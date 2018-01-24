الأنواء تتوقّع إستمرار الأجواء المغبرّة والغائمة

هزة أرضية تضرب مدينة كلار دون خسائر

بغداد – تمارا عبدالرزاق

ضربت هزة ارضية مدينة كلار التابعة لمحافظة السليمانية بقوة بلغت 3.1 على مقياس ريختر. وقال المنبيء الجوي سيروان صالح التابع لمديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان امس ان (هزة أرضية ضربت مرتفعات سركل شمال المدينة الواقعة جنوب السليمانية) واضاف ان (قوة الهزة بلغت 3.1 على مقياس ريختر)، وأضاف صالح أن (عمق الهزة بلغ 12 كيلو مترا)، مؤكدا (عدم وقوع خسائر بشرية جراء الهزة)، واشار البيان الى ان (المدينة تعرضت خلال الفترة الماضية الى عدد من الهزات الارضية التي اسفرت في اغلبها عن خسائر مادية وتضرر بالمباني).فيما توقعت الهيئة أن يكون طقس اليومين المقبلين، غائما جزئياً وانخفاض في درجات الحرارة الى 3 درجات مئوية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار الاجواء المغبرة اليوم الخميس ففي المنطقة الوسطى سيكون الطقس بين غائم جزئي وأحياناً غائماً، وفي الشمالية، غائماً جزئياً وأحياناً غائماً يتحول خلال الليل الى صحو، وفي الجنوبية بين غائم جزئي وأحياناً غائماً)، واضاف ان (درجات الحرارة ستنخفض قليلا عن اليوم السابق فالعظمى في بغداد 17 مئوية والصغرى 3مئوية وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات وفي الغبار والمطر 5-7كيلو مترات).

غائم جزئي

واوضح البيان ان (طقس يوم غد الجمعة سيكون في الوسطى، غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، وفي الشمالية غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى غائم مصحوب بتساقط أمطار خلال الليل مع فرصة لحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي الجنوبية، بين غائم جزئي وأحياناً غائماً يتحول تدريجيا خلال الليل الى صحو، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق)، وتابع ان (طقس السبت المقبل، سيكون في الوسطى، بين صحو مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي الشمالية، غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة خاصة في أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية، صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق). فيما حذر منبئ جوي، من رياح وعواصف شديدة، تضرب محافظات ومدنا في العراق.وقال المنبئ الجوي صادق عطية في بيان سابق ان (على سكنة عدد من المدن الانتباه الى نشاط كبير في سرعة الرياح و من المتوقع ان تصل سرعة هبات الرياح الى 70 كيلو مترا في الساعة مما يتسبب في تصاعد الغبار)، واضاف ان (الرياح ستضرب محافظة واسط، وشرق وشمال محافظة الديوانية وشمال محافظة ميسان، ومحافظة ديالى عدا شمالها وشرق العاصمة بغداد، وغرب وشمال غرب الانبار وقضاء الرطبة والطريق الدولي وانتهاءً بالقائم). وعلى صعيد اخر ضرب زلزال بقوة 7.9 درجة على مقياس ريختر خليج ألاسكا، مما ينذر بإمكانية حدوث موجة تسونامي في الساحل الغربي لامريكا الشمالية. وقال بيان امس ان (صفارات الإنذار دوت في جزيرة كودياك التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 6 آلاف شخص، وهي أقرب المناطق المأهولة إلى مركز الزلزال)، واضاف ان (المراصد الزلزالية حذرت السكان المحليين من تسونامي حقيقي وليس تدريبيا، وأهابت بالجميع الفرار من الأماكن المغلقة واللجوء إلى المرتفعات).