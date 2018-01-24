الأوروغوياني لا يتأثر بعاملي الأرض والجمهور

دي ماريا وإبراهيموفيتش يسهمان بإعتلاء كافاني صدارة هدافي باريس

{ مدن – وكالات: نجح المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني في اعتلاء صدارة ترتيب الهدافين في تاريخ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مناصفة مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش برصيد 156 هدفاً في انتظار أن ينفرد بالصدارة في قادم المباريات. وقد نشرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية تقريراً استعرضت خلاله تفاصيل الأهداف التي سجلها كافاني لفريقه الباريسي، في كافة المسابقات الرسمية المحلية والقارية منذ انضمامه إلى صفوفه في صيف عام 2013 قادماً من نادي نابولي الإيطالي. وعلى مستوى المسابقات، فإن بطولة الدوري الفرنسي تبقى المفضلة للهداف الأوروغوياني، بعدما بلغ رصيده التهديفي 108 أهداف سجلها خلال 153 مباراة، تليها مباريات دوري أبطال أوربا التي سجل خلالها 26 هدفاً، بينما سجل 9 أهداف في مسابقة كأس فرنسا، و12 هدفاً في كأس الرابطة الفرنسية، وهدفاً وحيداً في كأس السوبر الفرنسي. أما على مستوى المواسم، فإن كافاني برز بشكل لافت كهداف أول لـ العملاق الباريسي مباشرة بعد رحيل السلطان إبراهيموفيتش إلى نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، حيث وجد الأوروغوياني ضالته في مركزه الأصلي كرأس حربة.

راس حربة

وكان تواجد كافاني كرأس حربة، قد ساهم في تحقيقه أعلى رصيد تهديفي بتسجيله 49 هدفاً في 50 مباراة خلال منافسات الموسم الماضي (2016-2017)، بمعدل اقترب من هدف في كل مباراة، بينما كان أدنى رصيد تهديفي له في موسم (2015-2016) عندما سجل 25 هدفاً في 52 مباراة، وهو ذات الرصيد الذي حققه في موسمه الأول على الأراضي الفرنسية (2013-2014) ولكن في 43 مباراة فقط. وفي الموسم الجاري واصل كافاني تألقه مستفيداً من قدوم البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي ليفرض نفسه هدافاً للفريق، حيث سجل 26 هدفاً حتى الآن خلال 28 مباراة. وتعتبره القدم اليمنى السلاح الرئيسي لكافاني للفتك بحراس المرمى، إذ سجل بفضلها 102 هدف، بينما أحرز 27 هدفاً بيسراه، فيما وقع على 26 هدفاً برأسه، حيث يمتاز الهداف الأوروغوياني بإجادته في توظيف قامته للاستحواذ على الكرات الهوائية. وبالنسبة لضحايا الدولي الأوروغوياني، فإن الأخير يفضل هز شباك أقوى المنافسين، خاصة على الصعيد المحلي من الأندية الفرنسية الأقوى، إذ تعتبر شباك سانت إتيان من أكبر ضحاياه بـ 11 هدفاً، ثم مرمى بوردو بـ 10 أهداف، فيما أصاب شباك ناديي موناكو ونانت بـ 9 أهداف، فيما مزق شباك اولمبيك ليون بـ 8 أهداف. ولا يتأثر كافاني بعاملي الأرض و الجمهور في هز شباك الخصوم، إذ أن أهدافه الـ 156، قد سجل نصفها تقريباً على ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الباريسي، والبالغة 83 هدفاً، ونصفها الآخر خارج الديار وبلغت 73 هدفاً.

ارقام تهديفية

ومن اللافت للنظر في تفاصيل الأرقام التهديفية للنادي الباريسي، أن السلطان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ساهم في إعتلاء كافاني لصدارة ترتيب هدافي النادي، بعدما قدم له 15 تمريرة حاسمة ترجمها كافاني إلى أهداف، ليكون ثاني ممرر لكافاني بعد الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي ساعده بـ 17 تمريرة حاسمة، ثم الإيطالي ماركو فيراتي والبرازيلي ماكسويل شيرار بثماني تمريرات لكل منهما، كما ساعده البرازيلي نيمار بست تمريرات ترجمها كافاني إلى أهداف، رغم الشد والجذب الذي دار بينهما، بسبب قضية النجم الأول للفريق التي طغت على علاقاتهما.