الرصافة تنفّذ حملات توعية ضد مرض إنفلونزا الطيور

إنقاذ حياة طفل دهس رأسه وتكسرت عظام جمجمته

بغداد – قصي منذر

انقذ فريق طبي مشترك في مستشفيي الجملة العصبية والواسطي التابعتين لدائرة صحة بغداد الرصافة حياة طفل تعرض الى دهس في رأسه تسبب بكسر عظام الجمجمة والوجه. وقال رئيس الفريق سمير الدلفي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريقا طبيا مشتركا انقذ حياة طفل يبلغ من العمر عاما ونصف العام تعرض الى حادث دهس ادى ذلك الى اعوجاج عظام الجمجمة وكسر عظام محجر العين والانف والفك والوجنتين)، واضاف ان (العملية تعد معقدة وغريبة حيث استغرقت نحو ثماني ساعات ونصف الساعة وتكللت بالنجاح).

ترميم عظام

لافتا الى انه (تم ترقيع وترميم عظام الجمجمة وعظام الفك والوجنتين والانف ومحجر العين من خلال شبكة البلاتين بالاضافة الى ايقاف النزف). من جهة اخرى نفذت شعبة الرقابة الصحية في قطاع الاستقلال التابعة للدائرة حملات رقابية في قضاء الحسينية وناحيتي بوب الشام والراشدية . وقال البيان ان (الحملة تضمنت متابعة الحقول والمحلات لبيع الدجاج الحي وأماكن ذبحها . والتأكيد من سلامته الدواجن من مرض الانفلونز الطيور فضلا عن توعية العاملين عن الأعراض والعلامات والتدابير الصحية الواجب اتخاذها حفاظا على صحة الإنسان وسلامته), لافتا الى انه (تم توجيه أصحاب الحقول والمحلات بعدم بيع الدواجن التي تظهر عليها أعراض غير صحية للحد من انتشار الأمراض الانتقالية). وأقام قطاع الرعاية الصحية الأولية في الاعظمية حملة لقاحات ضد الأنفلونزا الموسمية والسحايا. وتابع البيان ان (الحملة تضمنت توزيع المطويات وإلقاء المحاضرات الفردية الى المواطنين للتعريف بالمرض وطرق الوقاية والعلاج واهمية اخذ اللقاح في سبيل منع الإصابة). كما قامت وحدة تعزيز الصحة في قطاع البلديات الأول بحملة توعية بشأن الأنفلونزا الموسمية .

توفير تغطية

وقال مدير شعبة المراكز في القطاع علي صبري أن (الحملة تستهدف المواطنين لان من أولويات وزارة الصحة وقاية المجتمع وتوفير تغطية شاملة لوقاية المجتمع من الأمراض المعدية والسيطرة عليها فضلا عن رفع كفاءة العاملين من خلال محاضرات علمية وتدريبهم على أهم الأساليب الحديثة للوقاية من الفايروس ومخاطره), مشيرا إلى (استمرارية تلك الحملات للحد من انتقال العدوى), مؤكدا أن (معرفة طبيعة المرض ومسبباته وأعراضه وطرق الوقاية منه تعد ركيزة أساسية لمنع انتشاره اوالإصابة به). وفي دائرة صحة بغداد الكرخ اجرى فريق طبي في مركز ابن البيطار التخصصي لجراحة القلب عملية قسطرة كهربائية لمريض يبلغ من العمر 14 عاما في محافظة ميسان. وقال رئيس الفريق محمد امين في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المريض كان يعاني تسارع نبضات القلب الذي سبب له تعبا وضيقا في التنفس ورجفانا في القلب وتم ادخاله كحالة طارئة الى الانعاش واعطائه الصدمة الكهربائية مرات عدة), مشيرا الى انه (تم تحديد البؤرة المسببة للتسارع واجراء الكوي الكهربائي باستخدام التقنية الحديثة في مجال معالجة كهربائية القلب). من جانب اخر تمكن فريق طبي متخصص من اجراء عملية استبدال الشريان الابهر الصاعد والصمام الابهر مع اعادة زرع الشرايين التاجية على الشريان الصناعي لمريضة تبلغ من العمر 44 عاما. وقال البيان ان (المريضة تعاني توسع الابهر الصاعد مع ارتجاج للصمام الابهر), وتابع ان (الفريق اجرى عملية استبدال الشريان الابهر الصاعد والصمام الابهر مع اعادة زرع الشرايين التاجية على الشريان الصناعي). على صعيد اخر انذرت دائرة البيئة في الوزارة 93 نشاطا مخالفا للشروط والمحددات البيئية في محافظة بابل .

فرق فنية

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير عام دائرة التوعية والاعلام أمير علي الحسون القول أن (الفرق الفنية التابعة لمديرية بيئة المحافظة وجهت إنذارات الى عددا من الانشطة الصناعية والخدمية لمخالفتها الضوابط والشروط البيئية التي وضعتها الوزارة حيث تم رصدها من قبل الفرق الفنية المكلفة بالزيارات الميدانية للانشطة والمشاريع الصناعية).

واضاف انه (الانذارات الموجهة جاءت حسب احكام المادة 33 اولا من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة ), مشيرا الى (توجيه 43 انذارا شملت معامل ومستشفيات وافران لبيع الصمون وكذلك كراج لغسيل وتشحيم المركبات بالاضافة الى عدد من الدوائر الخدمية).