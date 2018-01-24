أمانة بغداد تشرع بإفتتاح شوارع في البلديات والكسرة

الإسكان ينفّذ حملات خدمية في الجانب الأيسر من الموصل

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة عن المباشرة بتنفيذ اعمال حملات واسعة لتأهيل وتنظيف الجزرات الوسطية في الجانب الايسر من مدينة الموصل. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الملاكات الفنية والخدمية العاملة في مديرية بلدية الموصل شعبة الحدائق والغابات التابعة لمديرية البلديات العامة احد تشكيلات الوزارة تنفذ حملات جديدة واسعة لاعادة تاهيل الجزرات الوسطية في احياء متفرقة في الجانب الايسر للمدينة), وبين ان (الاعمال شملت تاهيل جزرات حي البكر والنور وتأهيل الجزرات الوسطية امتداداً من منطقة القصور حتى نهاية حي العربي)، مشيراً الى ان (الحملات شملت ايضاً معالجة التكسرات والحفريات في شوراع عدة في ايمن الموصل حيث تمت معالجة التكسرات والحفريات في منطقة العكيدات قرب فندق الرافدين وصيانة وتبليط طرق في منطقة المحطة بعد ان تعرضت هذه الطرق الى تدمير جزئي بسبب العمليات العسكرية والارهابية), وتابع البيان ان (الوزارة باشرت بتنفيذ حملات خدمية كبرى لإعادة الحياة في قضاء بيجي التابع لمحافظة صلاح الدين وبمشاركة عدد كبير من الآليات التخصصية باشرت بتفيذ حملات خدمية واسعة تضمنت رفع السواتر الترابية والأنقاض والنفايات وتنظيف الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية بقضاء بيجي للإسراع في عودة النازحين إلى مناطق سكناهم), واضاف البيان ان (المركز الوطني للمختبرات الانشائية وبالتنسيق مع شركة اشور العامة التابعين للوزارة تم انجاز الفحص الموقعي للاصباغ الحرارية ثرمو بلاستك لمشروع صيانة طريق خانقين – نفط خانة بموجب متطلبات المواصفات العامة للطرق والجسور المعتمدة), واوضح ان (الفرق الميدانية في شعبة الطرق التابعة الى مختبر بغداد المركزي انجزت فحص الاستضاءة الانعكاسية للاصباغ المنفذة للخط المستمر في الجانب الايمن والايسر فضلاً عن الخطوط المتقطعة الوسطية بمعدل 60 نموذجاً بما يتلاءم مع التجدد المتواصل وفق اخر التحديثات في مجال تلك الفحوصات).

حركة سير

الى ذلك تشرع امانة بغداد بأعادة افتتاح شارع الزهور بمنطقة البلديات أمام حركة السير والمرور بعد إغلاقه لمدة 14 عاما على خلفية تفجير مبنى الامم المتحدة. وقال بيان للامانة امس ان (ألامينة ذكرى علوش أطلعت خلال زيارتها للشارع على اعمال التأهيل التي تنفذها دائرة البلدية تمهيداً لفتح الشارع امام حركة السير والمرور بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد), مشيرا الى ان (الدائرة نفذت حملة لتأهيل الجزء المغلق من الشارع للمقطع الممتد من ساحة حمورابي الى الأمن العامة بطول 750 متراً لخدمة مراجعي مرضى مستشفيي ابن القف و الامراض السرطانية), واضاف ان (أعمال التأهيل شملت صيانة الحفر والمطبات واكسائها بالاسفلت وصيانة الأرصفة ورصفها بالحجر وتأهيل منافذ الماء بالاضافة الى تأهيل خطوط الصرف وزراعة الارصفة الوسطية للشارع). وبشأن اخر اتفقت الامانة مع شركة المانية لصيانة مجسر محمد القاسم للمرور السريع. وتابع البيان ان (الشركة استعرضت أهم الاعمال التي انجزتها والطرق الحديثة التي ستستعملها لصيانة الطريق ولاسيما انها متخصصة بمساند الارتكاز التي تمتلك فروعا في أوروبا وافريقيا وآسيا وامريكا بالاضافة الى مشاركتها في بناء أغلب الجسور في العالم منها جسر خليفة الرابط بين السعودية والبحرين وجسور أخرى في فرنسا والبرازيل وتركيا وألمانيا وبريطانيا واليابان والصين وعدد آخر من الدول), واوضح ان (عمل الشركة سيكون بنصب مساند الارتكاز وصيانة الوسائد الخاصة بالمجسر التي تعرضت للزحف بسبب انتهاء عمرها الافتراضي والعوامل البيئية). ويذكر ان الامانة قررت اجراء حملة لتأهيل وصيانة عدد من الانفاق المرورية بجانب الكرخ تمهيداً لفتحها بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد. وقال بيان سابق تلقته (الزمان) أن (علوش وجهت باجراء حملة لتأهيل وصيانة 5 أنفاق مرورية بجانب الكرخ تمهيداً لفتحها بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد), واضاف ان (علوش وجهت الملاك المتقدم في دائرة بلدية المنصور خلال جولة ميدانية بإجراء حملات تأهيل وصيانة للأنفاق الموجودة في شارعي صلاح الدين والشيخ ضاري لإعادة فتحها امام حركة السيارات في اقرب وقت بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لتخفيف الزحامات المرورية في تلك المناطق), واوضح البيان ان (علوش وجهت ايضا برفع الكتل الكونكريتية من امام مستشفى اليرموك وإعادة تأهيل الشريط الزراعي في الجزرة الوسطية على وفق تصاميم حديثة بالإعتماد على الجهود الذاتية للدائرة البلدية).

فتح شوارع

واعلنت الامانة عن فتح أربعة شوارع مغلقة منذ 12 عاماً بمنطقة الكسرة ضمن قاطع بلدية الأعظمية بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد.وتابع البيان ان (دائرة بلدية الاعظمية قامت بفتح شوارع 39 وقاعة الرباط والجوازات بمنطقة الكسرة وشارع 6 بحي نجيب باشا لفك الاختناقات المرورية وخدمة طلبة كلية الادارة والاقتصاد وموظفي الدوائر الحكومية ومراجعي المجمعات الطبية), واضاف ان (أعمال فتح تلك الشوارع رافقتها حملة شملت رفع الكتل الكونكريتية ونصب مطبات شوكية وازالة جميع التجاوزات الحاصلة على الأرصفة والأزقة الداخلية ضمن محلتي 302 و304 وتنظيف وغسل الشوارع وصيانة خطوط تصريف مياه الصرف الصحي ومشبكات الأمطار).