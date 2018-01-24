الدايني يدعو الداخلية إلى حصر المتطوعين للدفاع المدني بأبناء المحافظة

مجلس ديالى يناقش الواقع الصحي والبيئي

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ، انه عقد اجتماعا موسعا لمدراء دوائر الصحة والبيئة والبلديات وبحضور عدد من أعضاء المجلس ولجنة الصحة في مجلس محافظة ديالى . واضاف الدايني لــ (الزمان) امس انه (تم خلال الاجتماع مناقشة مجمل الجوانب التي تخص الواقع الصحي والبيئي للمواطن والتركيز على انتشار مرض انفلونزا الطيور في الفترة الأخيرة لعدد من مناطق المحافظة ومرض حبة بغداد والاستيضاح حول الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الأمراض ) .

واوضح الدايني ، انه ( تم التأكيد خلال الاجتماع على حث اللجان الخاصة بمجلس المحافظة بالمتابعة مع كافة الدوائر المعنية بشكل مستمر وايجاد الحلول اللازمة والعاجلة ، للحد من انتشار هذه الأمراض والحفاظ على صحة وسلامة المواطن في ديالى) .

ومن جانب آخر قال رئيس مجلس ديالى إن ( ضفاف نهر ديالى القريبة من ركائز جسر بعقوبة الحديدي، أقدم جسور المدينة على النهر والذي انشأ منتصف عقد الخمسينيات من القرن الماضي، تعرضت مؤخرا الى انهيارات ما هدد ركائز الجسر ) . واضاف الدايني امس أنه ( وجه بمعالجة فورية لإيقاف الانهيارات وإعادة تأهيل الضفاف بما يضمن سلامة ركائز الجسر الذي يكتسب أهمية استراتيجية باعتباره نقطة الوصل بين شطري بعقوبة الشرقي والغربي). .وفي سياق آخر اعلن مدير اعلام تربية ديالى سنان الربيعي لـ (الزمان) ،انه (ضمن حملة مدرستنا بيتنا التي أطلقها وزير التربية بالتعاون مع مديريات التربية في المحافظات وأولياء أمور التلاميذ والطلبة نفذت الهيئة التعليمة و إدارة مدرسة خولة بنت الازور في محافظة ديالى حملتها التطوعية بجهود ذاتية والتي تضمنت اصلاح سطح بناية المدرسة بمادة الفلانكوت بمساحة 500 متر مربع وصبغ ادارة المدرسة والصفوف واكساء ارضية واجهة المدرسة بالسيراميك وتضمنت الحملة ايضاً نصب خزان للمياه ومد انابيب وحنفيات جديدة وشراء براد ماء عدد 2 مع منظومة للتصفية بالإضافة الى استبدال اسلاك الكهرباء التالفة وتركيب مصابيح كهربائية جديدة ) . واضاف الربيعي ، ان ( الحملة شملت ايضاً ترميم الصفوف المتأثرة بالرطوبة وصبغ غرفة المصادر وغرفة الرياضة والفنية كذلك تم عمل سيم للشبابيك وتأطيرها بالخشب وبلغت كلفة الترميم 5000000 خمسة ملايين دينار ) . واكد الربيعي ، ان ( هذه الحملات ستدفع بقية المدارس الى التنافس فيما بينها للارتقاء بالواقع التربوي متمنياً لجميع أبناء المحافظة الموفقية و النجاح الدائم في مسيرتهم التعليمية ) .

من جهة اخرى دعا رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني وزارة الداخلية ، الى (حصر المتطوعين للدفاع المدني لأبناء المحافظة حصرا وذلك لزيادة الكادر من منتسبين وتغطية كافة الاقسام التابعة لها) . واضاف الدايني لــ (الزمان) ان ( رجال الدفاع المدني في عموم مناطق المحافظة يؤدون دورا انسانيا في دفع الاذى عن اخوانهم المواطنين في كافة الفواجع التي تصيبهم من حرائق واسعافات اوليه وغيرها ) . واكد رئيس مجلس ديالى ، عن ( تقديم كافة الدعم اللوجستي من قبل المجلس لزيادة الامكانيات الخاصة بمديرية الدفاع المدني من اجل تقديم خدماتها الجليلة للمواطن في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها البلد في الوقت الحالي ) .

ومن جانب آخر شاركت مديرية البيئة في محافظة ديالى بإتلاف الالاف من الدجاج المصاب بأنفلونزا الطيور في ناحية هبهب التابعة لقضاء الخالص .

وقال مدير البيئة عبد الله هادي الشمري لــ ( الزمان ) ، أن ( اتلاف الدجاج جاء لاحتواء انتشار المرض ومنع انتقاله الى المناطق المجاورة) ، مؤكداً أن ( حملات الاتلاف سوف تستمر في المناطق التي يشخص فيها المرض من قبل الفرق الرقابية المختصة ) . واشار الشمري ، الى ان (ناحية جديدة الشط المجاورة لناحية هبهب قد سجلت اولى اصابة بمرض انفلونزا الطيور قبل اكثر اسبوعين ، حيث تم احتوائها بعد اعدام عشرات الالاف من الدجاج المصاب ) .