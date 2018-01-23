مؤتمر الأزهر يفجر الخلاف حول زيارة القدس والعلماء يطالبون بتفعيل قراراته

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

تفجر‭ ‬الجدال‭ ‬في‭ ‬الازهر‭ ‬والاوساط‭ ‬المصرية‭ ‬والفلسطينية‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬دعوة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتاحية‭ ‬لمؤتمر‭ ‬نصرة‭ ‬الازهر‭ ‬للمسلمين‭ ‬بزيارة‭ ‬القدس،‭ ‬وهي‭ ‬الدعوة‭ ‬التى‭ ‬أيدها‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يوسف‭ ‬ادعبى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬حيث‭ ‬اعتبر‭ ‬شد‭ ‬الرحال‭ ‬للاقصى‭ ‬ليس‭ ‬تطبيعا‭ ‬بل‭ ‬دعم‭ ‬لصمود‭ ‬اهل‭ ‬القدس،‭ ‬كما‭ ‬أيدها‭ ‬ايضا‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬حمدي‭ ‬زقزوق‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬السابق‭. ‬و‭ ‬تجددت‭ ‬الخلافات‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬حول‭ ‬جدوى‭ ‬زيارة‭ ‬المسلمين‭ ‬للقدس‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬رفض‭ ‬الازهر‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬وهيئة‭ ‬العلماء‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ ‬واعتبرها‭ ‬عديمة‭ ‬الجدوى‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬لان‭ ‬الاحتلال‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يستغلها‭ ‬لتجمي‭ ‬رفضهاو‭ ‬فى‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬اكد‭ ‬البابا‭ ‬تواضروس‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬الكنيسة‭ ‬بعدم‭ ‬زيارة‭ ‬المسيحيين‭ ‬للقدس‭ ‬لايزال‭ ‬ساريا‭ ‬وان‭ ‬المسيحيين‭ ‬لن‭ ‬يدخلوا‭ ‬القدس‭ ‬الا‭ ‬مع‭ ‬المسلمين‭ ‬،كما‭ ‬اكد‭ ‬د‭/ ‬نصر‭ ‬فريد‭ ‬واصل‭ ‬مفتي‭ ‬الجمهورية‭ ‬السابق‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬يجب‭ ‬دراسته‭ ‬ومعرفة‭ ‬الايجابيات‭ ‬والسلبيات‭ ‬حتى‭ ‬يمكن‭ ‬الخروج‭ ‬بقرار‭ ‬موحد‭ .‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬دعا‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬قرارات‭ ‬مؤتمر‭ ‬الازهر‭ ‬نصرة‭ ‬القدس‭ ‬حتى‭ ‬لاتصبح‭ ‬حبرا‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬طالب‭ ‬د‭/ ‬سيف‭ ‬رجب‭ ‬العميد‭ ‬السابق‭ ‬لكلية‭ ‬الشريعه‭ ‬والقانون‭ ‬بجامعة‭ ‬طنطا‭ ‬بتحويل‭ ‬توصيات‭ ‬المؤتمر‭ ‬الى‭ ‬ورقه‭ ‬عمل‭ ‬قابله‭ ‬للتنفيذ‭ ‬وتشكيل‭ ‬لجان‭ ‬مؤهله‭ ‬علميا‭ ‬لنشر‭ ‬الوعى‭ ‬بخطورة‭ ‬القضيه‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬كافة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬كى‭ ‬تكون‭ ‬ورقة‭ ‬ضغط‭ ‬حقيقيه‭ ‬ضد‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬وقف‭ ‬قرارها‭ ‬بنقل‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬للقدس‭ ‬،ودعا‭ ‬د‭/ ‬محمد‭ ‬طاهر‭ ‬الاشرف‭ ‬احد‭ ‬علماء‭ ‬باكستان‭ ‬بضرورة‭ ‬تخصيص‭ ‬برامج‭ ‬علمية‭ ‬عن‭ ‬مدينة‭ ‬القدس‭ ‬لاعادة‭ ‬القدس‭ ‬الى‭ ‬مكانتها‭ ‬الرئيسية‭ ‬كقضية‭ ‬مركزية‭ ‬للامتين‭ ‬العربيه‭ ‬والاسلامية،‭ ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬الى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬تمويل‭ ‬للمقدسيين‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬الصمود‭ ‬ضد‭ ‬الاحتلال‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬اسامه‭ ‬نبيل‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لمرصد‭ ‬الازهر‭ ‬العالمى‭ ‬للفتاوى‭ ‬التكفيريه‭ ‬اتشكيل‭ ‬جبهه‭ ‬عالميه‭ ‬لانقاذ‭ ‬القدس‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬احد‭ ‬العواصم‭ ‬العربية‭ ‬مقرا‭ ‬لها‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الجبهة‭ ‬سوف‭ ‬تصحح‭ ‬لذاكرة‭ ‬العالم‭ ‬مازيفته‭ ‬اسرائيل‭ ‬والادعاءات‭ ‬الباطلة‭ ‬لواشنطن،‭ ‬واقترح‭ ‬د‭/ ‬اسامة‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬باريس‭ ‬هى‭ ‬المقر‭ ‬الافضل‭ ‬لهذه‭ ‬الجبهة‭ ‬باعتبارها‭ ‬عاصمة‭ ‬النور‭ ‬التي‭ ‬تستقطب‭ ‬اهتمام‭ ‬القوى‭ ‬العالمية‭ ‬المستنيرة‭ .‬