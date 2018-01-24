إنجاز 285 معاملة خاصة بإجازة المعين المتفّرغ للموظفين

العمل يناقش مع البنك الدولي تعديل قانون الحماية الإجتماعية

بغداد ــ داليـا أحمـد

ناقش وزير العمل والشوؤن الاجتماعية محمد شياع السوداني مع وفد من البنك الدولي تعديل قانون الحماية الاجتماعية لضمان وصول الاعانات الى مستحقيها الفعليين، فيما انجزت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة 285 معاملة خاصة بإجازة المعين المتفرغ للموظفين . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني بحث مع وفد من البنك برئاسة غسان الخوجة معالجة بعض فقرات قانون رقم 11 لسنة 2014 التي تحتاج الى تعديلات وفقا لمتغيرات المرحلة الحالية لتلافي حدوث اخطاء وضرورة مطابقتها مع مستوى خط الفقر بعد الانتهاء من اعداد ستراتيجية الحد من الفقر).

واوضح السوداني (امكانية اجراء تعديلات على القانون لمعالجة اي خلل او اضافة بعض الفقرات التي من شأنها ان تسهم في تحسين ملف الحماية الاجتماعية لمساعدة الاسر الفقيرة).

واوضح البيان ان (التعديلات يجب ان تراعي بعض الفئات التي لم يشملها القانون ومراجعتها مع الجهات الاخرى المعنية كوزارة التخطيط كونها شريكاً اساسياً مع الوزارة من خلال معيار خط الفقر)، مؤكدا (ضرورة التوصل لتفاهمات لادراجها ضمن التعديلات المقترحة ليتم رفعها الى الجهات المسؤولة لاقرارها ومن ثم العمل بها).

من جانبه قال الخوجة ان (البنك اجرى قراءة اولية للتعديلات المقترحة بغية انضاج المقترحات لتكون جاهزة لعرضها على الجهات المعنية والعمل بها بعد اقرارها من قبل الحكومة).

تفاهمات نهائية

لافتا الى ان (البنك سيعقد ورشة عمل الشهر المقبل للتوصل الى تفاهمات نهائية بشأن التعديلات)، واضاف ان (هناك دعماً اولياً للباحثين الاجتماعيين ، إذ سيعمل البنك على توفير 100 جهاز اي باد للباحثين فضلا عن 50 اخرى من قبل منظمة اليونيسيف لمساعدتهم في اكمال المسح الميداني للاسر)، مشيرا الى ان (الاجهزة سيتم ربطها بقاعدة البيانات ما يسهم في سرعة تحديث بيانات الاسر وتأشير المعلومات في الاستمارة الالكترونية). وانجزت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة 285معاملة خاصة بإجازة المعين المتفرغ للموظفين . وقال رئيس الهيئة أصغر عبد الرزاق الموسوي ان ان (ملاكات قسم القانونية وبالتعاون مع قسم المعين المتفرغ ودائرة التأهيل الطبي تمكنت وبجهود استثنائية من انجاز اكثر من 285 اجازة تفرغ وظيفي). مبينا ان (المادة 19/1 من القانون رقم 38 لسنة 2013 اعطت الحق للموظف الذي يتقاضى راتبا من الدولة بالحصول على اجازة تفرغ براتب اسمي مع المخصصات الثابتة لإعانة الشخص من ذوي الاعاقة الذي يعجز عن تلبية احتياجاته ويحتاج الى من يلازمه بشكل مستمر لمدة سنة قابلة للتجديد) .موضحا ان (هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة الخدمات التي تحرص الهيئة على تقديمها لذوي الاعاقة وفق آلية تضمن حصولهم على الامتيازات التي كفلها لهم القانون من خلال تحشيد الجهود لتأهيلهم وممارسة دورهم كعناصر منتجة وإيجابية في المجتمع). وبشأن اخر تابع الموسوي ان (الدائرة وضعت ضوابط جديدة ومبسطة عن آلية استيراد المركبات لذوي الاحتياجات المعفوة من الرسوم الكمركية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة)، مبينا ان (آلية التسجيل تتم من خلال مراجعة مركز تأهيل المعاقين في الوزارة الذي يحيل المعاق الى لجنة طبية من اجــــــل اجراء الفحص )، مضيفا (إذا كانت نسبة العجز 50 بالمئة يستلم صورة عن التقرير الطبي فضلاً عن إرسال صحة صدور ومستمسكات طالب الإجازة ومواصفات السيارة المطلوبة)، مشيرا الى انه (عند استيراد للمركبة باسمه يقدم التقرير الطبي لاعفائه من الرسوم الكمركية كما يُعفى لاحقاً عند مراجعته مجمع المرور من شرط الترقين وكذلك من شرط دفع رسم القرار 68).

متابعة مشاريع

فيما اجرت اللجان التنفيذية في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة للوزارة 388 زيارة ميدانية لعدد من المشاريع. واوضح مدير عام الدائرة علي جعفر الحلو ان (الهدف من تلك الزيارات هي لمتابعة المشاريع التي لم تؤد ما بذمتها من ديون على العمال المضمونين حيث تم اصدار 196 كتاباً تضمن اوامر بالحجز والمطالبة والانذار بحقها).

واضاف انه (تمت متابعة الدعاوى القانونية للدائرة ومراجعة المحاكم المختصة وبيان الرأي القانوني بشأنها وكذلك الاجابة على الاستفسارات والقضايا الاخرى الخاصة بالوزارة ودوائرها).