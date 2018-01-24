الإتحاد الألماني يعاقب بايرن ميونخ

{ برلين – وكالات: قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم، اول امس الثلاثاء، معاقبة بايرن ميونخ، متصدر ترتيب البوندسليجا، وحامل اللقب في السنوات الـ5 الأخيرة. وغرم الاتحاد، بايرن ميونخ، 52 ألف يورو لقيام جماهير الفريق بإشعال الألعاب النارية في 4 مباريات خارج أرضه خلال المدة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضيين. وأشار الاتحاد الألماني إلى أن المباريات التي تم إشعال فيها الشماريخ هي مباريات هيرتا برليت وبوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنكلادباخ وشتوتجارت. وذكر الاتحاد الألماني أن بايرن، الذي ذكرت إحدى المجموعات الإنكليزية لخدمات الأعمال، أن إيراداته في الموسم كانت 587.8 مليون يورو، تقبل الغرامة.