القرابة وصلة الرحم

سؤال يخطر على أذهان البعض من أصحاب الضمائر التي مازالت تخاف أن تقصر من صلة الرحم والتواصل مع أحبائها في الخوف من الله عند لقائه يوم الحساب وسؤاله لنا عن صلة الأرحام هل أدينا هذه الصلة على اكمل وجه هل ستكون ضمائرنا مرتاحة قبل رحيلنا من الحياة والذهاب الى العالم الآخر والكثير لا يعرف أو يدرك بأن قاطع صلة الرحم من الكبائر وبأنها معصية كبيرة ومرتكبها مرتكب لأثم فضيع فالوعيد فيها شديد في الدنيا والآخرة وفيه قلة للبركة في العمر والرزق والكثير من العوائل اليوم تبتعد كل البعد عن الأقارب والأهل وممارسة صلة الرحم بينهم لمشاكل وأسباب بسيطة جدآ قطعت بعلاقتهم لسنوات طويلة وتناسوا بأن الحياة قصيرة جدآ وأن صلة الرحم أهم وأعظم من اي خلاف فعلينا نبذ أي خلاف والزيارة والسؤال والدعم المالي والمعنوي بكل مودة وأحترام وإخلاص لكي نوثق صلة الأرحام ونكون متقاربين أكثر في احزاننا وافراحنا كي نشعر بالأمان بأن هناك أناس يهتمون بنا ويتشاركون معنا في هذه الحياة وحثنا رسولنا الكريم في حديثه قائلآ (لا يدخل الجنة قاطع ) أي قاطع رحم فعليك بالمواصلة والتواصل الدائم وسلامة الصدر نحوهم وصفاء النية فلا تحمل الحقد الدفين عليهم وأن تصلح بين الأقارب وإعادة العلاقة بينهم فصلة الرحم في الأول والأخير هي امتثال لأمر الله تعالى والايمان به وباليوم الآخر وكي نتحاب فيما بيننا لأننا بشر وانسانيتنا تحتم علينا بأن نتواصل ونكون أجتماعيين أكثر..

دعاء عامر