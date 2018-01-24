القسم العربي في عيده 80

القسم العربي يحتفل بمناسبة مرور (80) سنة على تأسيسه،هذا القسم الذي قدم للمستمعين أجمل البرامج السياسية والثقافية والادبية، وكنت أتابع هذه البرامج، وكان البث الإذاعي لا يخلو من (التشويش) وفقدان البث احيانا، نعيش لحظات صعبة في متابعة الاستماع الى البرامج، وهذه المشكلة كانت قائمة في الماضي قبل دخول التقنيات الحديثة، ولمعالجة هذه المشكلة ،أصدر القسم العربي كتيبا صغيرا(سلك الهوائي)، لتحسين البث الاذاعي وكان البث يكون واضحا في الليل والساعات الاولى من الصباح، أصدر القسم العربي مجلة (المستمع العربي) التي تغيرت الى (هنا لندن) ثم الى (المشاهد السياسي)، وقد وصلتني اعداد من مجلة هنا لندن في تلك الفترة الماضية، ومن أهم برامج القسم العربي، السياسة بين السائل والمجيب، لكل سؤال جواب، ندوة المستمعين، قول على قول،الواحة، الحصاد وغيرها من البرامج، كما أن أصوات مذيعي ومذيعات القسم العربي متميزة، ويمتلكون خبرة، ومنهم نديم ناصر، ياسين كلاس ، حسن معوض، ماجد سرحان،علي أسعد، محمود المسلمي، سامية الاطرش، عبلة الخماش ، مديحة المدفعي،هدى الرشيد،رشاد رمضان،سلوى الجراح، محمد مصطفى رمضان ،صفاء فيصل،نور الدين زركي، ومعذرة لمن لم يرد اسمه في القائمة، هناك أسماء كبيرة عملت في الاذاعة،تمتلك الخبرة وحسن الاداء، وما يميز القسم العربي ان المذيعين من مختلف الدول العربية، وليس من بلد عربي واحد، وان مستمعي القسم العربي الذي هم من مختلف البلدان، وأصبحت بينهم علاقات صداقة، مراسلة وتواصل، رائعة منهم استفاد من المعلومات التي قدمها البي، البي،سي، فهي مدرسة في الاعلام الاذاعي ،لها خبرة وتجربةطويلة تخرج منها (كوادر) متقدمة في الاعلام، وعملوا في إذاعات مختلفة، لكنهم لم ينسوا عملهم في القسم العربي، ويبقى القسم العربي بنكهته وطعمه المتميز، ولازلت على تواصل معه، الف مبارك في عيده، وكان القسم العربي يحظى باهتمام المستمعين ومحبتهم ، بالرغم من وجود اذاعات عالمية في ذلك الوقت ، تمنياتي للجميع بالموفقية والنجاح.

محمد صالح ياسين الجبوري