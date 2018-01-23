اعتقال عنان واتهامه بجرائم عسكرية تمنعه من الترشح للرئاسة

القاهرة‭- ‬الزمان‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

‭ ‬ًاكدت‭ ‬قيادة‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬سامي‭ ‬عنان‭ ‬رئيس‭ ‬اركان‭ ‬الجيش‭ ‬الاسبق‭ ‬اعلن‭ ‬نيته‭ ‬الترشح‭ ‬للرئاسة‭ ‬‮«‬بالمخالفة‭ ‬للقانون‮»‬‭ ‬وارتكب‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬تستدعي‭ ‬مثوله‭ ‬أمام‭ ‬جهات‭ ‬التحقيق‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬اعلنت‭ ‬حملته‭ ‬توقيفه‭ ‬واقتياده‭ ‬الى‭ ‬النيابة‭ ‬العسكرية‭ ‬للتحقيق‭ ‬معه‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للجيش‭ ‬إن‭ ‬عنان‭ ‬اعلن‭ ‬‮«‬الترشح‭ ‬لانتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬او‭ ‬اتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬اجراءات‭ ‬لانهاء‭ ‬استدعائها‭ ‬له‮»‬‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬منتسبا‭ ‬للجيش‭ ‬كضابط‭ ‬احتياط‭. ‬واكد‭ ‬هشام‭ ‬جنينة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للجهاز‭ ‬المركزي‭ ‬للمحاسبات‭ ‬وهو‭ ‬احد‭ ‬القيادات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬عنان‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬انه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬عنان‭ ‬من‭ ‬مكتبه‭ ‬بالزمالك‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬واقتياده‭ ‬للنيابة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نصر‭ (‬بشرق‭ ‬القاهرة‭) ‬قبل‭ ‬صدور‭ ‬بيان‮»‬‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭. ‬وقال‭ ‬المحامي‭ ‬علي‭ ‬طه‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مقربين‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬عنان‭ ‬كلفوني‭ ‬بالدفاع‭ ‬عنه‭ ‬باعتباري‭ ‬متخصصا‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الحريات‭ ‬وانا‭ ‬في‭ ‬طريقي‭ ‬الان‭ ‬الى‭ ‬النيابة‭ ‬العسكرية‭ ‬لمحاولة‭ ‬حضور‭ ‬التحقيق‭ ‬معه‮»‬‭. ‬واعلنت‭ ‬الصفحة‭ ‬الرسمية‭ ‬لحملة‭ ‬عنان‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬وقف‭ ‬الحملة‭ ‬مؤكدة‭ ‬انه‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬منذ‭ ‬قليل،‭ ‬تعلن‭ ‬حملة‭ ‬‹سامي‭_‬عنان‭_‬رئيساً‭_‬لمصر›‭ ‬بكلّ‭ ‬الأسى‭ ‬وقف‭ ‬الحملة‭ ‬لحين‭ ‬إشعار‭ ‬آخر،‭ ‬حرصاً‭ ‬علي‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬كل‭ ‬المواطنين‭ ‬الحالمين‭ ‬بالتغيير”‭.‬وأصدرت‭ ‬سلطات‭ ‬التحقيق‭ ‬العسكري‭ ‬بمصر،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قرارا‭ ‬بحظر‭ ‬النشر‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬المرشح‭ ‬الرئاسي‭ ‬المحتمل،‭ ‬سامي‭ ‬عنان،‭ ‬وفق‭ ‬صحيفة‭ ‬مملوكة‭ ‬للدولة‭. ‬ووفق‭ ‬صحيفة‭ ‬“أخبار‭ ‬اليوم”‭ ‬فإن‭ ‬“سلطات‭ ‬التحقيق‭ ‬العسكري‭ ‬أصدرت‭ ‬قرارا‭ ‬بحظر‭ ‬النشر‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬سامي‭ ‬عنان‭ ‬والتحقيقات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المسموعة‭ ‬والمرئية‭ ‬وكذلك‭ ‬جميع‭ ‬الصحف‭ ‬والمجلات‭ ‬اليومية‭ ‬والأسبوعية‭ ‬المحلية‭ ‬والأجنبية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬النشرات‭ ‬أيا‭ ‬كانت‭ ‬وكذلك‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونيـة،‭ ‬لحين‭ ‬انتهاء‭ ‬التحقيقات‭ ‬فيها،‭ ‬عدا‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬سلطات‭ ‬التحقيق‭ ‬بشأنها”‭.‬

وأعلنت‭ ‬حملة‭ ‬المرشح‭ ‬الرئاسي‭ ‬المحتمل‭ ‬الفريق‭ ‬سامي‭ ‬عنان،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬تجميد‭ ‬نشاطها‭ ‬مؤقتا‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬استدعاء‭ ‬الأخير‭ ‬للتحقيق‭ ‬معه‭ ‬بخصوص‭ ‬ارتكابه‭ ‬ما‭ ‬أسمته‭ ‬بـ‭ ‬”3‭ ‬مخالفات‭ ‬جسيمة”‭. ‬وقالت‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بعنوان‭ ‬“هام‭ ‬وعاجل”‭: ‬“نظراً‭ ‬للبيان‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬تعلن‭ ‬الحملة‭ ‬بكلّ‭ ‬الأسى‭ ‬توقفها‭ ‬لحين‭ ‬إشعار‭ ‬آخر”‭. ‬وأرجعت‭ ‬حملة‭ ‬عنان،‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬لأركان‭ ‬الجيش،‭ ‬قرارها‭ ‬إلى‭ ‬“الحرص‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬كل‭ ‬المواطنين‭ ‬الحالمين‭ ‬بالتغيير”،‭ ‬دون‭ ‬تفاصيل‭ ‬بشأن‭ ‬الأنباء‭ ‬المتداولة‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬حول‭ ‬توقيفات‭ ‬أمنية‭ ‬في‭ ‬صفوفها،‭ ‬وطالت‭ ‬عنان‭.‬وبدات‭ ‬النيابة‭ ‬العسكرية‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬سامى‭ ‬عنان‭ ‬فى‭ ‬التهم‭ ‬المنسوبه‭ ‬الية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬ثلاثه‭ ‬تهم‭ ‬تواجه‭ ‬سماى‭ ‬عنان‭ ‬وهى‭ ‬1‭- ‬الترشح‭ ‬لرئاسه‭ ‬الجمهوريه‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬اذن‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المسلحه‭ ‬2‭- ‬التحريض‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬المسلحه‭ ‬عبر‭ ‬البيان‭ ‬الذى‭ ‬القاه‭ ‬بغرض‭ ‬احداث‭ ‬وقيعه‭ ‬مع‭ ‬شعب‭ ‬مصر‭ ‬العظيم‭ ‬3‭- ‬تزوير‭ ‬فى‭ ‬ممرات‭ ‬رسميه‭ ‬بانه‭ ‬انهى‭ ‬الخدمه‭ ‬فى‭ ‬القوات‭ ‬المسلحه‭ ‬بالمخالفه‭ ‬للحقيقه‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬الزمان‭)‬

فيما‭ ‬اكد‭ ‬اللواء‭ ‬يحيى‭ ‬الكدوانى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬والامن‭ ‬القومى‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬الفريق‭ ‬سامى‭ ‬عنان‭ ‬ترشح‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬اذن‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المسلحه‭ ‬وهى‭ ‬مخالفه‭ ‬تمس‭ ‬عقيده‭ ‬القوات‭ ‬المسلحه‭ ‬بينما‭ ‬اكد‭ ‬رجب‭ ‬هلال‭ ‬حميده‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬عنان‭ ‬تحالف‭ ‬مع‭ ‬جماعه‭ ‬ارهابيه‭ ‬لتهديد‭ ‬امن‭ ‬البلد‭ ‬واستقراره‭ ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬قد‭ ‬هدد‭ ‬فى‭ ‬كلمه‭ ‬القاها‭ ‬انه‭ ‬لن‭ ‬يسمح‭ ‬بتولى‭ ‬حكم‭ ‬مصر‭ ‬ان‭ ‬فاسد‭ ‬او‭ ‬شخص‭ ‬يهدد‭ ‬استقرار‭ ‬مصر‭ ‬او‭ ‬تماسك‭ ‬قواتها‭ ‬المسلحه‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬شنت‭ ‬حمله‭ ‬سامى‭ ‬عنان‭ ‬هجوما‭ ‬حادا‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬واعتبرت‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬مهزله‭ ‬هدفها‭ ‬الاطاحه‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يترشح‭ ‬ضد‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬ودعت‭ ‬الجهات‭ ‬الدوليه‭ ‬الى‭ ‬التدخل‭ ‬لضمان‭ ‬سلامه‭ ‬سامى‭ ‬عنان‭ ‬واعتبر‭ ‬مؤيدو‭ ‬سامى‭ ‬عنان‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬احقاد‭ ‬قديمه‭ ‬بين‭ ‬السيسى‭ ‬وسامى‭ ‬عنان‭ ‬دفعت‭ ‬السيسى‭ ‬للتخلص‭ ‬منه

وكان‭ ‬عنان‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬السبت‭ ‬اعتزامه‭ ‬الترشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬علنا‭ ‬نيته‭ ‬الترشح‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬ستجري‭ ‬بين‭ ‬26‭ ‬و28‭ ‬آذار‭/‬مارس‭.‬

وقال‭ ‬عنان‭ ‬إنه‭ ‬بصدد‭ ‬اتخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬المصرية‭ ‬وفقا‭ ‬للقوانين‭ ‬السارية‭ ‬باعتباره‭ ‬كان‭ ‬رئيسا‭ ‬لاركان‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2005‭ ‬حتى‭ ‬اقالته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الرئيس‭ ‬الاسلامي‭ ‬الاسبق‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬2012‭.‬

وشدد‭ ‬الجيش‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬ألقاه‭ ‬عنان‭ ‬معلنا‭ ‬فيه‭ ‬عزمه‭ ‬الترشح‭ ‬للرئاسة‭ ‬مثّل‭ ‬‮«‬تحريضا‭ ‬صريحا‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بغرض‭ ‬إحداث‭ ‬الوقيعة‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬العظيم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬ارتكب‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬التزوير‭ ‬في‭ ‬المحررات‭ ‬الرسمية‭ ‬بما‭ ‬يفيد‭ ‬إنهاء‭ ‬خدمته‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬الحقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إدراجه‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الناخبين‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬ان‭ ‬اعلن‭ ‬الفريق‭ ‬احمد‭ ‬شفيق‭ ‬تراجعه‭ ‬عن‭ ‬خوض‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أصدره‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الجاري‭.‬

وجاء‭ ‬تراجع‭ ‬الفريق‭ ‬شفيق،‭ ‬وهو‭ ‬قائد‭ ‬سابق‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬المصرية‭ ‬عين‭ ‬رئيسا‭ ‬للوزراء‭ ‬في‭ ‬اخر‭ ‬ايام‭ ‬الرئيس‭ ‬الاسبق‭ ‬حسني‭ ‬مبارك