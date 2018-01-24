نبض القلم

صوت أقوى من الفيتو – طالب سعدون

مائة عام على ولادته ، ونحو خمسة عقود على وفاته ، ولا يزال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يثير جدلا كبيرا لن ينتهي بغيابه ، وتزداد نســبة المؤيدين له بسبب حال الامة اليوم التـــي لا تسر ، ولا تفــــــــرح ، ويحدث حراكا بين السياسيين ، وحوارا في كل الاجيال بما فيها التي لم تعش زمانه ، تسمع صداه يتردد ، دون أن ينقطع رغم بُعد المدى ، وتعاقب السنين ، وإختلاف الحكومات والشخصيات والانظمة في توجهاتها والاحداث في تقلباتها ، وتغير العالم اليوم عما كان عليه في عصره …

وتلك طبيعة الناس الاستثنائيين ، ولا اقول الابطال ، لان البطولة قد تتكرر في أخر، أوتكتسب بالمران والاعداد والممارسة وعمق التجربة واتساع مدتها ..

رجل غالى البعض في مدحه ، والتعلق به فوصفه أحدهم (أخر الانبياء) عندما قال في وفاته (قتلناك يا أخر الانبياء) ، وتلك (الصورة) تختزل أراء المؤيدين والمحببين في أقطارهم وأمصارهم .. فالعاشق، غالبا ما تتعطل عنده العين ، ويقوى القلب ، ، فلا يرى في المحبوب سوى ما هو جميل ..

(وعين الرضا عن كل عيب كليلة ..

ولكن عين السخط تبدي المساويا)

ورأى فيه أخرعكس ذلك فهاجمه بشدة ، ساخرا، ومنتقدا ، محملا اياه كل ما حصل من خراب ودمار واتهمه بمصادرة الحريات والاستبداد والحكم بقبضة من حديد ونعته بشتى النعوت ..

لكنه في كل الاحوال يمثل مرحلة مهمة في تاريخ الامة ، وليس في بلاده فقط ،( له ما كان له وعليه ما كان عليه) ، ولا يستطيع أحد أن ينكر إنجازاته الكبيرة على الصعيد المحلي والقومي والعالمي في دعمه لحركات التحرر، وتشريع قوانين ، ومنها قانـــــــون الاصــلاح الزراعي، ومجانية التعليم ، فكانت بمثابة (ثورة اجتماعية) أنصفت الفقراء والمهمشين ، وساهمت بظهور طبقة متوسطة كان لأبنائها دور في البناء ، وادارة الدولة ، ومساهمة واضحة في الحراك الدائر في المجتمع بكل مجالاته السياسية والثقافية والاجتماعية ، وبذلك الغى التمايز الطبقي في استئثار طبقة بعينها بخيرات البلاد والمواقع الوظيفية والادارية والثقافية والاجتماعية ، بينما كانت الطبقة الاخرى محرومة من كل تلك المزايا ، كما تمكن من بناء قاعدة صناعية وزراعية وتأسيس مشاريع عملاقة لا تزال الى الان تعطي نتائجها الايجابية مثل مشروع السد العالي الذي لا يحكي قصة بناء فقط وانما (ملحمة سياسية) عنوانها الكبير (تحد ي) الولايات المتحدة والقوى الغربية التي سحبت تمويله والرد المضاد بتأميم قناة السويس ، وكان بذلك ثورة اخرى في مردواته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية …

وباخرة (كيلوباترا) عنوان عريض اخر في قصة التحدي للولايات المتحدة ، وإستخدام سلاح التضامن العربي بكل مدياته ، لكنه تعطل اليوم ، ولم يظهر دوره في الثأر للقدس والرد على قرار ترامب بجعلها عاصمة ( لاسرائيل ) …

غاب ذلك (الصوت المدوي) التي تردد (صداه) في أرجاء الامة العربية ، وأجبر الرئيس الامريكي كيندي على أن يصدر أوامره بتفريغ وشحن السفينة المصرية (كيلوباتر) بعد أن إمتنعت نقابة عمال الشحن والتفريغ في ميناء نيويورك عن تفريغها من المنسوجات والملابس المصرية ، وتحميلها بشحنة من القمح تعاقدت مصر عليها بهدف إحداث أزمة في رغيف الخبز في مصر ، وذلك بتأثير من اللوبي الصهيوني للضغط على مصر للصلح مع (اسرائيل) ، والكف عن دعمها للقضية الفلسطينية في جميع الاصعدة ، ومنها المحافل الدولية بحكم موقعها المؤثر فيها ..

وعندما علم عبد الناصر بذلك توجه الى مبنى الاذاعة وطلب من إتحاد عمال الموانيء العرب الرد على الموقف الصهيوني ، وقد أستجابوا فورالهذا النداء ، بما في ذلك في الدول التي تختلف سياسيا مع نظام عبد الناصر ورفضوا شحن وتفريغ السفن الامريكية .. وانتهى الأمر خلال ساعات ، وليس سنوات ..!!

فأين هذا الصوت القوي الهادر اليوم الذي يعبر الافاق ، لكي يجبر ترامب على التراجع عن قراره ، ويستجيب للحق العربي ويذعن للارادة العربية ..؟..

لماذا غاب هذا الصوت الذي كان تأثيره وفعله أقوى من الفيتو الامريكي ..؟..

وفي كل الاحوال …نختلف أو نتفق مع عبد الناصر وسياسته ، لكنه سيظل رمزا قوميا كبيرا ، وستبقى آثاره باقية ، ليس على الارض ، وفي صفحات التاريخ فقط ، وانما في القلوب والضمائر ، وخاصة مواقفه في القضايا المصيرية ونستذكرها في القضايا التي تتطلب مثل تلك الوقفة القومية الاصيلة ، وستكتب عنه الاقلام في كل الاجيال بما يستحق ..

(وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدر …)

{ { { {

كلام مفيد :

ويل لامة كل قبيلة فيها أمة … ( جبران خليل جبران )..