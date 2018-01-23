المهندس:البعث يعيد تنظيم صفوفه للعودة من خلال صناديق الاقتراع

بغداد‭ -‬البصرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

اكد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬أبو‭ ‬مهدي‭ ‬المهندس،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬انهم‭ ‬استطاعوا‭ ‬طي‭ ‬صفحة‭ ‬داعش‭ ‬العسكرية،‭ ‬مبينا‭ ‬انهم‭ ‬مستعدون‭ ‬لمواجهة‭ ‬داعش‭ ‬امنيا‭ ‬ومواجهة‭ ‬حزب‭ ‬البعث‭ ‬الذي‭ ‬يظن‭ ‬انه‭ ‬يعمل‭ ‬مرتاحا‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬ويحظر‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي‭ ‬عمل‭ ‬حزب‭ ‬البعث‭ ‬وكل‭ ‬اشخاصه‭ ‬وتنظيماته‭ . ‬فيما‭ ‬بحث‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬من‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬حلف‭ ‬الناتو‭ ‬السيد‭ ‬يانس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬زيادة‭ ‬وتسريع‭ ‬تدريب‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬العبادي‭ ‬انه‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬بحث‭ ‬زيادة‭ ‬وتسريع‭ ‬تدريب‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬بمختلف‭ ‬صنوفها،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬المنهج‭ ‬التعليمي‭ ‬العسكري‭ ‬الجديد‭ ‬ليشمل‭ ‬المشاة‭ ‬والاستخبارات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الصنوف‭ ‬مع‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭.‬

وحذر‭ ‬المهندس‭ ‬خلال‭ ‬احتفالية‭ ‬تكريم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬وهم‭ ‬المقاتلون‭ ‬الذي‭ ‬سقطوا‭ ‬مضرجين‭ ‬بدمائهم‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬تحرير‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬البعث‭ ‬بقيادة‭ ‬عزت‭ ‬الدوري‭ ‬يقوم‭ ‬الان‭ ‬بتنظيم‭ ‬صفوفه‭ ‬ويتغلل‭ ‬في‭ ‬دوائر‭ ‬الدولة‭ ‬ويسعى‭ ‬للدخول‭ ‬الى‭ ‬الانتخابات‭ ‬بقوائم‭ ‬وشخصيات‭ ‬تتوزع‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬متفرقة‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬المهندس‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬المسؤولين‭ ‬السياسيين‭ ‬والامنيين‭ ‬ومفوضية‭ ‬الانتخابات‭ ‬لـ»التدقيق‭ ‬في‭ ‬من‭ ‬يتقدم‭ ‬للانتخابات‭ ‬ومواجهة‭ ‬خطر‭ ‬عودة‭ ‬حزب‭ ‬البعث‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المهندس،‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬للمواجهة‭ ‬الأمنية‭ ‬وسنبقى‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬كتف‭ ‬لكتف‭ ‬لمواجهة‭ ‬كل‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬العراق‭ ‬ونمسك‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬ونؤمن‭ ‬طرق‭ ‬أساسية‭ ‬ومهمة‭ ‬في‭ ‬الحدود‭ ‬وداخل‭ ‬العراق‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬والبقاء‭ ‬كتفاً‭ ‬لكتف‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‮»‬‭. ‬الرحمن‭ ‬لوكالةالانباء‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬أدى‭ ‬قصف‭ ‬صاروخي‭ ‬شنته‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬القسم‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬الى‭ ‬انتشار‭ ‬دخان‭ ‬أبيض،‭ ‬تسبب‭ ‬باصابة‭ ‬21‭ ‬مدنياً‭ ‬بحالات‭ ‬اختناق‮»‬،‭ ‬بينهم‭ ‬ستة‭ ‬أطفال‭ ‬وست‭ ‬نساء‭.‬

ونقل‭ ‬المرصد‭ ‬عن‭ ‬السكان‭ ‬ومصادر‭ ‬طبية‭ ‬محلية‭ ‬ان‭ ‬ظهور‭ ‬تلك‭ ‬الأعراض‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬تنشق‭ ‬غاز‭ ‬الكلور‭ ‬السام،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬ذلك‭.‬

وفي‭ ‬مشفى‭ ‬نقل‭ ‬اليه‭ ‬المصابون،‭ ‬شاهد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬وأطفال‭ ‬يحملون‭ ‬رضعاً‭ ‬ملفوفين‭ ‬بأغطية‭ ‬ويضعون‭ ‬لهم‭ ‬أقنعة‭ ‬أوكسيجين‭ ‬للتنفس،‭ ‬وكان‭ ‬بعضهم‭ ‬يبكي‭.‬

وتوزع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفتيات‭ ‬الصغار‭ ‬والرجال‭ ‬من‭ ‬أعمار‭ ‬مختلفة‭ ‬داخل‭ ‬المشفى‭ ‬وهم‭ ‬يضعون‭ ‬أقنعة‭ ‬الاوكسيجين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬كتمان‭ ‬سعالهم‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الاسعاف‭ ‬في‭ ‬مشفى‭ ‬ريف‭ ‬دمشق،‭ ‬وهو‭ ‬طبيب‭ ‬عرف‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬باسم‭ ‬باسل،‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬المصابين‭ ‬‮«‬يعانون‭ ‬من‭ ‬تهيج‭ ‬قصبي‭ ‬وضيق‭ ‬في‭ ‬التنفس‭ ‬واحمرار‭ ‬العينين‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬ظهرت‭ ‬عليهم‭ ‬رائحة‭ ‬تشبه‭ ‬رائحة‭ ‬ماء‭ ‬الجافيل‭ ‬أو‭ ‬الكلور‭ ‬وتم‭ ‬نزع‭ ‬ملابسهم‮»‬‭.‬

وأورد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬مماثل‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬تسبب‭ ‬‮«‬بسبع‭ ‬حالات‭ ‬اختناق‮»‬‭.‬