدر في جهاز الأمن الوطني ان ( قوة من الجهاز ضبطت 13 مركبة دون الموديل المسموح به بالاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي موضوعة في حاويات). واضاف ان (المتورطين بادخالها وضعوا امام المركبات كميات من الملابس المستعملة في علب كرتونية محاولين إدخالها بطريقة غير شرعية إلى المحافظة. واضاف أن من بين تلك المركبات سيارة من النوع القديم كلاسيكية وهي غالية الثمن، فيما اشار الى انه تم تسليم العجلات إلى مركز امني متخصص لإكمال الإجراءات القانونية).وقال مصدر امس ان (قوة أمنية توجهت الى إحدى مناطق ناحية الهارثة الواقعة شمال المحافظة لفض نزاع مسلح اندلع بين أفراد من عشيرتين وتخلله اطلاق نار كثيف بالأسلحة الخفيفة). مشيرا الى ان (الاشتباكات اسفرت عن مصرع مواطن).