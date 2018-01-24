الناصرية تبحث تخطيط الموارد ألبشرية والطاقة المتجددة

الكهرباء تنصب محوّلات لتحسين الشبكة وفك الإختناقات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكدت وزارة الكهرباء تواصل الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر أعمالها بنصب المحولات لتحسين الشبكة الكهربائية وفك الاختناقات لإيصال التيار الكهربائي بانسيابية عالية وتقليل نسبة الأعطال الحاصلة عليها. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاعمال تضمنت استبدال محولتين سعة 400 كي. في. في المحلات 333, 317 في منطقة البنوك ضمن الرقعة الجغرافية لفرع الصدر الشمالي الى جانب استبدال 3 محولات مختلفة السعات في محلة 518 ضمن قطاع الصدر الشمالي فضلاً عن استبدال محولة سعة 630 كي في ضمن قطاع البلديات ).

وتابع البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء محافظة النجف التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الاوسط تواصل اعمالها بصيانة الشبكة والتي تضمنت نصب 3 محولات مختلفة السعات الى جانب نصب 32 عمود ضغط عالي وكذلك مد اسلاك وقابلوات مختلفة الاحجام), واضاف البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء بابل التابعة للمديرية العامة واصلت حملاتها لرفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية في عموم محافظة بابل اذ تم رفع 600 حالة تجاوز تم من خلالها مصادرة اسلاك مختلفة الانواع والاحجام, فضلاً عن رفع عدد من المقاييس الكهربائية للمشتركين المتجاوزين على الشبكة).

تصنيع معدات

فيما تمكنت الملاكات الهندسية والفنية في معمل تصنيع معدات المراجل التابع للشركة المذكورة من صيانة الوحدة التوليدية الثالثة في محطة كهرباء الدورة الحرارية.

وقال المدرس ان (اعمال الصيانة تضمنت أزالة مسخنة الهواء القديمة التالفة من داخل الوحدة الثالثة بعد تقطيعها الى أجزاء واخراجها على شكل مراحل الى جانب إزالة الرافدتين العلوية والسفلية للمسخنة وكذلك أجراء عملية الموازنة للمحور الرئيسي للمسخنة هلو شفت لوجود انحراف فيه من جراء احتراق مسخنة الهواء القديمة التالفة ونصب رافدتين جديدتين علوية وسفلية بدلاً من القديمة اضافة الى اجراء عملية ادخال الربع الأول من مسخنة الهواء الجديدة بعد ان تم تصنيعها في ورش المعمل وتقطيعها الى أربعة أجزاء).

كما نظم مركز تدريب كهرباء الناصرية التابع لدائرة التدريب والتطوير عدد من الدورات التطويرية والحتمية لمنتسبي مديريات الانتاج والنقل والتوزيع والمشـــــاريع المنطقة الجنوبية وتابع البيان ان (الدورة تضمنت محورين بشأن الدورات الادارية تخطيط الموارد ألبشرية الطاقة المتجددة والتي تهدف الى تعريف المتدربين بكيفية التخطيط للموارد البشرية في المنظمات العصرية ومفهوم التخطيط وأهدافه, الى جانب تحديد الاحتياجات والبيانات المطلوبة للتخطيط والخطوات العملية لإنجاحه، وكذلك بيان الطاقات المتجددة من خلال اعطاء مقدمة عامة عن الموضوع وأهمــــــيته وأنواع الطاقات المتمثلة بالطاقات الشمسية والكهرومائية).

واضاف ان (المحور الثاني تضمن الجانب الفني من الدورات نظام اسكاد منظومة الطاقة الكهربائية والتي تهدف الى التعريف بمنظومة سكادا والجدوى من استخدامها وأجزائها مع توضيح استقرارية المنظومة والاستخدام الاحتياطي والتطرق الى منظومة الطاقة الكهربائية من خلال شرح بعض الامور العامة في مجال الكهرباء ومبادئها وأساسياتها، فضلا عن مفهوم المحطة الثانوية وأجزائها وأنواعها بالإضافة الى الحديث عن التوليد والنقل والتوزيع حيث أسهمت الدائرة بشــــــــــكل مباشر في توفير الاجهزة والمعدات المختلفة ومن مناشئ عالمية تتناسب مع حجم التطور الحالي والذي أثمر بشكل كبير في تحقيق نتائج مثمرة في مختلف جوانب العمل الفني والاداري). واشار البيان الى ان (الــــــــوزارة نظمت عددا من الندوات التثقيفية في عدد من الكليات والمؤســـسات الرسمية لشرح مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص في عقود الخدمة والجباية).