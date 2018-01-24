فاكهة المعابد – علي الندة الحسيني

بعيدا عن التشتت الفكري والانصياع لهوس الامم التي اعتادت على تقديس ابطالها وادمان نكهة الشاي بطعم الحروب وتلوين الجدران بصور القتلى وتكحيلها بكلمة شهيد بينما حلم الله كان هو السلام وفي وطني هناك سلام حقيقي ازلي يبدا من الفتحة الثالثة في مقبرة النجف الاشرف يدعى وادي السلام تلك الفتحة التي تمثل نهاية المقبرة القديمة لحين سقوط حكومة حزب البعث بينما امتدت مقابر وادي السلام الى اكثر من 12 فتحة وكل فتحة كان من الممكن لوعاش قتلاها لكانت مدنا وردية تضج بالمصانع والحدائق والمدارس والاطفال فاعمار قتلانا ما بين 17-25 غالبا والبقية تاتي

لم يكن الرسل اصلا وعلى امتداد اعمارهم دعاة حكم سماوي فلطالما صرخ الله (ومامحمد الا بشر مثلكم …)انهم ارضيون من ماء وتراب تماما مثلك ومثلي وكانوا ياكلون في الاسواق ويتوجون ويسافرون وينامون اذن هم بشر مثلنا يوحى اليهم

كانت اخلاق الرسل منذ ولادتهم تنم عن خلق رفيع وفكر انساني اسوة بالكثيرين من المبدعين الذي نعرفهم منذ نعومة اظفارهم فكما قيل في المثل (الديك الفصيح من البيضة يصيح) اذن المبدعون هم شريحة مميزة منذ الخلق الا ماندر ممن يدعونهم النوابغ وعلى هذا فسيرة الرسل دون استثناء كانت الاساس الاول الذي دفع الناس للالتفاف حولهم ولم يكن اصلا هدف الرسل الوصول بالشعوب الى اعتاب السماء بل انصب اهتمامهم ككل المصلحين على ترويض الشعوب المستعبدة تحت شعار (اعط للمواطن كل حقوقه سيعرف ربه).

لذا فاللبنة الاولى في دعوات الرسل ليست السماء بل الانسان وتغيير الواقع نحو ارقى مستوى انساني وعلى هذا فلم تجد نبيا الا وله مهنه كي يقتدى به ولقد حملوا رسالة مفادها (ان الانسان حلم الله)وان الدين في حقيقته ثورة اصلاح …

ثورة على النظم السياسية فقط واعطاء الانسان حريته باختيار حياته كما لخصها الامام الثائر الحسين ابن علي (ماخرجت الا في طلب اصلاح امة جدي )ولم يقل دين جدي فهو يعرف ان صلاح النظم السياسية يقود الى اصلاح الدين وان اكبر المنزلقات يكمن في الحكومات الاستهتارية التي تبتز الشعوب بمسميات شتى

فموسى لم تكن دعوته بدءا الا الى تحرير بني اسرائيل من قيود فرعون ودعوة المسيح كانت ضد الفكر الانتهازي للمعابد وفكرة محمد خاتم الرسل انصبت على تحرير العبيد وتحرير المراة من براثن الشيخ والقبيلة وانشاء قانون عادل لا يفرق بين العبد ومولاه

ركز النبي محمد على قريش وكبار الشيوخ فقط مع ان الجزيرة العربية كانت وقتها تحتوي اكثر من 300 دين فمسالة الارباب والاديان لم تثير فكر النبي المحرر كانت فكرته تدور حول تهديم الاوثان وقتل الروح الوثنية عند العرب قاطبة

فشيخ القبيلة مخول بالاغتصاب وبالبيع والقتل والصلب والابتزاز بينما على القبيلة جمعاء ان تدلي بولاءاتها لرموزها

لقد عرف كل الاقوام ان ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد كانوا رسلا قبيل مناصرتهم من قبل الروح القدس فابراهيم هز عروش نمرود وهو لم يزل فتى يافعا وموسى نصر العبيد وعيسى احب الفقراء ومحمد صاحب العبيد في مكة فكل دعواتهم كانت لهز قواعد الاستكبار العالمي في زمانهم

لقد كانوا ثوارا احرارا وغالبا ما تعتمد ثورات التغيير على الطبقات المسحوقة لانها صاحبة الحق الشرعي في الحياة وكذلك لاتخشى من ضياع شيء اضف الى ذلك فانها لاتحتاج سوى لقائد حر للانقلاب على اوكار الاستكبار

السنوات التي امضاها النبي في مكة كانت اساس الاسلام الحق فلم يتطرق لفقه ولم يدعو لتاسيس مذاهب اوطوائف اوحروب اودولة كان يدور حول فكرة(حرية الانسان)واسوة بكل الثوار في العالم الصقت به شتى التهم وتم محاصرته والتنكيل باصحابه وتشويه سمعتهم فالمرحلة الاولى للاسلام كانت تنص على شحن الهمم وتهيئة امة قادرة على الوقوف بوجه وثنية قريش وعلى هذا فهجرة النبي كانت نفيا شرعيا من قبل الحاكم الشرعي للامة كما تم تهجير ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد فالفكرة واحدة مع تباين النمط الانتهازي للحاكم

اعقب هجرة النبي الى المدينة حروب سميت ظلما (بالغزوات)وماهي الا سبل للدفاع عن الهوية فما تقدم النبي مترا واحدا باتجاه اي قبيلة بل هم من جيشوا الجيوش لتهديم قلعة الثوار الذين التحقوا بالنبي هكذا هو الحق فلانبي يؤمن بالحرب بل الاجمل والاغرب هو انه لاتوجد اية في القران تؤكد ان النبي اواي نبي سيهدينا الى الله ابدا بل ورد(يهديكم صراطا قويما) او (اهدنا الصراط المستقيم) او (ياقوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون) فرسالة الرسل ليست الى الله فالله موجود قبل محمد وعيسى وموسى وابراهيم بل تنحصر في الهداية الى قانون يرفع من شان الانسان حيثما كان وهذا الهدف لا يتوافق مع الحكام وانصارهم بكل مكان من الكهنة وحتى ان المذاهب ليس سوى احزاب تعنى باستعباد الشعوب فالله واحد كمان ان الله ذكر الفقه في القران مرة واحدة (منهم فئة ليتفقهوا في دين الله ) بينما ذكر (اعملوا) لـ360 مرة. وما اعنيه نريد نبيا يدعو للقانون الذي لات يفرق بين من يعبد ابليس وبين من يعبد الانسان نريد اماما يخطط لا شباع الشعوب وهو فقيه مثل علي الذي اسس لبساتين لا حصر لها واسس مصانع نسيج ومراعي ونريد اماما مثل الحسين لا يدعوا الى الفقه بل الى الاصلاح السياسي نريد اوطانا لا يحكمها الكهنة والسياسيين ولا تعلو المباديء على القانون ويقيـــــــنا هذا ما ستعرفه الاجيال القادمة التي ستسخر من ارثـــــــنا نحن حين نموت وستفهم الاجيال الـــــــــقادمة اننا كنا ولا جيال سبقتنا كنا مستدرجون نموت ليحيا الانتهازيون والكهنة والقادة والابطال