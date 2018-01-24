هل يملك أشقاؤنا الكرد الحق في تقرير المصير ؟ 1-2 – حكمت شبّر

أخذ الكثير من الأصدقاء والأخوان العرب في الأونة الأخيرة يشككون ويصرخون ويؤججون الخلافات ويصعدون العداء ضد الأشقاء الكرد ، وبعد الأعلان عن الأستفتاء بحقهم في تقرير المصير بأعتراف الجميع أن الأعلان عن الأستفتاء بقيام دولة كردية لم يأتي في الوقت الصحيح ، ولم يجد أذناً صاغية من دول الأقليم ودول العالم كافة ، كما وقفت الحكومة المركزية ضد هذا الأعلان . ونرى أن هذا الأعلان – عن الحق بأقامة دولة كردية – فشل فشلاً ذريعاً فلم يجد مناصراً في داخل العراق ودول الأقليم والعالم . لكن هل يعني ذلك أن حق الكرد بتقرير المصير أنتهى وأصبح من الماضي ولايجوزالعودة أليه في المستقبل. أرى أن ذلك الأمر يخالف مبادئ القانون الدولي ، وألغاء الأستعمار بموجب الحق المعلن في ميثاق الأمم المتحدة ، والذي حازت بموجبه العشرات من الدول على أستقلالها وبضمنهم بعض الدول العربية . فلا يمكن أسقاط هذا المبدأ المهم في العلاقات الدولية لفشل الأعلان المذكور .

زمن بعيد

أنني وفي العودة إلى ماضي سنوات الزمن البعيد ، كنا مع أخوتنا الكرد نعيش مرحلة نضال مشترك ضد الأستعمار والحكم الرجعي وكنا نستغل المناسبات الثورية والأعياد القومية لنخرج سوية بمظاهرات ومهرجانات مشتركة كما حصل ويحصل في ذكرى عيد نوروز ، العيد القومي للكرد . وكانت أحتفالاتنا في خمسينيات القرن العشرين محركاً مهماً في تصاعد نضالنا المشترك وكنا نحفظ نشيد نوروز نحن العرب وننشده سوية مع أخوتنا الأكراد . ولحبي وحبنا جميعاً لأخوتنا الكرد وتعزيزاً وتمجيداً لهذا العيد كتبت قصيدة عنوانها – نوروز – وضمنتها بيتاً من هذا النشيد باللغة الكردية :

نــورزاً يا عـيـداً يعشعش في دمـي

ويزيدنــي حبـاً لأجمل عالم

أمروجي سالي تازة نوروز ها توا

ولسوف أبقى داعياً للكرد كل

المواسم

نوروز يا نور الربيع وبهجة الأيام يا عشقاً لشعب حالم

كنا شباباً جامحاً غنىّ بأروع ملحــم

للكرد أخوان لنا يزهون رغم المأتــم

قد كان كاوة رمـــز أعظم ثـــورة ضــد الطغــــاة لكـــل حـــــرٍ ضيغـــم

نوروز يا صفوة الحياة جميلها عطــراً يفــــوح بعالــــم المترنــم

وجاء في الدستور المؤقت لثورة تموز 1958 أن العراق شراكة بين العرب والأكراد . فهل أنفضت هذه الشراكة ؟ كلا بالرغم من سعي الحكام الفاشست في العراق ومحاولاتهم محق وتدمير الشعب الكردي طيلة سنوات كثيرة ، إلا أننا كنا مع الكرد في صراعهم ضد الحكام الفاشست ، وأتذكر أننا خرجنا عشرات الألاف نتظاهر في بغداد وبقية المدن مطالبين بأحلال السلم في كردستان ، حين أنحرف عبد الكريم قاسم وأعلن عداءه الصريح للكرد واليسار . وكان هذا الربط بين الكرد واليسار هو حقيقة الصراع بين الحكم والجماهير العربية والكردية وراح ضحية هذه المظاهرات المئات من الشيوعيين وأصدقائهم بعد أنقلاب 8 شباط 1963 فقد تمت تصفيتهم داخل السجون من قبل الحكام الفاشست .

هذه السنوات الطويلة من الألفة والمحبة والنضال المشترك بيننا والكرد هل تذهب سدىً ؟ ونعود كما يريد الحكام الشوفينيون تفرقتنا . لا أعتقد أن تلك الأواصر من المحبة التي نمت وتصاعدت عبر سنين طويلة تنتهي بسبب الخلافات السياسية بين المركز والأقليم ، ولعل من دواعي ألمي وأسفي أن أرى هذا التصعيد في الأحقاد والخلافات في وسائل الأعلام المختلفة ، والتي لا تعبّر عن حقيقة مشاعر العرب أو الكرد ووحدتهم في سبيل عراق مزدهر ومتطور ، يكون للعرب فيه كما للكرد لكي نعيش وفقاً لمبادئ المحبة وتطور علاقاتنا ، ونسمح لهم في تحقيق ما يرونه مهماً في تقرير مصيرهم وهذا ما كنا ندعو له طيلة عشرات السنين ، ولا زلنا ندعو لتحقيق هذا المبدأ لشعب شقيق تربطنا معه روابط الأخوّة والنضال المشترك وهذا حقٌ لا يمكن الطعن فيه أو التنازل عنه . كما سأشرح ذلك في الصفحات القادمة من هذا البحث يجرني الحديث عن القضية الكردية وما عانته هذه الأمة الممزقة منذ مؤتمر فرساي 1920 وثورة كمال أتاتورك وتنصل الحلفاء عن وعودهم بمنح الكرد حق تكوين دولتهم ، الى الحديث عن الأمة التي لاحقتها لعنات الأستعمار والأمم الجارة التي ألحقتها بدون أية أنسانية أو تقدير لمشاعر وعواطف القوميين الأكراد وحقهم في تكوين دولتهم . هذه الأمة التي يربو تعدادها على 40 مليون نسمة موزعة بين دول أربع ، العراق ، تركيا ، أيران ، سورية . في الوقت الذي تشكلت دولٌ عربية وأفريقية من أجزاء المليون وأعترف العالم بها وأقام معها العلاقات المختلفة إلا الكرد .

قلت عنهم في قصيدتي كردستان:

من عهد فرساي ما أنفكت تلاحقـها

أطمـاع قـومٍ أباحـوا أرضــها ســــلبا

تقاســـموها جزيـــراتٍ مبعثـــــــرةً

لـم يـــبق بينــهمُ أفّــــاك ما نهبـــــــا

مقطوعة النهد والأطراف شـــامخة

مرفوعة الرأس يعلو هامها الســحبا

ولا بد لي من الحديث عن شخصية هذه الأمة التي عانت وما زالت في تركيا وأيران

وسوريا ، ومكانها في القانون الدولي وما لحق بهامن أنتهاكات وعذابات وصلت حد جرائم الأبادة الجماعية ، وذلك بدون الأعتراف بحقوقها كشخص من أشخاص القانون الدولي .

لا بد لي كمثقف ومفكر عراقي أن أضع ضميري أمام عيني وأنا أبحث في عدالة القضية الكردية ، التي عايشت تطورها منذ خمسينيات القرن العشرين وكنت ومازلت مناصراً ومؤيداً لمنحها حق تقرير المصير وتكوين دولتها المستقلة ، التي تلبي مطالب شعبها في العيش بحرية وسلام .

موضوع البحث

تقتضي موضوعية البحث أن أذهب قليلاً إلى مدى قانونية ومطالبة الكرد بالأستقلال أو الأنضمام بأتحاد فدرالي مع الدول المقيمين فيها . ويستوجب ذلك الحديث عن شخصية الأمة الكردية المناضلة من أجل حريتها وأستقلالها وفقاً للقانون الدولي والمعاهدات الدولية . والتي أصبحت مجالاً للتحريض ضد الأخوة الكرد وأثارة النعرات الشوفينية وذلك منتهى الظلم والأبتعاد عن روح الأخوة التي جمعتنا عرباً وكرداً لعقوداً كثيرة .

لا يمكن لأحدٍ أن يجادل بوجود الأمة الكردية المتميزة عن الأمة العربية في العراق ، ولا يمكن أنكار وجودها وتأريخها وأمتلاكها لأراضيها المشتركة بين أقسامها الموزعة على الدول المجاورة للعراق .

تعرضّت الأمة الكردية إلى أبشع جرائم الأبادة من قبل النظام الفاشي في العراق .

وتعتبر تلك الجرائم أمتداداً لما أرتكبته حكومات العراق بمختلف مراحل تطوره السياسي الملكي ، الجمهوري ، عهد عبد الكريم قاسم ، نظام البعث في 1963 وفي 1968 وفي عهد الأخوين عارف عبد السلام وعبد الرحمن .

ولو دققنا النظر في سلوك الحكومات العراقية المتعاقبة أتجاه الشعب الكردي في الفترة السابقة من تأريخ العراق ، لوجدنا أبرز سمة لذلك السلوك هي القمع والأضطهاد والتشريد والحرمان من أبسط الحقوق الثقافية والأجتماعية والأقتصادية بل حتى الحرمان من الحق في الحياة .

ذروة القمع

وقد وصلت ذروة القمع حدتها في الثمانينات من القرن الماضي عندما توّجت الحكومة العراقية أعمالها الأجرامية بأبشع أبادة للشعب الكردي ، لم تشهد له البشرية مثيلاً . وقد تجسدت تلك الحملة في الأعمال الأجرامية التالية .

1- ألقاء القبض في ليلة ظلماء على أكثر من ثمانية آلاف فرد من البارزانيين سنة 1983 . والذين لايعرف مصيرهم لحد الآن .

2- إبادة أكثر من خمسة آلاف أمرأة وطفل وشيخ برئ بالأسلحة الكيمياوية والغازات السامة في مدينة حلبجة في 16 آذار 1988 وأعداد أخرى في باليسان ، ويهدينان ، وكرميان ومناطق أخرى من كردستان (1)

1- نظمت قصيدة معبرة عن عواطفي إزاء ضحايا حلبجة وهذه بعض أبياتها :

أيــــهٍ حلبجـــة والفـــؤاد مثقـل

بالحــزن والألــــم العميـــق يجـــلجل

تــــالله يا أم الشـــــــموخ مصابــــــنا

مـن جرحـــك الدامـــي لـــواء يحمــل

ليطـوف فـي كـل المدائـن صارخــاً ذكـــرى الشـهيد بكـل فــــجٍ مشـــــعل

يــا زهــو كردســـتان يا منكوبــــةً

مـاذا جـنـيـت لكــي يضيــــرك قاتــــل

يا من رسمت على الكهوف جدائل

ونمـت علــى ســفح الجــبال خمائـــل

يـا حلـــم كردســــــتان يا فتانـــــةً أيـن الــذي نصـبت لذكـــرك

محفــــل

صور الطفولة وهي تحتضن التراب

عيونـــها ترنــــو لحكــــــمٍ يعـــــــدل

3 – حملة همجية تجاوزت كل الحدود في الظلم والتعسف والوحشية فيما سمي بعمليات الأنفال ، التي راح ضحيتها أكثر من مائة وثمانون ألف كردي برئ من الشيوخ والنساء والأطفال .

4 – تدمير أكثر من 4500 قرية تمثل 90 بالمئة من ريف كردستان . هذا بالأضافة إلى ما تعرض له الكرد الفيليون من قتل وتشريد وأبعاد وأسقاط الجنسية عن عشرات الآلاف منهم ، ومصادرة أموالهم وتهجيرهم إلى أيران لقد أثبتت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة رجال عهد صدام البائد كافة الجرائم المنسوبة لرأس النظام ومعاونيه وأوضحت مقاصدهم مع سبق الأصرار في أرتكاب جرائم الأبادة الثابتة بحقهم وذلك عن طريق الأدلة الجرمية المتمثلة بتصريحاتهم خصوصاً رأس الدولة صدام حسين وعلي حسن المجيد ، والصور بالفديو والتي لا يمكن أنكارها . بل أن علي كيمياوي أعترف بمسؤليته المباشرة بأصدار الأوامر بأبادة الأبرياء من المواطنين الكرد .

يفصّل القانون الدولي الأنساني المتمثل بأتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 جميع جرائم الحرب المرتكبة في الحروب الدولية . كما أن ما ثبته البروتوكول الثاني لعام 1977 من حقائق مهمة تتعلق بالجرائم المرتكبة بحق عناصر الأمة المناضلة في سبيل أستقلالها وأعتبارها من جرائم الحرب المعاقب عليها .

تميزت أتفاقيات جنيف بتضمينها مادة واحدة في وصف الصراعات غير الدولية م . (3) والتي أشتملت على فئات من جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعوب المغلوبة على أمرها بالأحتلال :

1- القتل العمد

2- التعذيب أو المعاملة اللا أنسانية ، بما في ذلك البيولوجية التجارب الخاصة بعلم الحياة ، الأتفاقيات 1 – 4 وكذلك تعمد أحداث آلام أو أضرار أو معاناة شديدة بالسلامة البدنية أو الصحة .

3- الأستيلاء على الممتلكات أو تدميرها على نطاق واسع ، لا تبرره الضرورة العسكرية ، والذي يرتكب بطريقة غير مشروعة .

جاء في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من البروتوكول الثاني لعام 1977 ما يلي :

1- تطبق على الصراعات الداخلية ، والتي تكون فيها الجماعات المسلحة المنشقة تحت قيادة مسؤولةٍ لديها السيطرة على جزءٍ من الأقليم الوطني لكي تنجز عمليات عسكرية مخططة ومنظمة .

2- لديها القدرة على أستبعاد صراعات داخلية عديدة ، والتي تحتل فيها الجماعات المسلحة المنشقة مناطق هامة ، والتي تستطيع أن تمارس حرب عصابات بصورة منقطعة على نطاق واسع .(1)

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1- أنظر . أ . د محمود بسيوني ، مدخل لدراسة القانون الدولي الأنساني . بغداد 2005

ص 102 – 103

نرى مما تقدم من هذا العرض ، أن الأمة المناضلة تحضى بحماية القانون الدولي الأنساني كأحد الشخوص التي يخاطبها القانون المذكور ، شأنها في ذلك شأن الدول الأشخاص الأساسية في القانون الدولي .

حق نابع

لكن بعض الكّتاب المنحازين إلى الجانب الأستعماري يشكك بهذا الحق النابع من مبدأ حق تقرير المصير .(1)

أن الأمة الكردية التي يتجاوز تعدادها الأربعون مليونا نسمة والمقسمة بين عدة دول بالقسر ، وبالأملاء من قبل الدول الأستعمارية . تتمتع هذه الأمة بكافة الحقوق القومية وفي مقدمتها أقامة دولتها الموحدة ، بالأستناد إلى قواعد حق تقرير المصير. ويرى العديد من الكّتاب أن الأمة المناضلة في سبيل أستقلالها تتمتع بعناصر الشخصية الدولية .

جاء في مؤلف مجموعة من الكتاب السوفيت ما يلي :

أن الأمة من خلال نضالها في سبيل الأستقلال وبالأستناد إلى مبدأ تقرير المصير ، تتصرف كطرف مستقل في العلاقات الدولية وكشخص من أشخاص القانون الدولي(2)

1- أنظر هورويتز مقدمة في القانون الدولي العام – المفاهيم الجديدة في النظرية والتطبيق – هيح ص 323 – لغة أنكليزية.

2- أنظر . الشخصية القانونية في القانون الدولي العام . مجموعة من الكّتاب السوفيت ، موسكو 1971 ص 54 لغة روسية

ويرى الأستاذ الروسي أوشاكوف بأن الأمم المناضلة تدخل طرفاً في العلاقات القانونية المحددة . ولذلك فهي تعتبر من ضمن أشخاص القانون الدولي .(1)

كما يرى الأستاذ تونكين أن الأمة المناضلة من أجل تكوين دولتها المستقلة هي شخص القانون الدولي العام ، حيث أنها لم تستطع أن تكوّن دولتها المستقلة بسبب المقاومة التي تلقاها من قبل الدول الأستعمارية ولكنها في طريقها إلى ذلك . 2

أن المعيار الموضوعي الصحيح للشخص في القانون الدولي يتمثل في القدرة على التصرف بشكل مستقل على النطاق الدولي . كما ويتمثل في قدرته على التنفيذ المستقل لقواعد القانون الدولي ، التي تحدد حقوق وألتزامات أطراف العلاقة القانونية الدولية .

ونرى بأن تمتع الشعوب المناضلة في سبيل أستقلالها تملك الحق في الدخول كطرف في العلاقات الدولية ، وهي ليست فكرة من أفكار هذا أو ذاك من فقهاء القانون الدولي ، بل هي حقيقة

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1- أنظر . أوشاكوف . القانون الدولي المعاصر ، الكتاب السنوي السوفيتي 1964- 1965. موسكو 1966 ص 63 . لغة روسية .

2- تونكين . أساس القانون الدولي المعاصر ، موسكو 1966 ص 177 . لغة روسية

ويعتبر أستاذنا بوبروف أن الأمم والشعوب أشخاصاً كامنة في القانون الدولي ، ويضيف بأن الأمة والشعب المناضل من أجل التحرر ، يجب أن ينظر إليه من خلال عملية كفاحه من التبعية الأجنبية لشخص واقعي في القانون الدولي .

بوبروف . القانون الدولي المعاصر ، لينيغراد 1962 ص 96 لغة روسية

تتجسد في قدرة شعوب المستعمرات على تنفيذ حقها في تقرير مصيرها وذلك باللجوء إلى نضال تحرري .

ولابد لنا من الأشارة إلى حقيقة مهمة وهي أن الأمة المناضلة عبارة عن شخصية مستقلة في القانون الدولي بغض النظر عن الأعتراف بذلك من قبل بعض الدول . كما أن ملامح شخصيتها تختلف عن ملامح شخصية الدولة .

فالأمة المناضلة لا تتمتع فقط بحماية قواعد القانون الدولي ، بل تتمتع بالحقوق والألتزامات التي يكفلها هذا القانون ، وتقوم بالتعبير عن أرادتها بحرية . وما حصولها على أستقلالها بعد خوض نضال مرير سوى التعبير الحر عن رغبتها في الأستقلال .

جاءت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، قرار 1514 القاضي بمنح الأستقلال للمستعمرات ، وقرار 2705 الدورة 20 وقرار الدورة 27 وقرار 2327 الدورة 22 وقرار 2465 لتعترف بالنضال الشرعي التي تخوضه الشعوب المستعمرة . بينما أعتبرت عدوان الدول الأستعمارية ضدها عملاً غير شرعي . وهذا دليل ساطع على أعتبار لجوء الشعب المناضل للسلاح شرعياً . فقد أضطر لذلك وهو في حالة دفاع عن النفس . ويحضى أستخدام القوة من قبل الأمة المناضلة من أجل حريتها وأستقلالها بالصفة الدولية كما أقرت بذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

شعب مكافح

ولا بد للشعب المكافح والأمة المناضلة من أجل الأستقلال أن يكون منضماً ولكي يعّبر بذلك عن رأيه وأرادته . وفكرة التنظيم السياسي هي القاسم المشترك بين الأمة المناضلة والدولة .

فالأمة المناضلة تجد تنظيماتها في هيئات التحرير كما نرى ذلك في جبهة النضال القومي ، الحكومة المؤقتة ، جيش التحرير.

وكما في حالة الثورة الكردية يتجسد في جيش البيشمركة بقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، الذي قاد نضال الشعب الكردي في كردستان العراق منذ الأربعينيات حتى أواسط السبعينيات 1975 من القرن الماضي . حيث نشأ حزب الأتحاد الوطني الكردستاني . فأندمج الحزبان سوية في قيادة نضال الثورة الكردية حتى عام 1991 عام تكـوين أقليم كردستان.

أن الهيئات المذكورة أعلاه تقوم بوظائف داخلية وخارجية محددة تدور في نطاق تحقيق الأستقلال ، والأنتقال إلى مرحلة جديدة ، بينما نجد تنظيمات الدولة وهيئاتها أكثر تعقيداً وتنوعاً في أدائها لواجباتها المختلفة .

وتختلف الأمة عن الدولة في مسألة السيادة ، فالأمة تتمتع بالسيادة القومية ، بينما تتمتع الدولة بالسيادة السياسية . لكن هناك أوجه شبه بين شخصية الأمة وشخصية الدولة من الناحية القانونية والدولية وتتمثل فيما يلي :

1- أن وجود الدولة كشخص في القانون الدولي ووجود الأمة كذلك لا يحتاج إلى أعتراف من قبل الدول الأخرى . فوجود الأمة مستقل عن أرادة أي دولة في المجتمع الدولي .

2- أن شخصية الأمة كشخصية الدولة تمتد إلى جميع حقول النشاط المختلفة الداخلية والخارجية .

3- أن شخصية الأمة محمية ومؤمنة عن طريق قواعد القانون الدولي شأنها في ذلك شأن الدولة .

4- عدم التدخل في شؤون الأمة الداخلية ، وكذا الحال بالنسبة للدولة . وتملك الأمة المناضلة من أجل أستقلالها حقوقاً مهمة نابعة من سيادتها القومية وهي :

أ- حقها في التعبير عن أرادتها بأي شكل ويضمن أستخدام القوة ضد الدولة المستعمرة

ب- حقها في الدفاع الشرعي والقانوني . وكذلك في الحصول على مساعدات الدول والأمم والمنظمات الدولية . كما ورد ذلك في نظام الحماية المطبق في قرار مجلس الأمن المرقم688 وفقاً للفصل السابع ، والمتمثل في تقديم العون والملاذ الآمن للكرد في شمال العراق ، وسوف يأتي تفصيل ذلك في الصفحات القادمة .

ت- حقها في المساهمة في أنشاء وتكوين قواعد القانون الدولي وفي التنفيذ المستقل لقواعد الـــــــقانون الدولي القائم .

تعبر الأمم الخاضعة للأستعمار أو الأحتلال عن نفسها بوسائل مختلفة . وذلك عن طريق النضال السلمي والثوري للجماهير ، وهو شرط لا غى عنه للوصول إلى الأستقلال وتحقيق أرادتها في الحرية أو أي شكل من أشكال النضال السياسي . ويتمثل كفاحها بالشرعية وفقاً لما جاء في أتفاقيات جنيف وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

تتمتع الأمم المناضلة في سبيل حريتها بحق الدفاع والحصول على مساعدة الدول والأمم والمنظمات الدولية ، وقد وجد هذا الحق مكاناً له في الوثائق والمعاهدات التالية المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة وهي :

أعلان حقوق الأنسان ، أتفاقية تحريم الأبادة الجماعية ، أعلان إلغاء الأستعمار ، أعلان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وأحترام أستقلال وسيادة الدول ، أتفاقية ألغاء كافة أشكال التمييز العنصري ، مواثيق حقوق الأنسان ، أعلان المبادئ الأنسانية الأساسية في جميع النزاعـات المسلحة ، بروتوكولات جنيف الصادرة عن المؤتمر الأنساني الدولي لعام 1977.