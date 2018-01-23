اعتقال عنان واتهامه بجرائم عسكرية تمنعه من الترشح للرئاسة

القاهرة- الزمان – مصطفى عمارة
ًاكدت قيادة الجيش المصري الثلاثاء في بيان ان سامي عنان رئيس اركان الجيش الاسبق اعلن نيته الترشح للرئاسة «بالمخالفة للقانون» وارتكب «جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق» فيما اعلنت حملته توقيفه واقتياده الى النيابة العسكرية للتحقيق معه. وقال بيان القيادة العامة للجيش إن عنان اعلن «الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة او اتخاذ ما يلزم من اجراءات لانهاء استدعائها له» في اشارة إلى أنه لا يزال منتسبا للجيش كضابط احتياط. واكد هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وهو احد القيادات الرئيسية في حملة عنان لفرانس برس انه «تم القبض على عنان من مكتبه بالزمالك صباح اليوم واقتياده للنيابة العسكرية في مدينة نصر (بشرق القاهرة) قبل صدور بيان» القيادة العامة للقوات المسلحة. وقال المحامي علي طه لفرانس برس ان «مقربين من الفريق عنان كلفوني بالدفاع عنه باعتباري متخصصا في قضايا الحريات وانا في طريقي الان الى النيابة العسكرية لمحاولة حضور التحقيق معه». واعلنت الصفحة الرسمية لحملة عنان على فيسبوك وقف الحملة مؤكدة انه «بعد البيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة منذ قليل، تعلن حملة ‹سامي_عنان_رئيساً_لمصر› بكلّ الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصاً علي أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير”.وأصدرت سلطات التحقيق العسكري بمصر، الثلاثاء، قرارا بحظر النشر في قضية المرشح الرئاسي المحتمل، سامي عنان، وفق صحيفة مملوكة للدولة. ووفق صحيفة “أخبار اليوم” فإن “سلطات التحقيق العسكري أصدرت قرارا بحظر النشر في قضية سامي عنان والتحقيقات في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونيـة، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدرها سلطات التحقيق بشأنها”.
وأعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل الفريق سامي عنان، الثلاثاء، تجميد نشاطها مؤقتا ردا على إعلان الجيش المصري استدعاء الأخير للتحقيق معه بخصوص ارتكابه ما أسمته بـ ”3 مخالفات جسيمة”. وقالت الحملة في بيان بعنوان “هام وعاجل”: “نظراً للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة، تعلن الحملة بكلّ الأسى توقفها لحين إشعار آخر”. وأرجعت حملة عنان، الرئيس الأسبق لأركان الجيش، قرارها إلى “الحرص على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير”، دون تفاصيل بشأن الأنباء المتداولة في وسائل إعلام حول توقيفات أمنية في صفوفها، وطالت عنان.وبدات النيابة العسكرية التحقيق مع الفريق سامى عنان فى التهم المنسوبه الية فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان في القاهرة اكد مصدر امنى ان هناك ثلاثه تهم تواجه سماى عنان وهى 1- الترشح لرئاسه الجمهوريه دون الحصول على اذن من القوات المسلحه 2- التحريض ضد القوات المسلحه عبر البيان الذى القاه بغرض احداث وقيعه مع شعب مصر العظيم 3- تزوير فى ممرات رسميه بانه انهى الخدمه فى القوات المسلحه بالمخالفه للحقيقه.
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فيما اكد اللواء يحيى الكدوانى رئيس مجلس الدفاع والامن القومى بمجلس النواب ان الفريق سامى عنان ترشح دون الحصول على اذن من القوات المسلحه وهى مخالفه تمس عقيده القوات المسلحه بينما اكد رجب هلال حميده عضو مجلس النواب ان عنان تحالف مع جماعه ارهابيه لتهديد امن البلد واستقراره وكان الرئيس السيسى قد هدد فى كلمه القاها انه لن يسمح بتولى حكم مصر ان فاسد او شخص يهدد استقرار مصر او تماسك قواتها المسلحه فى المقابل شنت حمله سامى عنان هجوما حادا على الرئيس السيسى واعتبرت ان ما حدث مهزله هدفها الاطاحه لكل من يترشح ضد الرئيس السيسى ودعت الجهات الدوليه الى التدخل لضمان سلامه سامى عنان واعتبر مؤيدو سامى عنان ان هناك احقاد قديمه بين السيسى وسامى عنان دفعت السيسى للتخلص منه
وكان عنان أعلن في بيان السبت اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية بعد ساعات من تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علنا نيته الترشح لولاية ثانية في الانتخابات التي ستجري بين 26 و28 آذار/مارس.
وقال عنان إنه بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة مع القوات المسلحة المصرية وفقا للقوانين السارية باعتباره كان رئيسا لاركان الجيش المصري منذ العام 2005 حتى اقالته من قبل الرئيس الاسلامي الاسبق محمد مرسي في آب/اغسطس 2012.
وشدد الجيش الثلاثاء على ان البيان الذي ألقاه عنان معلنا فيه عزمه الترشح للرئاسة مثّل «تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم».
وأضاف أنه ارتكب «جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق».
وسبق ان اعلن الفريق احمد شفيق تراجعه عن خوض انتخابات الرئاسة في بيان أصدره في السابع من كانون الثاني/يناير الجاري.
وجاء تراجع الفريق شفيق، وهو قائد سابق للقوات الجوية المصرية عين رئيسا للوزراء في اخر ايام الرئيس الاسبق حسني مبارك