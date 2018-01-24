تولوز يودّع ومارسيليا تعبر لثمن نهائي الكأس

السيتي يبلغ نهائي رابطة المحترفين وأشبيلية تقصي أتلتيكو

{ مدن – وكالات: تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية، بعد فوزه على مضيفه بريستول سيتي، بنتيجة 3-2، في إياب نصف نهائي البطولة. سجل أهداف السيتي، كل من أدين فلينت، مدافع بريستول بالخطأ في مرماه، وسيرجيو أجويرو، وكيفن دي بروين، فيما أحرز هدفي بريستول، مارلون باك وفلينت. وكان السيتي قد حقق الفوز في الذهاب على ملعبه، بنتيجة 2-1، ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (5-3)، ليضرب موعدًا في النهائي مع الفائز من مواجهة آرسنال وتشيلسي. وجاء التهديد الأول للسيتي في الدقيقة 13، عن طريق مهاجمه سيرجيو أجويرو، الذي أرسل عرضية من الجهة اليسرى، ارتطمت بالعارضة قبل أن يتدخل دفاع بريستول ويبعد الكرة إلى ركلة ركنية. وأطلق أوليكساندر زينشينكو، ظهير السيتي تسديدة قوية في الدقيقة 23 من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس. وحرم لوك ستيل، حارس بريستول، ديفيد سيلفا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 28، بعدما أبعد تسديدته الأرضية من داخل منطقة الجزاء. وتقدم السيتي عن طريق أدين فلينت، مدافع بريستول الذي فشل في إبعاد تسديدة ليروي ساني، لترتطم به الكرة وتسكن الشباك في الدقيقة 43 . وأضاف أجويرو، الهدف الثاني للسيتي مع بداية الشوط الثاني، بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة رائعة من كيفن دي بروين، للمهاجم الأرجنتيني، الذي وضع الكرة في الشباك بنجاح، في الدقيقة 49 . وسدد دي بروين، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 52، إلا أن الحارس تصدى لها، قبل أن يخرج الدفاع الكرة إلى ركلة ركنية. وتمكن مارلون باك، من تسجيل هدف تقليص الفارق لبريستول في الدقيقة 64، بعدما ترجم عرضية متقنة من جيمي باترسون، برأسية رائعة في شباك الضيوف. وكاد فلينت أن يسجل هدف ثان بالخطأ في مرمى فريقه، إلا أن الحارس تصدى لتسديدته على مرتين في الدقيقة 70 . وشهدت الدقائق الأخيرة أحداثًا مثيرة، إذ سجل فلينت هدف التعادل في الدقيقة 94، بعد جملة رائعة نفذها لاعبو بريستول. ورفض دي بروين، تعادل فريقه ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 95، بعد تمريرة رائعة من ليروي ساني.

إشبيلية يقصي مدريد

وتأهل إشبيلية للدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، بعد تغلبه على ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعتهما اول امس الثلاثاء على ملعب راموس سانشيز بيزخوان. سجل أهداف إشبيلية كل سيرجيو إسكوديرو في الدقيقة الأولى من المباراة، وإيفير بانيجا في الدقيقة 47 من ركلة جزاء، ثم بابلو سارابيا في الدقيقة 80، فيما أحرز أنطوان جريزمان هدف أتلتيكو مدريد الوحيد في الدقيقة 13 . وكانت مباراة الذهاب على ملعب واندا ميتروبوليتانو قد انتهت بفوز الفريق الأندلسي بنتيجة (2-1) ليعبر إشبيلية بمجموع المبارتين (5-2).استغل أصحاب الأرض حماس الجمهور الكبير قبل انطلاق المباراة ليتمكن القائد سيرجيو إسكوديرو من افتتاح النتيجة بعد مرور 20 ثانية فقط بعدما تابع عرضية سارابيا داخل منطقة الجزاء وسط غفلة من مدافعي أتلتيكو مدريد.لم يستفيق الضيوف سوى بعد 10 دقائق إذ سيطر لاعبو إشبيلية على صراع وسط الملعب مستفيدين من الثقة الكبيرة التي حصلوا عليها بعد تسجيل الهدف الأول.ومن كرة طولية مررها جاميرو بصدره إلى جريزمان ليطلق الأخير قذيفة من 29 ياردة باغتت الحارس سيرجيو ريكو ويعادل النتيجة لكتيبة دييجو سيميوني مع الدقيقة 13.لم يفقد لاعبو إشبيلية تماسكهم بعد هدف التعادل واستمر استحواذهم على الكرة ولكن دون خطورة تذكر، في حين تركزت هجمات أتلتيكو مدريد عبر الجبهة اليمنى بقيادة الظهير فيرساليكو الذي صنع كرتين خطيرتين كاد جريزمان أن يضع الروخيبلانكوس في المقدمة بهما.وكأن سيناريو الشوط الأول قد تكرر، دخل إشبيلية النصف الثاني من المباراة بضغط هجومي، ليحتسب حكم المباراة ضربة جزاء بعد تدخل قوي من ساؤول على كوريا ليسجل منها بانيجا هدف التقدم.لم ينتظر فريق العاصمة كثيرًا وفي الدقيقة 50 انفرد الأرجنتيني أنخيل كوريا بالمرمى ولكن تألق الحارس ريكو حال دون تسجيل هدف التعادل. أجرى سيميوني مدرب الأتلتي 3 تغييرات في 9 دقائق بخروج كل من جابي وكوريا وخيمينيز، ودفع بفرناندو توريس ويانيك كاراسكو وتوماس بارتي لتتحول طريقة اللعب إلى 4-3-3 صريحة. أدت تغييرات سيميوني الهجومية إلى ثغرة في منطقة وسط الملعب والتي مكنّت إشبيلية من السيطرة عليها بشكل كبير في ظل ندرة الفرص المتاحة لمهاجمي الروخيبلانكوس. دفع سيميوني ثمن المخاطرة الهجومية حتى جاء المتألق سارابيا في الدقيقة 80 ليتمكن من تسجيل الهدف الثالث بعدما استغل هجمة مرتدة سريعة انتهت داخل شباك الحارس مويا بتسديدة متقنة.

تولوز يودع

حجزت أندية أوليمبيك مارسيليا وشامبلي وبورج بيروناس وسوشو وأوكسير وكان ولانس وجرانفيل مقاعدها في دور الـ16 بكأس فرنسا لكرة القدم وذلك عقب انتهاء أول أيام دور الـ32 بالمسابقة مساء اول امس الثلاثاء. وشهدت مباريات اول امس الثلاثاء من البطولة مفاجآت عديدة بتأهل أندية من القسم الثاني على حساب أندية الدرجة الأولى الليج آ.وكانت أولى المفاجآت في تأهل بورج بيروناس، أحد أندية الدرجة الثانية، على حساب تولوز، الدرجة الأولى، عندما تغلب عليه بثنائية نظيفة.جاءت ثنائية أصحاب الأرض في الشوط الثاني وحملت توقيع يوان كورت وجوليان أنتونيو بيجو في الدقيقتين 63 و88 على الترتيب.كما تأهل أوكسير، أحد أندية الدرجة الثانية، على حساب نانت، الدرجة الأولى، إثر تغلبه عليه بنتيجة (4-3) على ملعب لا بوجوار.كانت المباراة عامرة بالأهداف حيث افتتح براهيم كوناتي باب التسجيل لأوكسير في الدقيقة 6.ثم تقدم الضيوف بهدف ثان في الدقيقة 32 عن طريق النيران الصديقة بواسطة نيكولاس بالويس بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف جوناثان مكسيك هدفا ثالثا بعدها بدقيقتين.وسجل أدريان توماسون الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 38.وفي الشوط الثاني، انتفض أصحاب الأرض وسجلوا هدفين عادلا بهما النتيجة عبر ليو دوبوا وتوماسون مجددا في الدقيقتين 51 و65 على الترتيب.إلا أن الإيفواري إبراهيم ساناجريه منح أوكسير بطاقة التأهل لثمن النهائي بتسجيل الهدف الرابع قبل النهاية بـ14 دقيقة.وتأهل كان لدور الـ16 بشق الأنفس على حساب كانيت آس، أحد أندية الدرجة الخامسة، بركلات الترجيح بنتيجة (3-4) بعد انتهاء اللقاء في شوطيه الأصليين والإضافيين (1-1). كما حجز لانس، الدرجة الثانية، مقعده في ثمن النهائي بهدف نظيف على حساب ستاد برواشين، أحد أندية الدرجة الرابعة.حمل الهدف توقيع المهاجم الإسباني كريستيان لوبيز في الدقيقة 14 من علامة الجزاء. وكان أوليمبيك مارسيليا آخر المتأهلين اول امس الثلاثاء بفوزه بثنائية نظيفة على مضيفه إبينال، الدرجة الرابعة. جاءت ثنائية فريق الجنوب الفرنسي في الشوط الثاني حيث سجل فاليري جيرماين الهدف الأول في الدقيقة 73، قبل أن يؤمن مورجان سانسون التأهل بهدف ثان في الدقيقة الأخيرة.