الجبوري ينفي إنسحاب الحشد من نينوى

المشتركة تعيد نشر القوات وتسلّم ملف الموصل للشرطة

بغداد – محمد الصالحي

نفت قيادة عمليات نينوى وجود عملية انسحاب لقوات الحشد الشعبي من الموصل، مشيرة الى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي سلم الملف الأمني في المدينة للشرطة المحلية، فيما اعلن قائد شرطة محافظة نينوى اللواء واثق الحمداني عن مقتل قيادي في تنظيم داعش بقصف لطيران التحالف الدولي. وقال قائد اللواء نجم الجبوري في تصريح امس إنه (لا وجود لعملية انسحاب للحشد، إنما هناك إعادة انتشار وترتيب).وأضاف أن (قيادة العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة سلما الملف الأمني في الموصل وعموم مناطق نينوى إلى الشرطة المحلية، فيما تتمركز قوات الحشد على أطرافها، وسورها الخارجي بيد الجيش ولدينا قوات احتياط إضافية وأفواج مغاوير الفرقة 16).

إعادة عناصر

واوضح أن (المعلومات الاستخبارية تؤكد صعوبة إعادة عناصر داعش لتنظيم أنفسهم والعودة لأن القوات العراقية مستمرة في متابعتهم، ومع ذلك نحن نأخذ بالحسبان جميع الاحتمالات ولدينا يوميا عمليات تفتيش ومداهمات لأماكن وجودهم المحتملة). وقال قائد شرطة محافظة نينوى اللواء واثق الحمداني في تصريح امس ان (قوات تابعة لمغاوير الفرقة 16 ومغاوير شرطة نينوى نفذت عملية أمنية في جزر المخلط التابعة الناحية النمرود، وأثناء العملية قصف التحالف الدولي احدى المضافات ما أسفر عن مقتل القيادي في التنظيم إبراهيم ياسين).وأضاف أن (القوات الأمنية تمكنت من تطهير المنطقة وتدمير عدد من المضافات التي كان التنظيم يستخدمها لاختباء عناصره). مشيراً إلى أن (العملية الأمنية نفذت بعد معلومات استخبارية دقيقة وضمن خطط القوات الأمنية في نينوى لتطهير المناطق التي قد تحوي مضافات للتنظيم).وقال مصدر إن (قوة امنية عثرت على مقبرة تضم 20 جثة لمدنيين أغلبها متفسخة أعدمهم داعش بقرية الحود القيارة).وفي سياق منفصل (تم العثور أيضا على ورشة تضم 450 عبوة ناسفة في نفس القرية). الى ذلك قالت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقته (الزمان) امس ان (القوات الامنية تمكنت من تنفيذ عدد من واجبات التحري والتفتيش في مناطق الخوالد، الراكوب، كاظم عذاب ضمن حزام بغداد).وأضاف انه (تم العثور على كدس احتوى على 4 صواريخ من نوع كاتيوشا مع 10 رمانات قاذفة ضد الدروع وقنابر هاون مختلفة العيار).وأشار الى (تفجير 44 عبوة ناسفة ضمن منطقة المعامير من مخلفات عصابات داعش الارهابية، تفجيراً موقعياً وبدون اضرار من قبل كتيبة هندسة الفرقة السادسة).

مفارز إستخبارات

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته (الزمان) امس إن (مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق تمكنت من العثور على كدس للعتاد في منطقة الصقلاوية). وأضاف أن (الكدس يحتوي على 31 عبوة ناسفة مختلفة الاحجام، و30 مسطرة تفجير، وصاروخ كاتيوشا، وواحدة منصة لاطلاق الصواريخ واعتدة مختلفة أخرى).وقالت قائد شرطة محافظة الانبار اللواء هادي رزيج في تصريح امس إن (القوات الأمنية تمكنت من اعتقال عصابة ابو قتادة الإجرامية المكونة من أربعة اشخاص بعملية امنية استباقية في منطقة حي الشهداء جنوبي مدينة الفلوجة).وأضاف أن (العصابة قامت بتفجير عدد من العبوات الناسفة والقناني المفخخة استهدفت منازل المدنيين بعد تهديدهم بمبالغ مالية ضخمة لقاء التخلي عنهم او قتلهم مدعين انتماءهم لعصابات داعش).وأوضح رزيج أن (العصابة تعتمد على أجهزة الموبايل وشبكة التواصل الاجتماعي لرصد ضحاياهم). مبيناً أن (القوات الأمنية عثرت على عبوات ناسفة ومواد مفخخة في حوزة المعتقلين). ولفت إلى أن (عملية اعتقال العصابة تمت من خلال متابعة قوة أمنية لأفراد العصابة التي كانت تروم استلام مبلغ مالي من احد الأشخاص بعد ابتزازه).