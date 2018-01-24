المؤتمر الفني يعقد اليوم في بغداد

بطولة القدس للملاكمة العربية للمحترفين تنطلق بمشاركة كبيرة

بغداد – الزمان

تزامنا مع الاحتفالات التي ستجري في بغداد والمحافظات الاخرى لمناسبة اعتبار بغداد عاصمة للاعلام العربي لعام 2017-2018 حسب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب تنطلق عصر يوم غد الجمعة فعاليات بطولة القدس الدولية للملاكمة العربية للمحترفين . وتاسيسا لذلك عقدت لجنة الملاكمة العربية العراقية اجتماعا مهما لوضع اللمسات الاخيرة لانطلاق بطولة القدس للملاكمة العربية للمحترفين بعد غد الجمعة عقب المؤتمر الصحفي للبطولة الذي كان برعاية الدكتور رياض العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد وبالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الدولي للملاكمة العربية .اكد ذلك الدكتور الهادي السديري رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية في تصريح صحفي قائلا .. ان لجنة الملاكمة العربية العراقية قد استكملت كافة التحضيرات الخاصة لبطولة القدس الدولية للملاكمة العربية من كافة النواحي الفنية والاعلامية واللوجستية والادارية والفنية وبذلت كل الامكانيات المتاحة من اجل اظهار البطولة بشكل متميز . واضاف السديري بان بطولة القدس الدولية للملاكمة العربية التي ستستضيفها العاصمة العراقية الحبيبة بغداد دليلا قاطعا بان الحياة تسير بخطى متقدمة نحو عراق مزدهر من كافة النواحي وخاصة الناحيتين الرياضية والشبابية ويعطي العراق درسا بليغا لكل الاشقاء والاصدقاء بانه مستعد لاستقبال اشقاءه واصدقاءه وتنظيم البطولات والدورات والمؤتمرات واخراجها اخراجا مثاليا والدرس الثالث الذي يقدمه العراق بانه الان وسيظل بلد الامن والامان رغم كل الظروف وكل المؤامرات والجرائم التي يقترفها الارهابيين لكن بصمود العراقيين وبطولات شعبة الباسل تم الانتصار الكبير على الارهاب والارهابيين ,واكد الدكتور رياض العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد راعي البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الملاكمة العربية العراقية في مقر ديوان المجلس في بغداد يوم امس وبحضور عضوي المجلس سعد المطلبي عضو اللجنة الامنية وفؤاد علي اكبر رئيس لجنة شؤون المواطنين في المجلس بالاضافة الى احمد الشيخ المستشار الامني في المجلس ورئيس لجنة الملاكمة العربية العراقية أن بغداد هي عاصمة لبطولة القدس للملاكمة العربية وان التنظيم لها سيكون بمستوى عالمى وسيحضره العديد من الشخصيات العراقية والرياضية وسيتم تغطيتها من العديد من القنوات العراقية والعربية والاجنبية كما شكر جميع الحاضرين في المؤتمر وتنمى للابطال العراقيين كل خير ونجاح وتالق لرفع سمعة العراق وطنيا وعربيا واقليميا ودوليا.

واضاف احمد الشيخ المستشار الامني في المجلس ورئيس لجنة الملاكمة العربية العراقية.. تم اختيار تسمية البطولة التي ستقام في بغداد ب (بطولة القدس للملاكمة العربية للمحترفين) يشارك فيها أفضل الملاكمين العراقيين المحترفين من ابطال العالم وآسيا والعرب فى عدة أوزان مختلفة تجمع ( 18 ) ثمانية عشر ملاكما من رياضة الملاكمة العربية للمحترفين

واكد الشيخ ان فعاليات بطولة القدس للملاكمة العربية للمحترفين التي ستستغرق يوما واحدا ومشاركة (18 ) ملاكماً عراقياً سيحضرها العديد من الشخصيات السياسية والرياضية والفنية والاعلامية والاكاديمية وسيتم تكريم بعض رواد الرياضة العراقية على هامشها لدورهم الرائد في خدمة الرياضة والشباب في العراق .

من جانبه اكد الحكم الدولي جميل الركابي رئيس لجنة الحكام بالبطولة بان اللجنة مكونة من ( 8 ) حكام من العراق هم ( عصام حسين – ياسر عامر لازم – علي شايب – حيدر علي – بهاء التميمي – عمر سعد ظافر الفريجي – رياض محمد – حيدر محمد ) فيما تالفت اللجنة الإعلامية من فريد الربيعي رئيسا و مكارم الاسدي وكرم احمد عبدالكريم التميمي واحمد المفرجي اعضاء .