كلام * كلام

حروب القرن العشرين – فيصل جاسم العايش

ثمة احصائيات تقرأها هنا أو هناك ، صادمة بشكل مخيف . المولعون بالاحصاءات والارقام يخلاجون علينا بين آونة واخرى بارقام عن حالة ما، إما تثير فينا الذعر والرعب ، وإما تمنحنا فرصة للأمل والتأمل .

لقد قرأت قبل أيام تقريراً صادماً نشرته المؤسسات التابعة للمنظمة الأممية يذكر فيه معدّوه ان عدد قتلى الحروب التي شهدها القرن العشرين تجاوز السبعين مليوناً من البشر .

أنا لا أعرف بالتحديد اين دارت هذه الحروب جميعاً منذ بدايات القرن العشرين ولكننا نعرف من خلال التاريخ حجم الدمار الهائل الذي خلفته الحربان العالميتان الاولى والثانية ، بإعتبارهما حربان شاركت فيها بلدان عديدة في العالم ضمن محاور ائتلافية ، مجموعة ضد مجموعة ، وسحق فيها هؤلاء الملايين من ابناء آدم ، فضلاً عن حروب اخرى وشتى تتوزع بين خرائط الكرة الارضية بين بلدان متجاورة في الاعم الاغلب مات فيها هي الاخرى ملايين من البشر خلال مائة عام .

الحروب لها صناعها ، ولها قادتها ولها ربابنتها ، ولها آلهتها البشرية ولها مصانعها ومعاملها التي تنتج اشكالاً شتى من اسلحة الدمار والقتل ونسف البيوت على رؤوس قاطنيها وهم في الاغلب مدنيون لا حول لهم ولا قوة ولكن الساسة هم الذين صنعوا هذه الحروب وجلبوا هذا البلاء وهذه الشرور الى مدنهم وقراهم وحقولهم ومزارعهم فأكلت الحرب أخضرهم ويابسهم وذهب ابناؤهم قسراً حطباً في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل ، ولم يعودوا فظّل ابناءهم يتامى 8ونساؤهم أرامل ، وامهاتهم ثكالى ، وآ باؤهم تغرورق عيونهم بالدموع الساخنة كلما عنّ لهم تذكر ابنائهم ، او شاهدوا أيتامهم وهم يكبرون ليكونوا حطباً لحروب اخرى قادمة .

انه رقم مهول ، أن تفقد البشرية في قرن واحد سبعين مليون إنسان لم يموتوا موتاً طبيعياً كالذي نعرفه ، ولكن الرصاص اخترق رؤوسهم وصدورهم والنار احرقت اجسادهم او أكلتهم الضباع والسباع في البراري التي داسوا رمالها وثلوجها سيراً على الاقدام خاصة في الحربين العالميتين الاولى والثانية .

هل انتهى الامر عند هذا الحد ؟. كلا . فها نحن في العقدين الاولين من القرن الحادي والعشرين ومازالت الحروب تأكل ابناءنا ، كأننا لم نتعظ من حروب القرن العشرين .