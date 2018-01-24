البيطرة: تطابق النتائج المختبرية بأنفلونزا الطيور مع المرجعي العالمي

الزراعة تناقش طرق إستخدام الأسمدة الكيمياوية

بغداد – داليا احمد

ناقشت مديرية زراعة محافظة ديالى التابعة لوزارة الزراعة ضمن ندوة ارشادية ومشاهدة حقلية طرق الاستخدام الامثل للاسمدة الكيمياوية في العملية الزراعية، وبحضور عدد من الفلاحين والمزارعين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي.

وقال بيان للوزارة تلقته ( الزمان ) أمس انه (جرى خلال الندوة التي نظمت بالتعاون مع دائرة الارشاد والتدريب الزراعي والبرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق مناقشة عدد من المحاور منها الاستخدام الامثل للاسمدة الكيمياوية، والكميات المناسبة للمزروعات، وطرق اضافتها للوصول الى انتاجية جيدة، واهمية البحوث والدراسات العلمية الحديثة، ومقومات الوصول الى الاكتفاء الذاتي).

اجراء تدريب

واضاف ( كما تضمنت الندوة مشاهدة حقلية شملت اجراء تدريب عملي للفلاحين والمزارعين المشاركين حول طرق استخدام الاسمدة واضافتها للمحصول، والكمـيات المناسبة للاضافة، واهمية مكافحة الادغال والافات الزراعية).

ونظمت مديرية زراعة محافظة كربلاء دورة فلاحية بشأن مكافحة الأدغال الرفيعة والعريضة في حقول الحنطة في شعبة زراعة المركز وبحضورعدد من فلاحي ومزارعين ناحية الحر ضمن الرقعة الجغرافية لشعبة زراعة المركز.وتابع البيان ان (ةتطرق المشاركون إلى ضرورة تغييرالمرشات الخاصة بالمكافحة والتعريف بخطورة الأدغال وتأثيرهاعلى الحاصل والالتزام بمواعيد رش المبيد والجرعات المثبتة على العبوات وحث المزارعين على استلام المبيدات المجهزة من قبل المديرية المتمثلة بالشعب الزراعية ووصفها بأنها ذات جودة عالية).وناقشت مديرية زراعة محافظة المثنى و ضمن البرنامج الارشادي التدريبي اهمية خدمة البساتين و مكافحة خياس طلع النخيل و بالتنسيق مع قسم وقاية المزروعات في المديرية .

واوضح ان (الندوة تطرقت الى انواع المبيدات المستخدمة و الكمية و طريقة المكافحة بمشاركة عدد من اصحاب البساتين و المزارعين وتمت مناقشة اهم المشاكل التي يعاني منها اصحاب البساتين واثنى الحضور على عمليات المكافحة و توزيع المبيدات المجانية والخدمات الارشادية التي تقدمها المديرية), وتابع البيان ان ( دائرة الارشاد والتدريب الزراعي التابعة للوزارة نظمت عددا من الندوات الارشادية بشأن اهمية مكافحة افات الحنطة والوقاية منها في عدد من المحافظات، للموسم الزراعي الشتوي 2017-2018 وبحضور عدد من الفلاحين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي).

واضاف (وجرى خلال الندوات التي نظمت في محافظات الانبار، وكركوك، وديالى عرض ومناقشة عدد من المحاور منها الحث على انتخاب اصناف جديدة، والاهمية الاقتصادية لمحصول الحنطة، وانواع الحشرات والافات السائدة في المنطقة التي تصيب المحصول، والاستخدام الامن والامثل للمبيدات، والمكافحة المتكاملة وفوائدها الاقتصادية اضافة الى بحث اوقات المكافحة المناسبة، وكمية المبيد ونسبة تركيزه، والمبيدات المستخدمة لهذا العام، والعوامل المؤثرة على فعالية المبيد من درجة حرارة ورياح وامطار وعمر النبات ، والوقت المناسب لرش المبيدات).

ووجهت الوزارة ومن خلال دائرة الإرشــــاد والتدريب الزراعي بتنظيم الندوات التوعوية التي تسهم بزيادة معلومات وخبرات الفلاحين والمزارعين بغية زيادة المنتج المحلي ونجاح الموسم الزراعي وفقاً للخطة الشتوية الموضوعة في المحافظة).

وتابع ان ( المركز الإرشادي وبالتعاون مع مديرية الزراعة في محافظة كركوك عقدت ندوة تثقيفية عن مجال الأسلوب الأمثل لاستخدام الأسمدة بأنواعها والتي تأتي ضمن فعاليات البرنامج التوعوي الساند للخطة الزراعية وخاصة المناطق ضعيفة الإنتاج في المحافظة من اجل تحقيق زيادة بالمنتج المحلي .

وتهدف إلى توعوية الفلاحين والمزارعين بشأن ضرورة استخدام الأسمدة العضوية والتقليل من إضافة الأسمدة الكيماوية للأرضي المزروعة للحصول تركيز العناصر الغذائية المناسبة في المحصول ومنع التلوث البيئي ، وبلغ عدد الفلاحين المشاركين فيها 30 مزارعا وبحضور المختصين في المجال الزراعي).

مكافحة آفتين

أعلنت مديرية زراعة محافظة النجف عن الانتهاء من حملة مكافحة افتي حلم الغبار والحميرة على النخيل في بساتين المحافظة بالرش الارضي ، حيث شملت المكافحة معظم مناطق المحافظة . ومن جانب اخر اكدت تطابق نتائج فحوصات انفلونزا الطيور مع فحوصات المختبرات المرجعية العالمية.

واشار البيان الى ان (دائرة البيطرة اعلنت عن تطابق نتائج الفحوصات المختبرية بمرض أنفلونزا الطيور التي أرسلتها إلى المختبر المرجعي العالمي (ويبرج) في بريطانيا مع نتائج قسم المختبرات والبحوث البيطرية العراقية،حيث ان قسم المختبرات والبحوث البيطرية أرسلت عينات مرضية اخذت من احد الحقول المصابة في محافظة ديالى إلى المختبر المرجعي العالمي البريطـــاني (ويبرج) والمعتمد من قبل الاتحاد الأوربي ومنظمة الصحة الحيوانية العالمية كما أظهرت الفحوصات تطابق نتائج مختبرنا الوطني بنسبة 10 بالمئة مع نتائج المختبرات المرجعية العالمية حيث تم تأكيد الإصابة بمرض أنــفلونزا الطيور ، حيث دعت دائرة البيطرة إلى تطبيق إجراءات الحجر الصحي على مناطق البؤر المرضية والتأكيد على تعليماتها بخصوص تطبيق خطة الاحتـــواء والسيطرة على المرض، مع التأكيد على طمأنة المواطنين بعدم خــــطورة هذا الوباء على اعتبار إن العترة المرضية بطيئة الانتقال إلى الإنسان ولم تسجل أي حالة إصــابة بهذه العترة حتى ألان).