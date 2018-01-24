للعواطف نصيب في الكتابة – ثابت الاعظمي

لكل كاتب بصمة واسلوب في الكتابة أحياناً ،، نكتب فنحتار من أين نبدأ والكتابة عن العواطف منهج واسع ،، والبوح عن المشاعر ضرورة

لكنها تحتاج شيئاً من الشجاعة .. ورؤيا في العقل والقلب ، ونقاوة في الروح بين القلم والكلمة …..كل كلمة تخرج من عقل الكاتب وقلبه ،، ليست نزهة ولا نسمة هواء ترقرق فوق سطح الماء عابرة ،،، ولا كلمات منمقة مزركشة ..الكتابة عن العواطف تحتاج تنسيق ونقاء ، وحكمة ونور من روح الكاتب ليخرجها من ظلمات النفس الى نور الحياة ،، فتصبح قنديلا يستنير بها القارىء …أحياناً ،،! لا يسمعنا أحد سوى القلم ولا يهمس لنا ويتعاطف سوى الورقة البيضاء ونبضات القلب هي من تخبيء سرنا ،،،وقد نفضح ما بدواخلنا واعماق نفوسنا دون قصد ،، لآننا نكتب للناس ونخاطب الشباب ونحاول جاهدين أن نضع النقاط على الحروف لنرفع من هو في العتمة الى نوراً الحياة والمعرفة ونقدم طبقاً شهيا كما الطعام حين يقدم للمسافر والمتعب من التجوال …… ولا يجوز لنا الخوف من كتابة موضوع فيه قناعاتنا أيا كانت لآن المستحيل ارضاء الجميع ،، فهناك من يقرأ ونسمع صراخ صوته فينا وهناك من يرى كلماتنا بعيوننا فيسعد بها أن حركت فيه الوجدان ،، وأنتفضت لياليه بعد السكوت الواجم ،، لتطلق العنان لآفكار النفوس الراقدة نحو الآمل والفرح والسرور ،،،،، مهارة الكاتب ، أن يلمس الجراح ويداويها بفن مرهم الكلمة ،،،، وربما بعض الكلمات تحل في موضعها ، وعند دخولها تكون قد أدملت جراحاً عميقة

وفسرت احلاما كبيرة وأيقظتها ،،،الكتابة عن الحب والعواطف والمشاعر من أخطر الكتابات ، لآنها لآ تحتاج ترتيب كلمات وتجميلها بمفردات وعبارات ….. الكتابة عن العواطف شعور أنساني ترتجف له اليد والقلم أمام الورقة البيضاء ،، فعاصفة الفكر حين تهب

تقتلع من الآعماق خوالج النفس وعواطف الفكر والقلب لتطبعها على تلك الورقة البيضاء ،، ورحم الله الكاتب الكبير ميخائيل نعيمة حين قال ،، أن الكاتب هو الذي يرى بعقله مالا يدركه العالم .