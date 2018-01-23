أكراد سوريا يعلنون النفير العام والجيش التركي يدخل ثلاث قرى في طريقه نحو عفرين

الطائرات التركية تقصف أهدافاً لحزب العمال داخل العراق

بيروت‭- ‬انقرة‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلنت‭ ‬الادارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حالة‭ ‬‮«‬النفير‭ ‬العام‮»‬‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬عفرين،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬غصن‭ ‬الزيتون‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬تركيا‭ ‬وفصائل‭ ‬سورية‭ ‬معارضة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬اقليم‭ ‬الجزيرة‭ (‬محافظة‭ ‬الحسكة‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭)‬،‭ ‬‮«‬نعلن‭ ‬النفير‭ ‬العام‭ ‬وندعو‭ ‬كل‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬الأبي‭ ‬الى‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬عفرين‭ ‬وكرامتها‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬اربيل‭ ‬مركز‭ ‬اقليم‭ ‬الكرد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تظاهر‭ ‬المئات‭ ‬ضد‭ ‬العملية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬عفرين‭. .‬وشن‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬مع‭ ‬الفصائل‭ ‬السورية‭ ‬المعارضة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬انقرة‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬هجمات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬بهدف‭ ‬كسر‭ ‬دفاعات‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ .‬وسيطر‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬والفصائل‭ ‬التي‭ ‬يدعمها‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬قرى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ .‬

فيما‭ ‬شن‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬مقاتلين‭ ‬اكراد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬الاثنين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬رئاسة‭ ‬الاركان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

وتأتي‭ ‬الغارات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تشن‭ ‬فيه‭ ‬تركيا‭ ‬عملية‭ ‬ضد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬دخلت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬يومها‭ ‬الرابع‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الجيش‭ ‬ان‭ ‬الغارات‭ ‬استهدفت‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬كانوا‭ ‬يعدون‭ ‬لهجوم‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬للقوات‭ ‬الامنية‭ ‬التركية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وتابع‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬ملاجئ‭ ‬ومخابئ‭ ‬اسلحة‭ ‬دمرت‭ ‬خلال‭ ‬الغارات‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الزاب‭ ‬بشمال‭ ‬العراق‭. ‬وجرت‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين،‭ ‬معقل‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬واشنطن،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبرها‭ ‬تركيا‭ ‬امتدادا‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬تمردا‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬1984‭. ‬ومع‭ ‬اطلاقها‭ ‬السبت‭ ‬الهجوم‭ ‬البري‭ ‬والجوي‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬غصن‭ ‬الزيتون‮»‬،‭ ‬تكون‭ ‬تركيا‭ ‬فتحت‭ ‬جبهة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬المعقد‭ ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬بتوتر‭ ‬اضافي‭ ‬في‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭.‬

ودعا‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭ ‬جيم‭ ‬ماتيس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬جاكرتا‭ ‬تركيا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬ضبط‭ ‬النفس‮»‬‭ ‬في‭ ‬هجومها‭.‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬التركي‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬يلديريم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬ستتواصل‭ ‬حتى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬ارهابي‮»‬‭.‬وقال‭ ‬ماتيس‭ ‬للصحافيين‭ ‬المرافقين‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬جولته‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬نأخذ‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‭ ‬مخاوف‭ ‬تركيا‭ ‬الأمنية‭ ‬المشروعة‭ (…) ‬لكن‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ ‬يحدث‭ ‬بلبلة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كانت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬مستقرة‭ ‬نسبياً‭ ‬من‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬نطلب‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬التحلي‭ ‬بضبط‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬خطابها،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عملياتها‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬الحجم‭ ‬والمدة‮»‬‭. ‬ميدانيا،‭ ‬افاد‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المعارك‭ ‬عنيفة‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬جبهات‭: ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬وشمال‭ ‬غرب‭ ‬وجنوب‭ ‬غرب‭ ‬عفرين‮»‬‭. ‬وتركيا‭ ‬التي‭ ‬شيعت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اول‭ ‬جندي‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬المعارك،‭ ‬اعلنت‭ ‬انها‭ ‬خسرت‭ ‬جنديا‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬الدامية‭ ‬للطرفين‭.‬

النفير‭ ‬العام

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬التشييع‭ ‬‮«‬باذن‭ ‬الله،‭ ‬سنخرج‭ ‬منتصرين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العملية،‭ ‬معا‭ ‬مع‭ ‬شعبنا‭ ‬والجيش‭ ‬السوري‭ ‬الحر‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬العملية‭ ‬السبت،‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬مقاتلا‭ ‬من‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬والفصائل‭ ‬السورية‭ ‬المعارضة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬انقرة‭ ‬وكذلك‭ ‬28‭ ‬مدنيا‭ ‬غالبيتهم‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬التركي،‭ ‬كما‭ ‬افاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الذي‭ ‬يستند‭ ‬في‭ ‬معلوماته‭ ‬الى‭ ‬شبكة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬على‭ ‬الارض،‭ ‬لكن‭ ‬انقرة‭ ‬نفت‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬اصابت‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬القصف‭.‬

‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العملية،‭ ‬قتل‭ ‬مدنيان‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬اطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬مدن‭ ‬حدودية‭ ‬تركية‭. ‬وسقطت‭ ‬صواريخ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬كيليس‭ ‬التركية‭.‬

وتخللت‭ ‬المواجهات‭ ‬معارك‭ ‬كر‭ ‬وفر‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬فقد‭ ‬تمكنت‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬لانقرة‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬هضبة‭ ‬برصايا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تستعيدها‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭.‬

وافاد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬شاحنات‭ ‬بيضاء‭ ‬محملة‭ ‬باسلحة‭ ‬رشاشة‭ ‬كانت‭ ‬تسير‭ ‬على‭ ‬طرقات‭ ‬الهضبة‭ ‬الثلاثاء،

وعقد‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬جلسة‭ ‬الاثنين‭ ‬لبحث‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اصدار‭ ‬اي‭ ‬بيان‭ ‬او‭ ‬قرار‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬بحسب‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬تتركز‭ ‬المعارك‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬التركية‭ ‬مع‭ ‬عفرين،‭ ‬تحديداً‭ ‬من‭ ‬جهتي‭ ‬الشمال‭ ‬والجنوب‭ ‬الغربي‮»‬‭.‬