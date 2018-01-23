ثلاثون دولة تجتمع في باريس ضد الكيمياوي وتيلرسون يحمل روسيا مسؤولية هجماته في سوريا

وفاة 17 سوريّاً جراء البرد أثناء هروبهم الى لبنان

باريس‭- ‬بيروت‭ -‬الزمان‭ ‬

حمل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬روسيا‭ ‬الداعمة‭ ‬لنظام‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الاسد،‭ ‬مسؤولية‭ ‬الهجمات‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬خلال‭ ‬توقيع‭ ‬شراكة‭ ‬ضد‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬‮«‬بالامس‭ ‬كان‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬مدنيا‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬الاطفال‭ ‬ضحايا‭ ‬هجوم‭ ‬مفترض‭ ‬بالكلور‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬‮«‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الهجمات‭ ‬تتحمل‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬مسؤولية‭ ‬سقوط‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ (…) ‬كونها‭ ‬انخرطت‭ ‬في‭ (‬النزاع‭) ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬نفي‭ ‬أن‭ ‬روسيا،‭ ‬عبر‭ ‬حمايتها‭ ‬حليفها‭ ‬السوري،‭ ‬انتهكت‭ ‬التزاماتها‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كضامن‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الإطار‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬على‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬الفيتو‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬القضية‮»‬‭. ‬وتاتي‭ ‬تصريحاته‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬التقى‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬للدفع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬وتوجيه‭ ‬اتهامات‭ ‬جنائية‭ ‬بحق‭ ‬مرتكبي‭ ‬الهجمات‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وهدف‭ ‬اجتماع‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬المعلومات‭ ‬لجمع‭ ‬قائمة‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬المتورطين‭ ‬باستخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وغيرها‭.‬

ويمكن‭ ‬لاحقا‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬تشمل‭ ‬تجميدا‭ ‬لأصول‭ ‬هؤلاء‭ ‬ومنعهم‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬دول‭ ‬معينة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬جنائية‭ ‬بحقهم‭. ‬وعلى‭ ‬غرار‭ ‬تيلرسون،‭ ‬شن‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬ستيف‭ ‬غولدشتاين‭ ‬هجوما‭ ‬لاذعا‭ ‬بحق‭ ‬موسكو‭ ‬الاثنين‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬فشلت‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬نزع‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وهي‭ ‬تعرقل‭ ‬عمل‭ ‬منظمات‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‭. ‬لقد‭ ‬طفح‭ ‬الكيل‮»‬‭.

فيما‭ ‬ارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬السوريين‭ ‬الذين‭ ‬توفوا‭ ‬جراء‭ ‬البرد‭ ‬أثناء‭ ‬محاولتهم‭ ‬الدخول‭ ‬خلسة‭ ‬الى‭ ‬شرق‭ ‬لبنان‭ ‬الى‭ ‬17‭ ‬شخصاً‭ ‬خلال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬أكدها‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الجمعة‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬عشرة‭ ‬سوريين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جرود‭ ‬الصويري‭ ‬الجبلية،‭ ‬قضوا‭ ‬برداً‭ ‬جراء‭ ‬عاصفة‭ ‬ثلجية،‭ ‬بعد‭ ‬دخولهم‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭ ‬من‭ ‬سوريا‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬الحصيلة‭ ‬ارتفعت‭ ‬تدريجياً‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬لتصل‭ ‬الى‭ ‬16‭ ‬شخصاً،‭ ‬يضاف‭ ‬اليهم‭ ‬جثة‭ ‬امرأة‭ ‬وجدت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قرب‭ ‬معبر‭ ‬المصنع‭ ‬الحدودي‭.‬