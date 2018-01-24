ضمير الإنتخابات – احمد عبد الصاحب

من كان ضميره نائماً خلال السنوات الماضية ، عليه ايقاظه اليوم ، فنحن بحاجة الى صحوة ضمير جماعية تلملم اطراف توجهاتنا غير الواعية ونحن نقترب من موعد الانتخابات التي ستجرى في الثاني عشر من شهر ايار المقبل ، وهي بمثابة موت مستمر ينسجم مع السنوات الماضية او حياة جديدة اخترناها نحن ، فلا مفر لاحد منا عندما يدهم الخطر عراقنا ، عندها لا تنفع صرخات الاستغاثة او صيحات الندم لأن الوطن قد بات في عداد الماضي ، وقد جرفه الطوفان الى اماكن اخرى خارج حدوده .

من اصعب الاشياء واكثرها خوفاً على مستقبل الوطن والمواطن ، هي ترك الاوضاع تسير وحبلها على الغارب ، اي لا نتدخل في توجيه دفة الاشياء بالاتجاه الذي نريد ، اننا قادرون على ذلك من خلال تحديد اصواتنا في الانتخابات ، فهي الوحيدة التي تمنحنا القدرة على التحكم بمقدرات المستقبل ، وايقاف زحف ما هو مخفي والذي ينذر بما يفوق التوقعات والتصورات .

عيبنا خلال السنوات الماضية اننا افتقدنا العمل بنظرية تسمية الاشياء بمسمياتها وتركنا الاقدار هي من تختار هذه الاسماء التي لا يستحقها حاملوها ، حتى ان بعض الاشياء تبدلت اسماؤها وتغيرت مفاهيمها وحدودها ومهماتها ، فصار الابيض اسود والجبل فاراً والقزم عملاقاً .

من هنا اقول اننا لا نريد الوصول الى معجزات كبيرة ، بل نتطلع الى اطلاق اسماء صحيحة او بالاحرى اختيار اسماء جديدة غير المألوفة في حياتنا قادرة على حمل مسؤولية ذلك الاسم والتعبــــــير عن مكنوناته .

اعود الى بداية الموضوع فاجزم ان الوطنية او حب الوطن هي جزء اساس من فعل انساني يرتبط بشكل مباشر بالضمير، ومن حقنا ان نطلق على من يحب الخير لاهله وشعبه بانه يمتلك ضميراً وطنياً ، الا اولئك الذين يعرفون ان ضمائرهم تملي عليهم فعل شي ايجابي بما يفرضه الحس والوعي الانساني لكنهم يغلقون ابواب عقولهم وضمائرهم ويرتمون باحضان العمالة والانــــــــوية الفردية ، فيغادرون الضمير الوطني نحو المصلحة الشخصية ويرهنون ضمائرهم في واقع خارج حدود البلاد ويغرقون في بحر ظلمات مذلة الاستجداء .

الضمير هو الحكم في استفتاء الحياة ، فكم من السياسيين فد استجاب لحكم الضمير الوطني؟

وكم منهم عرف قرار الحكم لكنه نقضه واستبدل ضميره باخر لا وطني ، وهو اليوم بلا ضمير لان من باع وطنه وترك شعبه تحت ظلم بنادق مجاميع الموت والارهاب لا يستحق ان يحمل اسم العراق ، وسيدفن مع ضميره الميت في مقابر ارض نتنة تبيع وتشتري عقولاً وضمائر مريضة .