كلمات على ضفاف الحدث

يحدث غير ذلك – عبد الله عباس

لابد لمن يتابع الاحداث السياسية وسمع باسماء الشخصيات السياسية من المؤكد سمع باسم رئيس جنوب افريقيا الراحل (نيلسون مانديلا) الذي قضى 27 عاما في سجون النظام اقلية البيضاء وكان قد خصص النظام العنصري ضابطا في السجن مهمته تعذيب (مانديلا) دارت الايام وظهر رجل باسم ( دي كليرك ) اخر رئيس جمهورية الاقلية البيض العنصرين صمم ان يعالج وضع الحكم غير العادل في ذلك البلد وتوجه الى العمل لاطلاق الحرية لاكثرية سكان البلد الاصليين وهم من السود ليشاركوا في العمل السياسي والانتخابات وسمح بنشاط احزابهم ومن نتائج ذلك التغيير تم اطلاق سراح (مانديلا) من السجن وهو كان زعيم حزب المؤتمر الوطني الذي كان يقود النضال اكثرية السود وفي اول انتخاب حر فاز حزبه بالاكثرية معلنا بذلك انتهاء الحكم العنصري الاقلية البيض في جنوب افريقيا واصبح (مانديلا) اول رئيس جمهورية للسكان الاصليين ‘ في العام الاول لرئاسته سمع ان الضابط الذي كان مسؤولا عن تعذيبه يهيء للاحتفال بعيد ميلاده ‘ فكان وهو في بيته محتفلا بتلك المناسبة فاجأه (مانديلا) بحضور الاحتفال ومعه باقة ورد وقدمها للضابط وهنأه بكل لطف ….!

بهذه الخطوة بدأ مانديلا حكمه معلنا لكل شعب جنوب افريقيا ان نصرهم في الانتخابات لايعني التوجه الى الحقد بهدف الانتقام وسحل وتعذيب الاقلية البيض بل ان نصرهم هو اعلان لبدء الحرية المسؤولة من اجل البناء بجهد الجميع .

هذا ماحدث هناك .. ولكن في مكان اخر هنا او في اكثر من مكان اخر هناك اناس يحدث لهم بغفلة من التاريخ وخارج كل معاني الحرية والبناء لايصبحون رئيس دولة كما حدث لمانديلا بل فقط يصلون الى موقع يمكن لهم بعض السلطات والقوة من خلال تلك السلطة تراهم اول عمل يقومون به هو البحث في الدفاتر القديمة بدءا من اول مدرسة درس فيها او اول محلة عاش فيها طفولته لمعرفة من ضربه وهو تلميذ في المدرسة او من ضربه عند حدوث مشاكسات طفولية لياتي به وينتقم منه وهو في موقع المسؤولية …..!! والغريب في سلوك هذا المسؤول تراه في ( بلده ) يقدم نفسه امام الناس ( شخصا مؤدبا) يتحدث عن حرية الاختيار ويدعو لبناء مجتمع وحكم مدني وحرية الفرد ونشر قبول الاخر ….

هكذا هي الدنيا يحدث ذلك هناك …. ويحدث هنا

{ واخيراً قال مانديلا : ليس حراً من يهان أمامه إنسان ولايشعر بإهانة.

{ وقال مارك توين / كي تنجح في الحياة ‘ فأنت تحتاج إلى أمرين : التجاهل والثقة ..