الدم حنين – ايفان علي عثمان

بالنسبة لي ليست كلمة عابرة اكتبها في لحظات جنوني بين رفوف قصائدي التي تحمل الوجع والالم بل تــــــــتخطى معاني هذه الكلمة كل المسافات بداخلي بل وصل الامر بي ان طيفها المخملي يخترق كل مساحات عقلي وقلبي تارة يرسم جرحا تارة يضمد ذات الجرح لـــــــــكن الاثر باق وهذا ما لا طاقة لي ان اتحمله كانسان ضائع تائه في فوضى الحياة ربما اتحمله كــــــــشاعر وكاتب فكلماتي وحروفي تساعدني كي اتخطى اثر جرح الحنين لكن بعد معــــــــاناة معه اوله يـــــــــبدأ بالبكاء وينتـــــــــهي بالصراخ وكم هــــــــي الصرخات التي تصدر عن الانسان فأقساها التي تصدر من القلب ولا يسمعها احد سوى من يحمل اثقال الحنين …..

الحنين الى الحبيبة الى الصديقة الى من هاجر منذ زمن الى من عشت معه في طفولتك الى الصديق الذي جلس معك على ذات المقعد الدراسي لسنوات الى الاقرباء الذيـــــــن رحلوا الى افق الغربة …….

كل هذا ما هو الا نقطة من بحر اسمه الحنين ينفجر في داخلنا احيانا فيسبب لنا الوجع والالم انا بالنسبة لي فقدت الكثير من هؤلاء وهم في ذات الوقت يقولون ذات الكلام لي وتبدأ فصول الحكاية بمطاردتي بخيوط من الواقع اتذكرها في طفولتي وبما ان الظروف قد تغيرت في هذا الواقع المتعفن الذي تعيشه البشرية فلا مهرب لي ولا مخرج لي سوى الفيس بوك فكل البشرية اصبحت تتعامل معه لذا تكون لنهايات الليل طعم ونكهة اخرى مليئة بالذكرى بالدمع بصخب الكلمات والحروف ……

ما اقصده هنا من خلال هذا النص ان اقول ان لكلمة الحنين تأثيرا سحرياً لمن يفهم معانيه الحقيقية فهو داء ودواء انه بحر هائج ما ان ابحر الانسان فيه اخرج من اعماقه ذكريات بقدر ما تحمل الجمال والنعومة واللحظات السعيدة لكنــــــــها لن ترتدي ثياب الحاضر فالايام لا تعود وقبل ســــــــنين كنت طفلا ومن ثم شابا مراهــــــــقا يتخبط بين همسات تلك الذكريات بصورتها الحقيقية.

اما اليوم فلقد كبرت ولم اعد ذاك الطفل والشاب المراهق بل حملني الزمن الى متاعب الحياة لكن يمكن ان يعيش الانسان فصولها بمجرد ان يتذكرها مع ذات الاشخاص فالمسافات تختفي ولا صوت يعلو سوى هدير ناعم من الحروف والكلمات تتناقلها اروقة الفيس بوك في نهايات الليل فتصدح الضحكات احيانا وينقلب الحدث من بعده الى صمت وهدوء فتقف الكلمات عن الرقص وتعود الحروف الى ثكناتها وتبقى الكاميرا هي الناقل الحصري لمشاهد الواقفين امامها وهذا مؤلم وقاسي فالصورة عبارة عن رسم مصنوع من خلايا التكنولوجيا هنا ارى اناملي تبحر على الشاشة كي المس وجوه من احبهم ومن قضيت معهم اجمل اوقات حياتي في الطرف الاخر ارى دموعا تتساقط ارى كم هو الحنين قاسي حتى وان تكلمت وحاورت ورأيت من احبهم ويحبوني فلا حل لهذه الحالة سوى ان تسرد الحقيقة سطورها في يوم من الايام فيصنع اللقاء من جديد ……

كم هو نقي ذاك اللقاء كم هو رائع ان تشتبك الاجساد والايادي والارواح في جسد ويد وروح واحدة كم ستشفي دموع تلك اللحظة جروح الحنين لذا دائما اقول لهم ……. ان الدم حنين.